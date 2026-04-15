V-vágás: újra visszatér a '90-es évek imádott frizuradivatja

A V-vágástrend a 2000-es évekre nyúlik vissza, amikor olyan sztárok viselték, mint Beyoncé vagy Cindy Crawford. A most épp pixie-ben utazó Kim Kardashian is kipróbálta már a dívahatású drámai V-vágást és évekig kérte fodrászától. Az ívelt vágással ellentétben a technika a haj kerületére összpontosít.

V-vágás, a régi-új hajvágási technika, amiért újra megőrülnek a csajok.

Forrás: 123rf.com

V-vágás 2026-ban A V-vágás apró, mégis látványos frissítés, ami új életet ad hajadnak anélkül, hogy drasztikus változás eszközölnél.

Nem csak egyenes hajon működik: hullámos és göndör, melírozott és ombre tincseken is meglepően jól érvényesül.

Ha rétegzett hajkoronádat V-vágással dobod fel, laza, dögös összhatást kapsz, amit garantáltan szeretni fogsz.

A V-vágás lényege

Az a lényege, hogy a hajad hátul nem egyenes vonalban, hanem határozott V-alakban végződik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy középen hosszabb tincsek maradnak, oldalt pedig fokozatosan rövidül a hajad. Ez dinamizmust ad a frizurának anélkül, hogy sokat kellene nyisszantani a haj hosszából.

Miért lett újra trend a V-vágás?

Egyrészt azért, mert visszatértek a rétegezett frizurák, amelyhez a V-vágás tökéletesen passzol. Másrészt sokan szeretnének hosszú hajat, de már nem az unalmas, fenékig érő, egyenesre vágottat.

Ez a módszer lezserebbé, dögösebbé teszi az összképet, ráadásul beszárítva rendkívül látványos is. Egy kis extra rendezetlen rendezettséget ad a hajadnak anélkül, hogy radikális változtatásra lenne szükség.

Ha hosszú hajad van, és szeretnél valami újat, de nem túl merészet, a V-vágástechnikával készült frizura kifejezetten jó választás lehet.

Nem kell túlzottan kilépned a komfortzónádból. A V-vágás csupán dinamikussá teszi a hajkoronád.

Forrás: 123rf.com

Kinek áll jól?

Szinte minden hajtípuson remekül mutat, mindenkinek jól áll, egyet kivéve: nagyon vékony szálú haj esetén óvatosan kell alkalmazni ezt a vágási technikát, mert a végek túl ritkásnak tűnhetnek általa, és olyan hatást kelthetnek, mintha megkopasztottak volna. Mielőtt emellett határoznád el magad, alkalmazz banános hajpakolást hajszálaid erősítése érdekében. És most nézzük az 5 legjobb V-vágású hajtrendet!

Hosszú, félhosszú egyenes hajon

A legszebb eredmény leginkább a hosszú vagy a félhosszú hajból hozható ki. Ha dúsabb, vastagszálú hajad van, ez a technika kifejezetten előnyös lesz, mert szépen kiemeli a hajkoronád tömegét, további tartást és volument ad. Egyenes hajból roppant elegáns sziluettet lehet kialakítani ezzel a technikával, és félhosszú hajon is tökéletesen működik.