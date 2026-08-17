Fülöp herceg két szóval intézte el Meghan Markle-t: így nevezte a háta mögött

Fülöp herceg szókimondó stílusa gyakran okozott kínos pillanatokat, és Hugo Vickers királyi történész szerint Meghan Markle sem kerülte el a figyelmét. A herceg állítólag egy rövid, távolságtartó kifejezéssel utalt rá rendszeresen, vagyis Meghan Markle beceneve nem volt kedves.
Meghan Markle beceneve mindössze két szó volt
Vickers szerint Fülöp herceg egyszerűen csak úgy emlegette Harry herceg feleségét: „The American”, vagyis „az amerikai”. Nem ez volt azonban az egyetlen becenév, amelyet Meghan kapott tőle.
A herceg állítólag a „DoW” rövidítést is használta Meghan Markle-re, ami a Duchess of Windsor, vagyis Windsor hercegnéje megnevezést takarta. Ezzel Wallis Simpsonra utalt, egy kétszeresen elvált amerikai nőre, akinek kedvéért annak idején VIII. Eduárd lemondott a brit trónról, ugyanis csak így vehette el szerelmét. A házasság után Wallis Simpson Windsor hercegnéje lett. Kapcsolatuk hatalmas botrányt keltett, a nő pedig nem örvendett túl nagy népszerűségnek.
Ez a titkos sziget volt Wallis Simpson és VIII. Eduárd menedéke: kattints a képre a galériáért!
Fülöp herceg Wallis Simpsonhoz hasonlította Meghant
Ingrid Seward királyi szakértő szerint Fülöp feltűnő hasonlóságot látott a két amerikai nő történetében. „Szerintem egyszerűen nem tudott elvonatkoztatni a Meghan és Harry, valamint Eduárd és Mrs. Simpson közötti hasonlóságoktól.” Később kiderült, hogy Fülöp hercegnek nagyon is igaza lett, hiszen Meghan kedvéért Harry is kilépett a királyi családból.
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