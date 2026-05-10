Mindenki kiakadt Demi Lovato körmein: a manikűr, ami kiverte a biztosítékot – Fotó

2026 körömtrendjeiben meghatározó szerepet kap a mágneses technika, mellyel csillogó, több dimenziós körmöket lehet készíteni. Demi Lovato esetében azonban valami félrement. A színésznő szürke alkalmi ruhájához szürke műkörmöt csináltatott, amely a delfinek bőrét idézte meg. Bár az elképzelés nagyon egyedi, esztétikusnak nem mondható. Mutatjuk közelről is!

Demi Lovato divatbakija Demi Lovato, Paris Hilton és Lizzo is részt vett a Paris Hilton-dokumentumfilm párizsi premierjén. A vörös szőnyeges eseményre mindenki kiöltözött, de akadt divatbaki is az eseményen.

Demi Lovato egy mosottszürke alkalmi ruhát viselt, haját lezselézte, outfitjét visszafogott sminkkel és hosszú, kocka műkörmökkel egészítette ki.

A cat eye technika a delfinek sikamlós bőrét idézi, de megosztja a divatvilágot.

2026 körömdivatjában nagyon népszerű a cat eye technika, ezt gondolta újra Demi Lovato. A szóban forgó körmöket a sztárkörmös Natalie Minerva készítette, aki Instagramon közelebbi képeket is megosztott az énekesnőről.

„Láttam, mit vesz fel Demi a premierre, és a szürke volt a legeslegjobb választás. Mostanában nagyon szeretem a szürkét és a hidegebb tónusú körmöket, mert nagyon kellemesek a szemnek” – mondta Minerva az Allure magazinnak. A körmöket szögletesre reszelte és az alapszínre kente fel a technikai lakkot. „Ezután hozzáadtunk egy új, puha, finom pigmentű mágneses gélt, amit nemrég vettem Japánban” - mondta a körmös. Ezeket a mágneses lakkokat cat eye-nak is szokták nevezni, ugyanis a megfelelő mágnessel macskaszem hatású csíkokat és fényeket érhetünk el vele. Minerva azt is hozzátette „Demi azt mondta, hogy ez a köröm a delfin bőrére emlékezteti. Én meg: „Várj, igazad van.”

Csak reménykedhetünk, hogy ez a körömtrend nem lesz túl népszerű. Válassz helyette ezüst vagy grafitszürke árnyalatokat és kerüld az olyan mágneses lakkokat, amelyeknek hideg fehér fénye van.

