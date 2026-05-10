Kifutóra kész arcbőr: Bella Hadid, Victoria Beckham és további szupermodellek féltve őrzött beauty-titkai

Bár a világ leghíresebb modelljei és színésznői a legprofibb kozmetikusokhoz és bőrgyógyászokhoz járnak, a sugárzó megjelenésük titka nem csak a méregdrága kezelésekben rejlik. A titok nyitja sokszor egy-egy jól megválasztott alaptermék, ami bárki neszesszerében elférne. Mutatjuk Bella Hadid és további szupermodellek kedvenc bőrápolási termékeit!
Bella Hadid-féle éteri ragyogás egyetlen üvegcsében
A hírességeknek a legjobb szakemberek és a legmodernebb esztétikai beavatkozások állnak a rendelkezésükre, ám az arcbőrük nem csak ettől marad folyamatosan sima, rugalmas és ragyogó. A hétköznapi rutin során az egészséges bőr valami sokkal alapvetőbb dolgon múlik: egy tökéletesen formulázott hidratálókrémen. Lássuk, mire esküsznek a divatvilág legnagyobb ikonjai!
Bella Hadid: A "patikai" csodaszer
Bella Hadid őszintén beszámolt arról, hogy bár próbál "felnőttesen" viselkedni és megelőző szemkörnyékápolókat használni, van egy abszolút kedvence, ami nélkül nem tud élni: ez a Weleda Skin Food.
„Havonta vagy nyolc tubussal elhasználok. A sarki drogériában veszem, teljesen a megszállottja vagyok. Van belőle kicsi és nagy verzióm is."
– mesélte a modell.
Ez a rozmaringgal, kamillával és árvácska-kivonattal dúsított, mandulaolaj alapú krém adja meg neki azt a bizonyos harmatos ragyogást, és szerinte sminkalapnak is ez a legjobb választás.
Hailey Bieber: A luxus érintése
A bőrápolási rutinjait rendszeresen megosztó Hailey egy igazi kult-termékre esküszik. Az ő mindennapi befutója az Augustinus Bader: The Rich Cream. Instagramján egy fotót is posztolt róla, a sokatmondó „ez már a harmadik üvegem!" felirattal.
Victoria Beckham: Fényvédelem mindenáron
Ha valamit érdemes megtanulni Victoria Beckhamtől, az az, hogy a napi fényvédelem nem opció, hanem kötelesség. A dizájner többször is letette a voksát a Dr. Barbara Sturm Sun Drops mellett, amely 50-es faktorral védi az arcát az öregedéstől.
Emily Ratajkowski: A meglepő összetevő
Amikor Emilyt a rajongói a kedvencéről kérdezték, egy meglepően pénztárcabarát tippel állt elő. A K-beauty Cosrx Snail Mucin Power Essence-t ajánlja. Bár a 96%-os csiganyálka-szűrlet elsőre bizarrul hangozhat, a bőrgyógyító és regeneráló hatása miatt világszerte rajonganak érte a beauty-guruk.
Gigi Hadid: A mély hidratálás mestere
„A sűrűbb krémekben hiszek, mert könnyen kiszárad a bőröm” – mondta legújabb kedvencéről. Az általa választott hidratáló folyamatosan adagolja a nedvességet a bőrnek a nap folyamán, így akadályozva meg a feszülő, érdes érzetet, miközben feltölti az arcát élettel.
Rosie Huntington-Whiteley: A tiszta bőr bajnoka
A modell neve szinte összeforrt a természetes ragyogással, de ha egy márkát kellene kiemelnie, az az iS Clinical. Két nagy kedvence a hialuronsavas Hydra-Cool Serum és a szalicilsavat tartalmazó Active Serum – ez utóbbinak köszöni, hogy végleg leszámolt a pattanásokkal és bőrhibákkal.
