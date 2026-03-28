A rövid frizura visszatért – És most szexibb, mint valaha

A hosszú haj sokáig a nőiesség egyik alapvető jelképe volt, de úgy tűnik, 2026-ban ez a szabály végleg megdől. A rövid frizura ma már nemcsak praktikus, hanem kifejezetten szexi választás is – ott van a kifutókon, és egyre inkább a hétköznapokban is. A rövid frizura trend 2026 tavaszán azt üzeni: a stílus nem a haj hosszán múlik. Sőt, néha épp az ad igazi erőt és karaktert, ha mersz megválni néhány centitől – vagy akár sokkal többről. És van benne valami felszabadító is. A rövid haj mögé nem lehet elbújni – kiemeli az arcot, keretet ad, és azonnal karaktert teremt.

Rövid frizura 2026-ban trendibb lesz mint valaha, Demi Moore ezt a tényt pedig alaposan alátámasztja.

Forrás: WWD

A rövid frizura 2026 tavaszán meghatározó divatirányként tért vissza a vörös szőnyegre.

A sztárvilág frizuraváltásai - köztük Demi Moore és Zendaya megjelenése erős vizuális irányt mutathatnak.

A szezon legfontosabb frizurái: strukturált bob, pixie cut, french bob és a shaggy fazon.

A rövid frizura lehet a tavasz legmerészebb döntése

Rövid frizura mellett döntött az utóbbi időben több híresség is. Zendayát pa közelmúltban kapták lencsevégre, miután titokban összeházasodott párjával, Tom Hollanddal. A váltás meglepő volt, de a rövid bob fazonja tökéletesen megmutatta, hogy ez a hajviselet lehet egyszerre elegáns, modern és nőies – miközben karaktert ad az egész megjelenésnek.

Senki sem számított rá, de a 2026-os milánói divathéten és a médiában minden szem Demi Moore új külsejére szegeződött. Évtizedeken át hosszú, fényes tincsei voltak a védjegyei, most viszont bátran bevállalta a rövidebb fazont.

Demi Moore a Gucci bemutatójára az új, rövid frizurájával érkezett.

Forrás: Getty Images Europe

Ez az új haj kifejezetten belevaló választás volt a részéről. Modern, vagány és fiatalos külsőt adott neki. És itt a lényeg, amit a női rövid haj 2026-ban képvisel: a nőiesség nem a hosszúságon múlik.

Ha azon gondolkodsz, milyen rövid haj áll jól, érdemes az arcformát, a hajtípust és a saját stílusodat figyelembe venni. A jó hír az, hogy a tavaszi rövid frizurák között mindenki találhat személyre szabott megoldást - és valljuk be, ha nem tetszik, majd úgyis megnő.

Ezek lesznek a legszexibb rövid frizurák tavasszal

Bob frizura

A klasszikus bob frizura idén strukturáltabb formában tér vissza: egyenes vonalak, letisztult fazon és természetes textúra jellemzi.