Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
arcápolási rutin

Kifutóra kész arcbőr: Bella Hadid, Victoria Beckham és további szupermodellek féltve őrzött beauty-titkai

Getty Images North America - Slaven Vlasic
arcápolási rutin szupermodell Bella Hadid Victoria Beckham
Összegyűjtöttük a leghíresebb szupermodellek kedvenc bőrápolási termékeit és tippjeit, hogy te is kipróbálhasd a high fashion féle szépségápolást! Nézd meg milyen formulákra esküszik Bella Hadid és Victoria Beckham!

Bár a világ leghíresebb modelljei és színésznői a legprofibb kozmetikusokhoz és bőrgyógyászokhoz járnak, a sugárzó megjelenésük titka nem csak a méregdrága kezelésekben rejlik. A titok nyitja sokszor egy-egy jól megválasztott alaptermék, ami bárki neszesszerében elférne. Mutatjuk Bella Hadid és további szupermodellek kedvenc bőrápolási termékeit! 

Emily Ratajkowski, Bella Hadid szupermodellek
Bella Hadid, Emily Ratajkowski és más híres modellek bőrápolási titkai.
Forrás:  Getty Image

Bella Hadid-féle éteri ragyogás egyetlen üvegcsében 

  • Ahogy a kifutón és kampányfotózásokon elnézzük, a szupermodellek arcbőre mindig makulátlan, üde és selymesen fényes.  
  • A titok nyitja nemcsak a drága hollywoodi kezelésekben rejlik, hanem a mindennapi arcápolásban is.  
  • Mutatjuk a szupermodellek kedvenc termékeit! 

A hírességeknek a legjobb szakemberek és a legmodernebb esztétikai beavatkozások állnak a rendelkezésükre, ám az arcbőrük nem csak ettől marad folyamatosan sima, rugalmas és ragyogó. A hétköznapi rutin során az egészséges bőr valami sokkal alapvetőbb dolgon múlik: egy tökéletesen formulázott hidratálókrémen. Lássuk, mire esküsznek a divatvilág legnagyobb ikonjai! 

Bella Hadid: A "patikai" csodaszer 

Bella Hadid őszintén beszámolt arról, hogy bár próbál "felnőttesen" viselkedni és megelőző szemkörnyékápolókat használni, van egy abszolút kedvence, ami nélkül nem tud élni: ez a Weleda Skin Food. 

„Havonta vagy nyolc tubussal elhasználok. A sarki drogériában veszem, teljesen a megszállottja vagyok. Van belőle kicsi és nagy verzióm is."

– mesélte a modell. 

Ez a rozmaringgal, kamillával és árvácska-kivonattal dúsított, mandulaolaj alapú krém adja meg neki azt a bizonyos harmatos ragyogást, és szerinte sminkalapnak is ez a legjobb választás. 

Bella Hadid
Bella Hadid szuper egyszerű bőrápolási tippje.
Forrás: GettyImages

Hailey Bieber: A luxus érintése 

A bőrápolási rutinjait rendszeresen megosztó Hailey egy igazi kult-termékre esküszik. Az ő mindennapi befutója az Augustinus Bader: The Rich Cream. Instagramján egy fotót is posztolt róla, a sokatmondó „ez már a harmadik üvegem!" felirattal. 

Hailey Bieber
Hailey Bieber luxus bőrápolási terméke.
Forrás: GettyImages

Victoria Beckham: Fényvédelem mindenáron 

Ha valamit érdemes megtanulni Victoria Beckhamtől, az az, hogy a napi fényvédelem nem opció, hanem kötelesség. A dizájner többször is letette a voksát a Dr. Barbara Sturm Sun Drops mellett, amely 50-es faktorral védi az arcát az öregedéstől. 

Victoria Beckham
Victoria Beckham titka az öregedés ellen.
Forrás: AFP

Emily Ratajkowski: A meglepő összetevő 

Amikor Emilyt a rajongói a kedvencéről kérdezték, egy meglepően pénztárcabarát tippel állt elő. A K-beauty Cosrx Snail Mucin Power Essence-t ajánlja. Bár a 96%-os csiganyálka-szűrlet elsőre bizarrul hangozhat, a bőrgyógyító és regeneráló hatása miatt világszerte rajonganak érte a beauty-guruk. 

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowskit a K-beauty bőrápolásra esküszik.
Forrás: GettyImages

Gigi Hadid: A mély hidratálás mestere 

„A sűrűbb krémekben hiszek, mert könnyen kiszárad a bőröm” – mondta legújabb kedvencéről. Az általa választott hidratáló folyamatosan adagolja a nedvességet a bőrnek a nap folyamán, így akadályozva meg a feszülő, érdes érzetet, miközben feltölti az arcát élettel. 

Gigi Hadid
Gigi Hadid igazi profi a mély hidratálásban.
Forrás: Getty Images North America

Rosie Huntington-Whiteley: A tiszta bőr bajnoka 

A modell neve szinte összeforrt a természetes ragyogással, de ha egy márkát kellene kiemelnie, az az iS Clinical. Két nagy kedvence a hialuronsavas Hydra-Cool Serum és a szalicilsavat tartalmazó Active Serum – ez utóbbinak köszöni, hogy végleg leszámolt a pattanásokkal és bőrhibákkal

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley az egyszerűség híve a bőrápolásban is.
Forrás: GettyImages

Próbáld ki te is a szupermodellek által ajánlott termékeket!

legjobb bőrápolási termékek
1. The Rich Cream 112.112 Ft, 2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin arc esszencia 5.220 Ft, 3. Weleda Bőrtápláló krém Skin Food 4.199 Ft, 4. Dr. Barbara Sturm naptej 61.890 Ft, 5. Dr. Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream arckrém 6.680 Ft, 6. HYDRA-COOL® SERUM Hidratáló szérum  38.000 Ft 
Forrás: Shutterstock, augustinusbader, notino, dm, douglas,  isclinical

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

További bőrápolási cikkeink is érdekelhetnek:

Légy a szezon gyémántja: így érheted el a Bridgerton főhősnők ragyogó szépségét

Ezeket a szépségápolási tippeket még Lady Whistledown is imádná! Mutatjuk a smink- és bőrápolási rutint, amivel te is igazi Bridgerton főhősnőként ragyoghatsz. Próbáld ki te is a Regencycore-trendet!

Lusta csajok, figyelem! 2026 bőrápolási trendje: a skinimalizmus

A kevesebb néha több, és ez a beautytrendekben is igaz. Az új skinimalizmus irányzat egyszerre teszi elérhetővé az egészséges arcbőrt és a fenntartható szépségápolást is!

Top 5 legjobb botox hatású krém: így lehet extrán sima az arcod tűk nélkül

Ha te is fiatalos, feszes bőrre vágysz, ezeket a formulákat kell kipróbálnod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu