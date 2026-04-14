Kylie Jenner és Hailey Bieber Coachella körmét akarja mindenki: íme a fesztivál legextrább manikűrjei

Fesztivál beauty, ahogy még nem láttad! Extravagáns manikűrök a sivatagból: megmutatjuk, milyen körmökkel bulizott Kylie Jenner, Hailey Bieber és a KATSEYE az idei Coachellán.

Eljött az év legizgalmasabb eseménye, amely nemcsak a divatban, de a beauty trendekben is tarol. Az amerikai Coachella a hollywoodi hírességek, popikonok és modellek exkluzív éves rendezvénye, amelyet a divatrajongók feszült figyelemmel követnek. Idén a sokat mutató szettek mellett a kézfejek is reflektorfénybe kerültek: mutatjuk, milyen extravagáns körmöket viselt Hailey Bieber, Kylie Jenner és még sokan mások! 

Hailey Bieber, Kylie Jenner és a KATSEYE manikűrje a 2026-os Coachella fezstiválon.
Hailey Bieber és Kylie Jenner manikűrjei ellopták a show-t a Coachellán

  • Április 10-én vette kezdetét a sivatagi fesztivál, amely a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb zenei eseménye.  
  • A kilenc napon át tartó koncertsorozatra minden híresség egyedi öltözékkel és különleges sminkkel készül, de idén a manikűrök kapták a főszerepet. 
  • Mutatjuk, milyen körmömmel bulizott Kylie Jenner és Hailey Bieber! 

A Coachella fesztivál azért is különleges, mert az átlagos bulizók és influenszerek mellett a hollywoodi elit, a színészek krémje és a világ legismertebb celebjei is ott szórakoznak a tömegben. Összegyűjtöttük kedvenc sztárjaink manikűrjeit, amelyek tökéletes inspirációként szolgálhatnak az idei nyári fesztivál szezonra! 

Addison Rae 

Az új popcsillag úgy döntött, hogy a fesztivál tökéletes alkalom a ’90-es évek chunky francia manikűrjének felelevenítésére. A vastag, kocka forma és a mélyen festett dizájn egészen nosztalgikusan hatott. A szettet Kim Truong sztárkörmös készítette, akihez többek között Kim Kardashian, Dua Lipa és Bella Hadid is jár. 

Kylie Jenner 

Kevés olyan divatikon létezik, mint Kylie. Az általa viselt szettek gyakran meghatározzák a szezon trendjeit, és ez most sincs másképp. A fesztivál hangulatához egy nude alapú, csillámokkal díszített virágos dizájnt választott. Körmeit már évek óta Zola Ganzorigt álmodja meg, aki a szakma legnagyobb neveivel dolgozik együtt. 

Hailey Bieber 

Hailey Bieber választásai örökre trendteremtőek maradnak. Gondoljunk csak a martini mintás vagy a pöttyös körmeire, amelyek a tavalyi év legtöbbet utánzott trendjei lettek. Hailey idén egy fekete, mandula alakú alapot választott, amelyre kék és zöld virágmotívumokat festettek. Kylie-hoz hasonlóan ő is évek óta Zola Ganzorigt sztárkörmössel készítteti a manikűrjeit. 

KATSEYE 

A Coachella legextrémebb körme díjat a KATSEYE lányai nyerték el. A 3D díszítések és a jelly festési technika friss, modern megjelenést kölcsönzött nekik. Tökéletes inspiráció, ha díszes, vidám és ízig-vérig csajos manikűrre vágysz. Az énekesnők választott szettjeit Naomi Yasuda, egy neves New York-i mesterkörmös készítette el.

 

