Egyetlen királyi családtagot hibáztat a bukásáért Sarah Ferguson − És nem András az

A legújabb pletykák szerint Sarah Ferguson szomorú és csalódott, de elsősorban nem Andrásra neheztel. Úgy véli, egykori barátnője árulta el, megalázottnak és becsapottnak érzi magát.
- Sarah Ferguson többek között a Jeffrey Epsteinnek írt e-mailjei miatt lett kegyvesztett.
- Andrew Mountbatten-Windsor büntetőügye sem használ a megítélésnek.
- Egy bennfentes szerint Sarah Ferguson Kamillát hibáztatja a történtekért.
Sarah Ferguson saját maga ásta meg a sírját
Sarah Ferguson helyzete akkor vált tarthatatlanná, amikor napvilágra kerültek azok az e-mailek, amelyeket a korábban elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek küldött. A levelek komoly visszhangot váltottak ki, pláne, hogy a volt hercegné a legjobb barátjának nevezte Epsteint, arra kérte, vegye feleségül és nem egyszer pénzt is kért tőle. Fergusont, ahogy Andrást, kivetette magából a brit királyi család, és a közvélemény előtt is jelentősen romlott a megítélése.
Úgy érzi, Kamilla királyné elárulta
Egy bennfentes szerint a hercegné a botrány óta mentális roncs és természetesen talált egy bűnbakot is. „Fergie nagyon keserű, dühös, és úgy érzi, hogy a család minden tagja megbántotta. Nincs bátorsága senkivel se nyíltan szembeszállni, de ha megiszik pár pohár italt, akkor csak úgy dől belőle a szó. Különösen Kamillára haragszik. Évekig nagyon jó barátok voltak, így Sarah most úgy érzi, ő árulta el a legaljasabbul” − nyilatkozta egy jólértesül.
András a kezdetektől gyűlölte Kamillát
Mindeközben Angela Levin Camilla: From Outcast To Queen Consort című könyvében írtak szerint András minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy Károly és Kamilla esküvője létrejöhessen. A kötet szerint András odáig is elment, hogy megpróbálta rávenni a II. Erzsébet királynőt, hogy ne engedje megnősülni legidősebb fiát. A beszámolók szerint András, akit a botrányai nyomán valószínűleg az utódlási sorból is eltvolítanak, úgy vélte, Kamilla „nem elég arisztokratikus, és hogy nem lehet megbízni benne”.
Károly és Kamilla 2005. április 9-én kötöttek házasságot a windsori Guildhallban tartott polgári szertartáson.
