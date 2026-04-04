2026. ápr. 6., hétfő

Aranytojás és luxusnyuszi: 3 világsztár, akik megadják a módját a húsvétnak

Pópity Balázs
2026.04.04.
Húsvéti kaviár és gyémántberakásos tojások – némelyik híresség nem éri be holmi a hagyományos, puritán locsolkodással. A sztárok húsvétja olyan bulikat jelent ilyenkor, amelyek egy kisebb ország éves GDP-jét is kiteszik.

A sztárvilágban nem szokás szerénykedni, főleg, ha az ünnepi dekorációról vagy a gyerekek szórakoztatásáról van szó. Nézzük meg együtt, hogyan szórják a pénzt azok, akiknek a locsolóverseket is profi PR-csapat írja. Lerántjuk a leplet arról, hogyan telik a sztárok húsvétja!

A sztárok húsvétja nem lehet átlagos. Kardashianék például a kézműves tojásra és csokinyuszira esküsznek.
Így zajlik a sztárok húsvétja

  • Kris Jenner és a Kardashian-klán ötvenmilliós virágdekorációja.
  • Beckhamék miami luxusjachtos családi ebédje.
  • Mariah Carey és az élő állatkertes ünnepség.
  • Névre szóló egyedi óriás csokoládétojások.
  • Designer ajándékok a csokinyuszik helyett.

A hírességek húsvétja nem a békés családi fészekről, hanem a tökéletes Instagram-posztról szól. Éppen ezért nem bízzák a véletlenre: profi rendezvényszervezők és méregdrága dekoratőrök hada dolgozik azon, hogy minden szegfűszál és aranyozott tojás a helyén legyen.

Kris Jenner és a Kardashian-klán hatalmas bulit szervez

A Kardashian család asztala ilyenkor rogyásig van rakva a luxusételekkel. A család híres arról, hogy minden évben hatalmas, személyre szabott csokoládétojásokat rendelnek az összes gyereknek és unokának. Ezeket a gigantikus, kézzel festett édességeket profi cukrászok készítik és gyakran kis kalapácsot is mellékelnek hozzájuk, hogy a kicsik stílusosan törhessék össze a több száz dolláros műalkotásokat. 

De ez még semmi! A házukat ilyenkor elárasztják a méteres, élő virágokból készült nyusziszobrok, amiknek az értéke meghaladja az 50 milliót érnek. Tartanak tojáskeresést is, amit a hatalmas birtokukon rendeznek. A tojások néha nem csak csokit, hanem komolyabb technikai kütyüket vagy ékszereket rejtenek magukban.

Victoria és David Beckham nyaralni megy

A Beckham családnál a húsvét általában egyet jelent a napsütéssel és a végtelen óceánnal. Victoria és David gyakran a 20 milliárd forintot érő luxusjachtjukon, a „Seven”-en köszöntik az ünnepet Miami partjainál. Victoria még a nyuszifület is úgy tudja viselni, mintha az a legújabb divatbemutatója legbecsesebb darabja lenne, miközben a gyerekek jetskivel száguldoznak az Atlanti-óceán habjai között.

A család saját privát séfje felel azért, hogy a menü méltó legyen a Beckham-névhez. David pedig, bár imádja a hétköznapi apuka szerepét, azért gondoskodik róla, hogy a gyerekeknek elrejtett ajándékok között mindig legyen valami, ami emlékezteti őket arra, hogy a brit celeb-arisztokrácia tagjai. Harper – aki fiatal kora ellenére már most multimilliomos –, például korábban egyedi tervezésű, a jacht nevével ellátott prémium pulcsikat és designer ékszereket kapott. 2026-ban várhatóan ismét meghívják a barátaikat is (mint Cindy Crawford – aki nemrég ünnepelte a 60. születésnapját – és Rande Gerber), hogy a tenger közepén, nyuszifüleket viselve együtt kortyolgassák a méregdrága koktélokat.

Mariah Carey ha kell, akkor képes karácsonykor szexi jégkirálynővé, húsvétkor pedig tavaszhozó istennővé változni. Mariah gyakran bérel fel statisztákat, akik nyuszi- és bárányjelmezben szórakoztatják a gyerekeit. Mindemellett az énekesnőnél a húsvéti nyuszi gyakran egy komplett ajándékhegyet hagy maga után, ahol a designer ruhák és a luxuskiegészítők elmaradhatatlan részei az ünnepnek. Az énekesnő számára a húsvét egy újabb lehetőség a csillogásra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
