Kifutóra kész arcbőr: Bella Hadid, Victoria Beckham és további szupermodellek féltve őrzött beauty-titkai

Bár a világ leghíresebb modelljei és színésznői a legprofibb kozmetikusokhoz és bőrgyógyászokhoz járnak, a sugárzó megjelenésük titka nem csak a méregdrága kezelésekben rejlik. A titok nyitja sokszor egy-egy jól megválasztott alaptermék, ami bárki neszesszerében elférne. Mutatjuk Bella Hadid és további szupermodellek kedvenc bőrápolási termékeit!

A hírességeknek a legjobb szakemberek és a legmodernebb esztétikai beavatkozások állnak a rendelkezésükre, ám az arcbőrük nem csak ettől marad folyamatosan sima, rugalmas és ragyogó. A hétköznapi rutin során az egészséges bőr valami sokkal alapvetőbb dolgon múlik: egy tökéletesen formulázott hidratálókrémen. Lássuk, mire esküsznek a divatvilág legnagyobb ikonjai!

Bella Hadid: A "patikai" csodaszer

Bella Hadid őszintén beszámolt arról, hogy bár próbál "felnőttesen" viselkedni és megelőző szemkörnyékápolókat használni, van egy abszolút kedvence, ami nélkül nem tud élni: ez a Weleda Skin Food.

„Havonta vagy nyolc tubussal elhasználok. A sarki drogériában veszem, teljesen a megszállottja vagyok. Van belőle kicsi és nagy verzióm is."

– mesélte a modell.

Ez a rozmaringgal, kamillával és árvácska-kivonattal dúsított, mandulaolaj alapú krém adja meg neki azt a bizonyos harmatos ragyogást, és szerinte sminkalapnak is ez a legjobb választás.

Hailey Bieber: A luxus érintése

A bőrápolási rutinjait rendszeresen megosztó Hailey egy igazi kult-termékre esküszik. Az ő mindennapi befutója az Augustinus Bader: The Rich Cream. Instagramján egy fotót is posztolt róla, a sokatmondó „ez már a harmadik üvegem!" felirattal.

Victoria Beckham: Fényvédelem mindenáron

Ha valamit érdemes megtanulni Victoria Beckhamtől, az az, hogy a napi fényvédelem nem opció, hanem kötelesség. A dizájner többször is letette a voksát a Dr. Barbara Sturm Sun Drops mellett, amely 50-es faktorral védi az arcát az öregedéstől.