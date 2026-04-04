Egyetlen királyi családtagot hibáztat a bukásáért Sarah Ferguson − És nem András az

A legújabb pletykák szerint Sarah Ferguson szomorú és csalódott, de elsősorban nem Andrásra neheztel. Úgy véli, egykori barátnője árulta el, megalázottnak és becsapottnak érzi magát.

Sarah Ferguson úgy véli, Kamilla cserbenhagyta.

Sarah Ferguson többek között a Jeffrey Epsteinnek írt e-mailjei miatt lett kegyvesztett.

Andrew Mountbatten-Windsor büntetőügye sem használ a megítélésnek.

Egy bennfentes szerint Sarah Ferguson Kamillát hibáztatja a történtekért.

Sarah Ferguson saját maga ásta meg a sírját

Sarah Ferguson helyzete akkor vált tarthatatlanná, amikor napvilágra kerültek azok az e-mailek, amelyeket a korábban elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek küldött. A levelek komoly visszhangot váltottak ki, pláne, hogy a volt hercegné a legjobb barátjának nevezte Epsteint, arra kérte, vegye feleségül és nem egyszer pénzt is kért tőle. Fergusont, ahogy Andrást, kivetette magából a brit királyi család, és a közvélemény előtt is jelentősen romlott a megítélése.

Úgy érzi, Kamilla királyné elárulta

Egy bennfentes szerint a hercegné a botrány óta mentális roncs és természetesen talált egy bűnbakot is. „Fergie nagyon keserű, dühös, és úgy érzi, hogy a család minden tagja megbántotta. Nincs bátorsága senkivel se nyíltan szembeszállni, de ha megiszik pár pohár italt, akkor csak úgy dől belőle a szó. Különösen Kamillára haragszik. Évekig nagyon jó barátok voltak, így Sarah most úgy érzi, ő árulta el a legaljasabbul” − nyilatkozta egy jólértesül.

András a kezdetektől gyűlölte Kamillát

Mindeközben Angela Levin Camilla: From Outcast To Queen Consort című könyvében írtak szerint András minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy Károly és Kamilla esküvője létrejöhessen. A kötet szerint András odáig is elment, hogy megpróbálta rávenni a II. Erzsébet királynőt, hogy ne engedje megnősülni legidősebb fiát. A beszámolók szerint András, akit a botrányai nyomán valószínűleg az utódlási sorból is eltvolítanak, úgy vélte, Kamilla „nem elég arisztokratikus, és hogy nem lehet megbízni benne”.

Károly és Kamilla 2005. április 9-én kötöttek házasságot a windsori Guildhallban tartott polgári szertartáson.