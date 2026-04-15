V-vágás: újra visszatér a '90-es évek imádott frizuradivatja

A V-vágástrend a 2000-es évekre nyúlik vissza, amikor olyan sztárok viselték, mint Beyoncé vagy Cindy Crawford. A most épp pixie-ben utazó Kim Kardashian is kipróbálta már a dívahatású drámai V-vágást és évekig kérte fodrászától. Az ívelt vágással ellentétben a technika a haj kerületére összpontosít.
V-vágás 2026-ban
- A V-vágás apró, mégis látványos frissítés, ami új életet ad hajadnak anélkül, hogy drasztikus változás eszközölnél.
- Nem csak egyenes hajon működik: hullámos és göndör, melírozott és ombre tincseken is meglepően jól érvényesül.
- Ha rétegzett hajkoronádat V-vágással dobod fel, laza, dögös összhatást kapsz, amit garantáltan szeretni fogsz.
A V-vágás lényege
Az a lényege, hogy a hajad hátul nem egyenes vonalban, hanem határozott V-alakban végződik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy középen hosszabb tincsek maradnak, oldalt pedig fokozatosan rövidül a hajad. Ez dinamizmust ad a frizurának anélkül, hogy sokat kellene nyisszantani a haj hosszából.
Miért lett újra trend a V-vágás?
Egyrészt azért, mert visszatértek a rétegezett frizurák, amelyhez a V-vágás tökéletesen passzol. Másrészt sokan szeretnének hosszú hajat, de már nem az unalmas, fenékig érő, egyenesre vágottat.
Ez a módszer lezserebbé, dögösebbé teszi az összképet, ráadásul beszárítva rendkívül látványos is. Egy kis extra rendezetlen rendezettséget ad a hajadnak anélkül, hogy radikális változtatásra lenne szükség.
Ha hosszú hajad van, és szeretnél valami újat, de nem túl merészet, a V-vágástechnikával készült frizura kifejezetten jó választás lehet.
Kinek áll jól?
Szinte minden hajtípuson remekül mutat, mindenkinek jól áll, egyet kivéve: nagyon vékony szálú haj esetén óvatosan kell alkalmazni ezt a vágási technikát, mert a végek túl ritkásnak tűnhetnek általa, és olyan hatást kelthetnek, mintha megkopasztottak volna. Mielőtt emellett határoznád el magad, alkalmazz banános hajpakolást hajszálaid erősítése érdekében. És most nézzük az 5 legjobb V-vágású hajtrendet!
Hosszú, félhosszú egyenes hajon
A legszebb eredmény leginkább a hosszú vagy a félhosszú hajból hozható ki. Ha dúsabb, vastagszálú hajad van, ez a technika kifejezetten előnyös lesz, mert szépen kiemeli a hajkoronád tömegét, további tartást és volument ad. Egyenes hajból roppant elegáns sziluettet lehet kialakítani ezzel a technikával, és félhosszú hajon is tökéletesen működik.
Göndör és hullámos hajon
Tévhit, hogy hullámos vagy enyhén göndör hajon nem mutat jól! A rétegek életre kelnek, épp ezért tökéletes választás a könnyedség fokozására.
Melírozott és ombre hajon
A gesztenyebarna és a pezsgőszőke melír szinte mindenkinek jól áll, mélységet és könnyedséget kölcsönöz a hajnak, a V-vágás pedig még inkább kiemeli a színezett tincseidet, ráadásul még fiatalít is.
Rétegzett V-vágás
2026-ban már dübörög a rétegzés, mind öltözködés, mind pedig frizura terén. Ha afféle Jennifer Aniston-frizurát kérsz a fodrászodtól, bátran kombinálhatjátok V-vágással – igazi „dög” leszel, emellett izgalmas és könnyen kezelhető frizurát nyersz, ami felkötve, félig leengedve, teljesen kiengedve és hullámosan is elragadó lesz.
Belevágnál? Jobb, ha nem te, hanem a fodrászod (haha). Viccet félretéve, a V-vágás dúsabbá teszi a hajad, búcsút inthetsz a lelapuló hajnak, ha rétegzéses technikával kombinálod. Az eredmény: kifinomult megjelenés a bohém tökéletesség jegyében.
