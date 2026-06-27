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szépség

Hegyes, mandula vagy balerina körömforma? Mutatjuk, melyik stílus áll legjobban a kézfejedhez

szépség körmök manikűr
Life.hu
2026.06.27.
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Hosszabb ujjakra, keskenyebb körömágyra, vagy csak egyszerűen egy stílusosabb megjelenésre vágysz? A tökéletes körmök titka a formában rejlik! Mutatjuk, melyik népszerű manikűr stílus állna neked a legjobban!

Egy profin megválasztott körömforma olyan, mint egy láthatatlan stílustanácsadó: képes optikailag megnyújtani az ujjaidat, finomítani a kézfejedet, és pillanatok alatt új szintre emelni a megjelenésedet. Most megtudhatod, milyen körmök illenek a legjobban a kézfejedhez! 

körmök, körömforma
A tökéletes körmök titka a formában rejlik!
Forrás: Shutterstock

Trendi körmök, amelyekkel karcsúsíthatod az ujjaidat

  • Akárcsak egy rossz a frizura, a körmeid formája is befolyásolhatja a megjelenésedet. 
  • Egyes formákkal taktikusan csalhatsz az ujjaid hosszúságán míg másokhoz jellegzetes természetes körmök kellenek. 
  • Legyen szó hosszú manduláról vagy szűkített kockáról, most kiderül, melyik stílus áll legjobban a te kezeden. 

Egy jól megválasztott körömforma felér egy kisebb esztétikai beavatkozással: nyújtja az ujjakat, elegánssá teszi a kézfejet és keretet ad az egyéniségednek. Bár ma már több körömforma létezik, mint ahány ujjunk van, ne aggódj, segítünk az eligazodásban! Mielőtt azonban belevágnál, nézz rá alaposan a kezedre. A legelőnyösebb hatás érdekében a kulcs a körömágy és a szarupárkány (a köröm tövénél lévő ív) formájában rejlik. Egy bőrfeltoló pálcikával finoman igazítsd hátra a bőrt, hogy lásd a valódi ívedet, ugyanis ez lesz az iránytűd a tökéletes manikűrhöz

milyen körömforma illik hozzám
Kinek milyen körömforma áll jól?
Forrás: images.ctfassets.net

A kerek forma 

Ez a típus vizuálisan megnyújtja az ujjaidat, és azonnal kecsesebbnek mutatja a kezet. A kerek vég ráadásul a szélesebb körömágyat is optikailag keskenyíti. Reszelés közben kövesd az ujjbegyed természetes görbületét, majd fordítsd meg a kezed, és ellenőrizd a szimmetriát, hogy tökéletes legyen az ív. 

A mandula körömforma 

Oldalt keskeny, a tövénél pedig finoman karcsúsodik, ez a forma egyszerűen mindenkinek jól áll. Legyen hosszú, rövid, vékony, görbe vagy vaskos az ujjad, a mandula mindig a sikkes választás lesz. Reszeld meg a köröm mindkét oldalát, a végét pedig szűkítsd úgy, hogy egy lágy csúcsot alkosson. Alacsony karbantartási igényű, mégis elképesztően sikkes választás. 

mandula körömforma
Mandula körömforma egyedi aura festési technikával.
Forrás: Shutterstock

Az ovális forma 

Ha a klasszikus, mégis modern megjelenést keresed, ez a te választásod. Az ovális forma egyszerre nyújtja a körmöt széltében és hosszában is. Nagyon hasonlít a mandulához, de a vége egy kicsit tompább és lágyabb. Tökéletes, ha rövid és kicsit vastagabbak az ujjaid, azonban ennél a formánál érdemesebb hosszabb stílusban gondolkodnod, esetleg műkörömben. 

A stiletto, avagy a hegyes 

Ezt a formát egyértelműen a hosszú körmökhöz álmodták meg: a vége egy tűhegyes, magabiztos pontban végződik, olyan, mint a mandula, csak sokkal merészebb kiadásban. Leginkább a vékony, hosszú, kecses ujjakon mutat igazán drámaian és előnyösen.

stiletto körömforma
Stiletto körömforma izgalmas, 3D dizájnnal.
Forrás: Shutterstock

A szögletes forma 

Ha hosszú, keskeny körömággyal áldott meg az ég, és szereted a rövidebb fazont, ne is keress tovább! Az extra hosszúság és az épített körmök szerelmesei is imádják, hiszen a szögletes forma a legjobb alap a trendi színekhez és a látványos díszítésekhez.  

A "squoval", azaz a kerekített kocka 

Ez a forma az aduász, ha kicsit aszimmetrikusnak érzed az ujjaidat, vagy ha teltebb az ujjbegyed: a felemás stílus ugyanis optikailag tökéletesen egyensúlyba hozza az apróbb szépséghibákat. Félig ovális, félig szögletes, igazi jolly joker, amit rövid körmökön is pofonegyszerű karbantartani. 

A szűkített kocka és a balerina körömforma

Ez a két stílus már profi szakembert és rendszeres karbantartást igényel. Mindkét szuper trendi körömstílus leginkább a hosszú, vékony ujjakhoz és a szögletes körömágyhoz passzol. Az utóbbi onnan kapta, hogy a vége kísértetiesen hasonlít egy balerina spicc-cipőjére. Ha egy kicsit több "élt" szeretnél a megjelenésedbe, válaszd a coffin körömformát, ami még határozottabb szögeket és kevésbé lekerekített oldalakat jelent. 

balerina körömforma
Balerina körömforma chrome porral és milky alappal.
Forrás: Instagram / @natmaloneynailartist

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