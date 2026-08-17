Fülöp herceg két szóval intézte el Meghan Markle-t: így nevezte a háta mögött

Fülöp herceg szókimondó stílusa gyakran okozott kínos pillanatokat, és Hugo Vickers királyi történész szerint Meghan Markle sem kerülte el a figyelmét. A herceg állítólag egy rövid, távolságtartó kifejezéssel utalt rá rendszeresen, vagyis Meghan Markle beceneve nem volt kedves.

Meghan Markle beceneve nem volt kedves: így nevezte őt Fülöp herceg

Forrás: Adrian DENNIS / AF

Meghan Markle beceneve mindössze két szó volt

Vickers szerint Fülöp herceg egyszerűen csak úgy emlegette Harry herceg feleségét: „The American”, vagyis „az amerikai”. Nem ez volt azonban az egyetlen becenév, amelyet Meghan kapott tőle.

A herceg állítólag a „DoW” rövidítést is használta Meghan Markle-re, ami a Duchess of Windsor, vagyis Windsor hercegnéje megnevezést takarta. Ezzel Wallis Simpsonra utalt, egy kétszeresen elvált amerikai nőre, akinek kedvéért annak idején VIII. Eduárd lemondott a brit trónról, ugyanis csak így vehette el szerelmét. A házasság után Wallis Simpson Windsor hercegnéje lett. Kapcsolatuk hatalmas botrányt keltett, a nő pedig nem örvendett túl nagy népszerűségnek.

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