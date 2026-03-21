2026 frizuratrendje és színei: viszlát merev fazonok, helló természetes volumen

Jónás Ágnes
2026.03.21.
Évről évre változik, hogy milyen épp a legmenőbb frizura, hajszín és árnyalat, nincs ez másképp 2026-ban sem: idén a a természetesség hódít, méghozzá a „merj változtatni, de maradj önazonos" jelszóval. 2026 frizuratrendje nem a bonyolultságot és a nehezen beszárítható változatokat élteti – előtérbe kerülnek a könnyed textúrák és a praktikus vágások. Gyere és inspirálódj!

A trendek most egyértelműen a természetesség irányába mozdulnak el: a merev fazonokat felváltják a lazább, rétegezett megoldások, amelyek kiemelik a haj természetes esését. Viszlát tömör frufru, elvékonyított hajvégek és szögegyenes haj − mutatjuk, milyen lesz 2026 frizuratrendje!

Mi marad, mi megy? 2026 frizuratrendje sok újat ígér.
  • A rétegezés és a természetes volumen minden hajhossznál kulcsszerepet kap
  • A klasszikus fazonok (pl. bob, lob) lazább, modernebb verzióban térnek vissza
  • A természetes hajszínek mellett finom, lágy árnyalatok is megjelennek

2026 frizuratrendje – Neked melyik a kedvenced?

A rövid frizura 2026-os változatai éppúgy jelen vannak, mint a félhosszú vagy a hosszú frizura verziói, amelyek között megtalálod a vagány és a karakteres fazonokat, de a romantikus, lágy hullámokat is. A 2026-os női frizuratrend egyik kulcsa a rétegezés és a természetes volumen, akár finom hullámokkal megbolondítva. 

Kaia Gerber 2026 frizuratrend
2026 frizuratrend: Kaia Gerber a romantikus hullámokra esküszik.
A bob frizura 2026-ban is velünk marad, egy új verzióban

A bob frizura már jó ideje favorit és 2026-ban is velünk marad, megújult formában. A klasszikus egyenes vonalvezetés helyett az enyhén tépett változatok kerülnek előtérbe. 

A bob sokkal lazább, játékosabb és sokszor frufruval kombinálva jelenik meg. Rendkívül könnyen kezelhető, ami jól jön, ha éjjel elalszod a hajad. 

A félhosszú lob is hódít 2026-ban

A félhosszú frizura 2026 egyik legpraktikusabb választása, és amit még fontos megjegyezned, hogy lob néven fut (a long bob összevonásából) – így kérd a fodrászodtól is. Ez a fazon akkor lehet ideális számodra, ha nem szeretnél drasztikus változást. A lob lágy hullámokkal, természetes eséssel és finom rétegekkel hódít. Könnyen variálható, így alkalomra és hétköznapra is az egyik legjobb választás. 

Félhosszú bob hullámokkal, 2026 frizuratrend
Hullámos félhosszú lob 2026 egyik kedvence.
Ha hosszú haj, akkor pillangó hajvágás

A pillangó hajvágás az egyik leglátványosabb, amely 2026-ban is folytatja hódító útját. Ez a technika rétegezett hajvágást jelent, amely könnyed, „lebegő” hatást kelt, mert optikailag dúsabbá teszi a hajkoronát. Katalin hercegné sztárfodrászai is erre esküsznek. 

Pillangó hajvágás, 2026 frizuratrend
A pillangóvágással  könnyedebb, légiesebb hatást érhetünk el.
Melyek 2026 hajszíntrendjei?

Nemcsak a fazonok, hanem a színek terén is izgalmasnak ígérkezik a 2026-os frizuradivat. 

A természetes árnyalatok, mint a mézszőke, a karamell és a csokoládébarna továbbra is népszerűek balayage változatban is, de megjelennek a finom, pasztellárnyalatok mint az eperszőke, amelyek lágyítják az arc vonalát. 

 

A mézszőke lesz 2026 egyik kedvence.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
