A legújabb felkapott TikTok-trend elmossa a szépségápolási szokásaink és a munkahelyünk közti határokat. Legyen szó telefonálás közbeni körömfestésről, egy taktikus fátyolmaszkról az ebédszünetben vagy a laptopunk felett beszedett vitaminokról. A Z generáció és a millennial csajok is erre a self-care életmódra esküsznek. Íme minden, amit tudnod kell az őrületes trendről.

2026-ban a self-care az irodánkba is beköltözött Az elmúlt időszakban valósággal elárasztották a TikTokot azok a videók, amik a munkaidőben elvégzett szépségápolásról szólnak – ez a különös „túlélőmód” pedig elképesztően népszerű lett.

Te is unod, hogy mindenre csak késő délután, holtfáradtan jut időd? Az új trend szerint nem kell lemondanod a csajos rutinjaidról csak azért, mert pörög a munkaidő.

Nézd meg, hogyan hozzák ki a maximumot a TikTok beauty-gurui a 9-től 5-ig tartó műszakból!

Hogyan kezdődött a munkahelyi self-care trend?

A trend gyökere abban rejlik, hogy a nőknek különböző előítélettel kell megküzdeniük a munkahelyükön, de amikor próbálnak megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak hiúnak bélyegzik őket. A munkahelyi self-care fő kérdése: miért a nők szabadideje lássa kárát egy olyan íratlan megjelenési kódexnek, amit a vállalati világ követel meg?

Anastasia, egy 28 éves londoni kreatív adminisztrátor, sajátos túlélési stratégiát dolgozott ki a multi-létre: a munkaidőt tekinti a saját privát „glow up” időszakának. Az irodában végzi el a szépségápolási rituáléit: hajat olajoz, hidratáló permettel frissíti az arcát, ebédszünetben pedig lelkesen kutatja a következő szalont vagy a legújabb étrend-kiegészítőket, amiket természetesen a fiókjában tárol. Amíg a laptopja előtt ül, Pinterest-táblákat gyárt, teendőlistákat ír, és a mesterséges intelligenciával konzultál olyan égető kérdésekről, mint: „Milyen hajszín állna nekem a legjobban?”.

Múlt hónapban Anastasia megosztotta tippjeit a TikTokon, a kommentszekciót pedig azonnal elárasztották a sorstársak vallomásai. Volt, aki Teams-értekezlet alatt lakkozza a körmét, mások számára a „wellness” már az is, amikor munkahelyükön veszik be vitaminjaikat. Azt már tudjuk, hogy a Z és az Y generáció minden korábbinál hamarabb éri el a kiégés csúcsát, és többet költenek öngondoskodásra, mint bármelyik elődjük, de vajon tényleg megmenthet minket a szépségrituálék beépítése a 9-től 5-ig tartó darálótól?