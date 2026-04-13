Fátyolmaszk a heti jelentés mellé, hajolajozás Teams-hívás közben és vitaminok a laptop felett – a legújabb TikTok trend, a „9-to-5 beauty” fenekestül forgatja fel az irodai létet. Manapság a Z és az Y generáció női tagjai már a munkaidőbe csempészik vissza a self-care rutinjukat.

A legújabb felkapott TikTok-trend elmossa a szépségápolási szokásaink és a munkahelyünk közti határokat. Legyen szó telefonálás közbeni körömfestésről, egy taktikus fátyolmaszkról az ebédszünetben vagy a laptopunk felett beszedett vitaminokról. A Z generáció és a millennial csajok is erre a self-care életmódra esküsznek. Íme minden, amit tudnod kell az őrületes trendről. 

A Z generációs és az Y generációs nők munkahelyükön végzik a self-care rutinjukat.
2026-ban a self-care az irodánkba is beköltözött 

  • Az elmúlt időszakban valósággal elárasztották a TikTokot azok a videók, amik a munkaidőben elvégzett szépségápolásról szólnak – ez a különös „túlélőmód” pedig elképesztően népszerű lett. 
  • Te is unod, hogy mindenre csak késő délután, holtfáradtan jut időd? Az új trend szerint nem kell lemondanod a csajos rutinjaidról csak azért, mert pörög a munkaidő. 
  • Nézd meg, hogyan hozzák ki a maximumot a TikTok beauty-gurui a 9-től 5-ig tartó műszakból! 

Hogyan kezdődött a munkahelyi self-care trend? 

A trend gyökere abban rejlik, hogy a nőknek különböző előítélettel kell megküzdeniük a munkahelyükön, de amikor próbálnak megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak hiúnak bélyegzik őket. A munkahelyi self-care fő kérdése: miért a nők szabadideje lássa kárát egy olyan íratlan megjelenési kódexnek, amit a vállalati világ követel meg? 

Anastasia, egy 28 éves londoni kreatív adminisztrátor, sajátos túlélési stratégiát dolgozott ki a multi-létre: a munkaidőt tekinti a saját privát „glow up” időszakának. Az irodában végzi el a szépségápolási rituáléit: hajat olajoz, hidratáló permettel frissíti az arcát, ebédszünetben pedig lelkesen kutatja a következő szalont vagy a legújabb étrend-kiegészítőket, amiket természetesen a fiókjában tárol. Amíg a laptopja előtt ül, Pinterest-táblákat gyárt, teendőlistákat ír, és a mesterséges intelligenciával konzultál olyan égető kérdésekről, mint: „Milyen hajszín állna nekem a legjobban?”.  

Múlt hónapban Anastasia megosztotta tippjeit a TikTokon, a kommentszekciót pedig azonnal elárasztották a sorstársak vallomásai. Volt, aki Teams-értekezlet alatt lakkozza a körmét, mások számára a „wellness” már az is, amikor munkahelyükön veszik be vitaminjaikat. Azt már tudjuk, hogy a Z és az Y generáció minden korábbinál hamarabb éri el a kiégés csúcsát, és többet költenek öngondoskodásra, mint bármelyik elődjük, de vajon tényleg megmenthet minket a szépségrituálék beépítése a 9-től 5-ig tartó darálótól? 

I always treat my time at work as my prep for my actual life. 1. I do heavy hydrating skincare during the day and try to wear my glasses at least 2-3 times a week so I can wear my contacts during the weekend. 2. I book any appointments and I do any admin during the work day so that it doesn’t eat into my spare time. I even do my grocery order and book holidays. 3. I never ever rush at work or stress myself out, this will only disrupt my body and my rhythm. I don’t rush even if I am late. This is normal.

Öngondoskodás bűntudat nélkül

Fontos megemlíteni, hogy Anastasia és a sorstársai is kiemelték, hogy mindig elvégzik a munkájukat, és különösen figyelnek arra, hogy ezek a mikro rutinok ne menjenek a teljesítményük rovására. 

 

Ugyanakkor egyáltalán nem érez bűntudatot: „Bármennyire is szeretem a munkámat, a Z generáció már felteszi a kérdést: mit adsz cserébe az összes munkámért és a folyamatos elérhetőségemért? Azt hiszem, ideje felébredni, mert ha elveszíted az állásod, találhatsz másikat, de életed csak egy van.”Anastasia számára a rituálék megérik a kockázatot, bár a rugalmatlan irodai jelenlét gyakran keresztbe tesz neki. „Ha otthonról dolgozhatnék, istenem, még szárazkefés testmasszázst is csinálhatnék!” – mondta nevetve. 

Sajnos nem minden főnök ilyen toleráns a „Zoom-arckezelésekkel” szemben. A folyamatos elérhetőség korában – ahol elmosódik a határ a magánélet és a munkaidő között, és a hétvégi e-mailek is megszokottak, egyre kevesebb időnk marad nőcisnek lenni. Így a wellness beépítése a munkába egyfajta „megoldásként” jelenik meg egy mélyebb társadalmi problémára. Ahelyett, hogy kimennének a szabadba, az emberek arról posztolnak, hogyan „maximalizálják” a lépéseiket az asztal alatti sétálópadon, vagy hogyan végeznek mélyizom-gyakorlatokat az irodai székben. „Amikor olyan pozícióban voltam, ahol nem hagyhattam el az asztalom, szó szerint annyira elfoglalt voltam, hogy enni sem tudtam” – mondja a 30 éves Los Angeles-i Brooke. „Nem volt más választásom, mint szombat vagy vasárnap reggelre zsúfolni minden időpontot, csak hogy elkészüljek a dolgaimmal.” 

A munkaidőbe zsúfolt szépségápolás nem fog megváltani minket a túlhajszolt hétköznapoktól, de rengeteget segíthet a stressz kezelésben és a kiégés elkerülésében is. Akár csendben, akár nyíltan, a munka-magánélet egyensúlyáért való kiállás az első lépés az igazi öngondoskodás felé.

