Vékony szálú hajból csak ez az 5 bob mutat jól – Volumennövelő fazonok, amiktől kétszer dúsabb lesz a frizurád

Ha vékony szálú hajad van, biztos, hogy pontosan tudod, milyen nehéz csinos és előnyös fazont varázsolni belőle. Sok frizura lelapítja a tincseket, a mostanában divatos túl tépett fazonok pedig hajlamosak még ritkásabbnak mutatni őket. A bob frizura viszont évek óta a fodrászok egyik titkos fegyvere ilyen esetben. De nem mindegy azonban, hogy milyen típusút választasz. Összegyűjtöttük azt az öt fazont, ami garantáltan működik.

Bob frizura vékony szálú hajból

5 bob frizura vékony szálú hajból

A megfelelő bob frizura esetén a rövidebb hossz, a megfelelő vágási technika mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a haj optikailag dúsabbnak tűnjön. A választás viszont nem is olyan könnyű, mert mostanában újabbnál újabb fazonok árasztották el az Instát és a TikTokot, de egyáltalán nem mindegyik előnyös szálkás, vékony szálakból is. Ha azonban a következők közül választasz egy arcformádhoz is passzoló fazont, akkor tuti, hogy nem nyúlsz majd mellé: volumennövelő, dúsító vágásokat mutatunk.

Elegáns blunt bob

Az egyenesre vágott, úgynevezett blunt bob az egyik legjobb választás, ha dúsabb hatást szeretnél. A trükk egyszerű: nincs lépcsőzetesség, így a hajvégek tömörebbnek, vastagabbnak látszanak. Ez a fazon különösen jól működik állig vagy picit alá érő hosszban. A hatás azonnali: strukturált, egészséges és úgy tűnik majd, mintha több hajad lenne, mint valójában.

Befelé szárított, lekerekített végű bob

A lágyan vágott, kissé befelé szárított végek miatt ennél a fazonnál is tömöttebbnek, egészségesebbnek látszanak a szálak, ráadásul a fazon szépen keretezi az arcot. Ha középen elválasztott változatban választod, optikailag nyújtja is az arcformát. Nem véletlen, hogy olyan sztárok rajonganak érte, mint például a mindig sikkes Lily Collins.

Francia bob

A francia nők nemcsak stílusban, hanem frizurákban is nagyon a toppon vannak. A rövidebb, arc körül végződő francia bob igazi trendfrizura lett az utóbbi időben. Lágy esése és természetes textúrája miatt könnyed, mégis dús hatást kelt. Ultrasikkes, elegáns, és még jobban működik, ha van egy kis hullám a hajadban. A vágásnak köszönhető természetes mozgékonyság automatikusan a nagyobb volumen érzetét és látszatát adja.