Védenek a korai bőröregedéstől, megelőzik a bőrrákot és a pigmentfoltokat: mutatjuk a legjobb naptejeket

Korai öregedés, szemkárosodás, napégés és bőrrák – ezeket okozhatja az UV-sugárzás, ha nem védekezel megfelelően. De nyugi, levesszük a terhet a válladról: kiválogattuk a legjobb naptejeket, hogy neked már csak meg kelljen venned a legtutibbat.

A naptej elmaradhatatlan eleme egy nyaralásnak.

Naptejek a bőrünk védelméért

Imádsz napozni? Ha meg nincs napsütés, akkor egyfolytában szoláriumba jársz? Tudjuk, hogy a kreol bőr szexi dolog, de azért nem árt vigyázni a barnulással. Hiszen meglehet, hogy a bőröd nincs felkészülve egy bődületesen nagy színváltozásra.

Persze, mi is teljesen kivirulunk attól, ha már látjuk a nyarat az alagút végén, sőt, tisztában vagyunk azzal is, hogy a tökéletes nyaralás elmaradhatatlan eleme a napozás. De barnulni biztonságosan is lehet, hogy ne okozz a testednek semmilyen maradandó károsodást.

Biztonságos napozás: hány faktoros naptej kell?

A biztonságos napozáshoz és barnuláshoz elengedhetetlen egy magas faktorszámú naptej. Vannak kifejezetten arcbőrre kialakított fényvédők, de a sima naptejet is felviheted az arcodra. A lényeg, hogy megfelelő minőségűt válassz.

1. Beauty of Joseon - Relief Sun: Rice + Probiotics naptej (50 ml) 7 590 Ft 2. Hello Sunday - The one for the body naptej (150 ml) 4 500 Ft 3. DIOR - Dior Solar The Protective Milk (125 ml) 17 580 Ft 4. Nivea Sun Protect & Moisture FF50+ napozó spray (200 ml) 6 999 Ft 5. Shiseido Sun Care Expert Sun Protector Lotion SPF50+ (50 ml) 7 190 Ft

Ezekre érdemes figyelned

SPF30+

Minden naptej rendelkezik egy SPF-értékkel, vagyis fényvédő faktorral. A szakértők szerint legalább 30 faktorosat válassz, de ha olyan helyen vagy, ahol nagyon ki vagy téve a káros napsugaraknak, akkor magasabb faktorszámmal rendelkező krémet érdemes vásárolnod, mondjuk 50-eset vagy 70-eset.

Széles spektrumú

Olyan naptejet válassz, mely megóv az UVA- és az UVB-sugaraktól is. Az előbbi hosszabb hullámhosszal rendelkezik, és mélyebben hatol a bőrbe, ezzel pigmentfoltokat és a ráncokat okozva; az utóbbi rövidebb hullámhosszú, és a bőr külső rétegét támadja, mely leégéshez vezethet.

Megfelelő ár és kedvező formula

Fontos, hogy szeresd az adott krémet, hiszen a tökéletes hatás elérése érdekében naponta többször is alkalmaznod kellene. Ezt pedig nehéz megtenni akkor, ha a számunkra kedvezőtlen árkategóriában választunk ki egy egyébként kényelmetlen és nehéz állagú formulát.

Legjobb naptejek napozáshoz Ha azt akarod, hogy a bőröd egészséges és selymes maradjon még nyáron is, akkor használd minden nap ezeket a termékeket. Ha nem mész nyaralni déli országokba, nem leszel kint a napon 11 és 15 óra között, akkor elég, ha kisebb faktorszámú naptejet választasz, ha a többi kritérium számodra fontosabb. A lényeg, hogy megóvd a bőröd egy minőségi termékkel – hidd el, a tested meg fogja hálálni!

