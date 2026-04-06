Tavaszi hajfonatok Rapunzeleknek: nemcsak trendi, de igazi tavasztündér is leszel

Ha épp a hajtrendeket böngészed, mert nem tudod, hogy mit kezdj a hajkoronáddal, akkor most hivatalosan is véget vetünk a szenvedéseidnek. Vigyél egy kis izgalmat a hétköznapokba egyszerűen elkészíthető tavaszi hajfonatokkal!
2026 frizuratrendje: a tavaszi hajfonatoknak nem lehet ellenállni
Nyugi, nem kell megvárnod a nyarat, idén tavasszal is menő a befont haj. A tavaszi hajfonatokhoz vedd elő a túlméretezett kiegészítőket, hiszen most az a lényeg, hogy minél frissebb és merészebb legyél!
Fonni pedig szinte minden nő tud (hiszen ki ne tanulná ezt meg gyermekkorában a cipőfűző megkötésével párhuzamosan). 2026 pedig a te éved, ha nem akarsz bonyolult apró fonatokat készíteni, az egyszerű fonással is trendi leszel.
A legszebb tavaszi hajfonatok
A tavaszi hajfonatok terén az a szabály, hogy nincs szabály. Csak rád van bízva, hogy miként fonod be a hajadat, és a jó hír, hogy bőven van honnan inspirálódnod. Bármit elkészíthetsz, csak arra figyelj, vékonyabb vagy vastagabb szálú-e a hajad.
1. Klasszikus copffonat
Egy ideje óriási népszerűségnek örvend a magasra kötött, fényes copf – amikor a haj teljesen le van lapítva hajzselé vagy egyéb hajformázó segítségével. Most ugyanezt megteheted úgy is, hogy a hajadat nem lófarokba kötöd, hanem befonod. Elegáns alkalmon jelennél meg vagy csak érzéki akarsz lenni? Ez a frizura tuti beválik.
2. Y alakú fonat
Csavard be két oldalt a hajad a füled vonalát követve, majd hátul, ahol összeér a két csavarás, fond a tincseket egybe. Ha igazán különleges akarsz lenni, akkor tűzz a hajadba egy-két virágot is.
3. Jázminszerű fonat
Ez egy nagyon trükkös fonat, ami valójában nem is klasszikus hajfonás. Használj apró hajgumikat, és gumizz össze egy-egy tincset lefelé haladva. A végén ne felejtsd el kihúzogatni és meglazítani a hajszálaidat, hogy minél dúsabbnak tűnjön a hajkoronád!
4. Hajfonat oldalt
Ehhez nem árt ismerni a befelé fonott parkettafonás trükkjeit, aminek a lényege, hogy mindig hozzáadsz egy újat a soron következő tincsedhez. Kezdd a fejed búbjától, és csak oldalra fonj, hogy sellőhatást érj el. Lazítsd meg a fonatot, hogy dús legyen, elöl pedig húzz ki és göndöríts be egy-két szálat.
5. Hajráf és fonat?
Ez a frizura is parkettafonást igényel. Válaszd ki, hogy melyik oldalról akarsz haladni, majd jelöld ki, hogy hova akarod tenni a „hajráfot”. Kezdj el fonni a füled tövétől ebben a sávban, ha pedig elértél a másik füled tövéhez, akkor tűzd el a fonatot a hajzuhatag alatt. Természetesen itt sem szabad megfeledkezni a szálak kihúzogatásáról, hogy minél dúsabb legyen a hatás.
