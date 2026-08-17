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Fülöp herceg két szóval intézte el Meghan Markle-t: így nevezte a háta mögött

királyi család Meghan Markle Fülöp herceg
Nagy Anna
2026.08.17.
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Fülöp herceg híres volt arról, hogy nem csomagolta selyempapírba a véleményét, és állítólag unokája felesége sem úszta meg a csípős megjegyzéseit. Meghan Markle beceneve mindent elárul arról, mi is volt a herceg véleménye róla.

Fülöp herceg szókimondó stílusa gyakran okozott kínos pillanatokat, és Hugo Vickers királyi történész szerint Meghan Markle sem kerülte el a figyelmét. A herceg állítólag egy rövid, távolságtartó kifejezéssel utalt rá rendszeresen, vagyis Meghan Markle beceneve nem volt kedves.

Meghan Markle beceneve nem volt kedves: így nevezte őt Fülöp herceg
Meghan Markle beceneve nem volt kedves: így nevezte őt Fülöp herceg
Forrás: Adrian DENNIS / AF

Meghan Markle beceneve mindössze két szó volt

Vickers szerint Fülöp herceg egyszerűen csak úgy emlegette Harry herceg feleségét: „The American”, vagyis „az amerikai”. Nem ez volt azonban az egyetlen becenév, amelyet Meghan kapott tőle.

A herceg állítólag a „DoW” rövidítést is használta Meghan Markle-re, ami a Duchess of Windsor, vagyis Windsor hercegnéje megnevezést takarta. Ezzel Wallis Simpsonra utalt, egy kétszeresen elvált amerikai nőre, akinek kedvéért annak idején VIII. Eduárd lemondott a brit trónról, ugyanis csak így vehette el szerelmét. A házasság után Wallis Simpson Windsor hercegnéje lett. Kapcsolatuk hatalmas botrányt keltett, a nő pedig nem örvendett túl nagy népszerűségnek.

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Savills / SWNS / Northfoto

Fülöp herceg Wallis Simpsonhoz hasonlította Meghant

Ingrid Seward királyi szakértő szerint Fülöp feltűnő hasonlóságot látott a két amerikai nő történetében. „Szerintem egyszerűen nem tudott elvonatkoztatni a Meghan és Harry, valamint Eduárd és Mrs. Simpson közötti hasonlóságoktól.” Később kiderült, hogy Fülöp hercegnek nagyon is igaza lett, hiszen Meghan kedvéért Harry is kilépett a királyi családból.

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