Tavaszi hajfonatok Rapunzeleknek: nemcsak trendi, de igazi tavasztündér is leszel

Ha épp a hajtrendeket böngészed, mert nem tudod, hogy mit kezdj a hajkoronáddal, akkor most hivatalosan is véget vetünk a szenvedéseidnek. Vigyél egy kis izgalmat a hétköznapokba egyszerűen elkészíthető tavaszi hajfonatokkal!

Ezekkel a tavaszi hajfonatokkal igazi tavasztündér leszel.

2026 frizuratrendje: a tavaszi hajfonatoknak nem lehet ellenállni

Nyugi, nem kell megvárnod a nyarat, idén tavasszal is menő a befont haj. A tavaszi hajfonatokhoz vedd elő a túlméretezett kiegészítőket, hiszen most az a lényeg, hogy minél frissebb és merészebb legyél!

Fonni pedig szinte minden nő tud (hiszen ki ne tanulná ezt meg gyermekkorában a cipőfűző megkötésével párhuzamosan). 2026 pedig a te éved, ha nem akarsz bonyolult apró fonatokat készíteni, az egyszerű fonással is trendi leszel.

A legszebb tavaszi hajfonatok

A tavaszi hajfonatok terén az a szabály, hogy nincs szabály. Csak rád van bízva, hogy miként fonod be a hajadat, és a jó hír, hogy bőven van honnan inspirálódnod. Bármit elkészíthetsz, csak arra figyelj, vékonyabb vagy vastagabb szálú-e a hajad.

1. Klasszikus copffonat

Egy ideje óriási népszerűségnek örvend a magasra kötött, fényes copf – amikor a haj teljesen le van lapítva hajzselé vagy egyéb hajformázó segítségével. Most ugyanezt megteheted úgy is, hogy a hajadat nem lófarokba kötöd, hanem befonod. Elegáns alkalmon jelennél meg vagy csak érzéki akarsz lenni? Ez a frizura tuti beválik.

2. Y alakú fonat

Csavard be két oldalt a hajad a füled vonalát követve, majd hátul, ahol összeér a két csavarás, fond a tincseket egybe. Ha igazán különleges akarsz lenni, akkor tűzz a hajadba egy-két virágot is.

3. Jázminszerű fonat

Ez egy nagyon trükkös fonat, ami valójában nem is klasszikus hajfonás. Használj apró hajgumikat, és gumizz össze egy-egy tincset lefelé haladva. A végén ne felejtsd el kihúzogatni és meglazítani a hajszálaidat, hogy minél dúsabbnak tűnjön a hajkoronád!

4. Hajfonat oldalt

Ehhez nem árt ismerni a befelé fonott parkettafonás trükkjeit, aminek a lényege, hogy mindig hozzáadsz egy újat a soron következő tincsedhez. Kezdd a fejed búbjától, és csak oldalra fonj, hogy sellőhatást érj el. Lazítsd meg a fonatot, hogy dús legyen, elöl pedig húzz ki és göndöríts be egy-két szálat.