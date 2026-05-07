Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
bőrápolás

10 évet fiatalodhatsz, ha így fürdesz: pár egyszerű lépésben mutatjuk a brazil zuhanyrutint

Shutterstock - Prostock-studio
bőrápolás brazilok zuhanyzás
Jónás Ágnes
2026.05.07.
Egy fárasztó nap végén, vagy a reggeli rohanás közepette talán te is igyekszel gyorsan túlesni a tusoláson. Pedig érdemes lenne elsajátítanod a tökéletes brazil zuhanyrutint, amely bőröd textúrájának javításával akár tíz évet is fiatalíthat a megjelenéseden. Tarts velünk és kikotyogjuk neked a titkos dél-amerikai szuperreceptet!

Nem ritka, hogy naponta két-három alkalommal is a zuhany alá állnak, hogy lemossák magukról a város porát és a trópusi hőséget, majd tetőtől talpig felfrissülve térjenek vissza a napi teendőikhez. A brazil zuhanyrutin titka abban rejlik, hogy a testápolást a brazilok nem hiúságnak, hanem frissítő énidőnek, egyfajta fürdőszobai üzemanyagnak és longevity-nek tekintik, ami akár 10 évet is fiatalíthat rajtuk. És persze rajtad is, ha készen állsz kipróbálni. 

Brazil zuhanyrutin a szociális érintkezés miatt is fontos. A képen brazil lányok láthatóak.
Brazil zuhanyrutin a szociális érintkezés miatt is
Forrás: Shutterstock

Fiatalító brazil zuhanyrutin

  • Brazíliában a rendszeres zuhanyzás nem puszta higiénia kérdése.
  • Speciális módszert fejlesztettek ki, ami nekünk, magyaroknak is hasznos lehet.
  • Bőröd egy hónap után garantáltan meghálálja ezt a déli-amerikai típusú törődést.

Mit jelent a brazil zuhanyzási stílus?

A brazilok többsége – nyilván a hőség miatt is – naponta akár kétszer-háromszor is zuhanyzik. Nem csoda, hiszen a bőr- és testápolás különösen fontos szerepet tölt be a brazil kultúrában. 

Alapvetően szeretnek ölelkezni, vagyis a fizikai közelség rájuk sokkal jellemzőbb, mint az európaiakra vagy akár az ázsiaiakra. A személyes higiénia számukra nemcsak önmagunkról szól, hanem a mások iránti tisztelet jele is. 

Így néz ki a brazil zuhanyrutin lépésről lépésre

Míg mi gyakorlatilag robot üzemmódban tusolunk és gondolatban már a következő feladaton jár az agyunk, addig Dél-Amerikában ez a pár perc a mentális áthangolódás és a teljes testi megújulás ideje, amelynek 3 alappillérét ismerheted most meg. 

Újítsd meg bőröd felületét száraz keféléssel

Egy természetes sörtéjű kefével, száraz bőrön, hosszú, felfelé irányuló mozdulatokkal dörzsöld át alaposan a tested. A cél a bőr felszínén lévő elhalt hámsejtek eltávolítása és a vérkeringés serkentése. Mindegy, hogy reggel, napközben vagy este alkalmazod, mindig garantáltan feléleszt. 

A brazil zuhanyrutinról szóló cikkünkhöz tartozó illusztráción egy nő látható kefével a kezében.
Brazil zuhanyrutin.
Forrás: Shutterstock

Minden hajlatra kiterjedő, lassú átmosás

A luffa szivacs a barátod, többek között azért, mert segíthet a méregtelenítésben és a cellulit láthatóságának csökkentésében is. Habosítsd fel krémes tusfürdővel vagy frissítő fürdőgéllel, majd alaposan dörzsöld vele át a bőröd, illetve tested minden hajlatát. 

A fotón egy nő zuhanyzik.
A brazilok akár naponta 3-szor is fürdenek.
Forrás: Shutterstock

Testápolók és illatok rétegzése

A rétegzés olyan trükk, amely során különböző textúrájú és illatú termékeket – testápolót, testpermetet, testolajat, testvajat és/vagy parfümöt – viszünk fel egymás után. Ez a módszer nemcsak tartósabbá teszi az illatot a bőrödön, hanem lehetővé teszi, hogy egy teljesen egyedi, személyre szabott vonzerőt és illatfelhőt alakíts ki magad körül. 

Brazíliában az intenzív illatfelhő nem a túlzás és a nagyzási hóbort jele, hanem a vonzerő és a társasági élet alapvető része. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Látványosan feszesebb és rugalmasabb lesz a bőröd, ha ezeket beveted: zseniális házi trükkök

Feszesebb, rugalmasabb bőr tetőtől talpig? Nem elérhetetlen álom az otthoni bőrfeszesítés! Mutatjuk a legjobb bőrfeszesítő trükköket és termékeket, amelyekkel látványosan javíthatod bőröd állapotát.

V-vágás: újra visszatér a '90-es évek imádott frizuradivatja

Dúsabbá teszi a hajad és búcsút inthetsz a lelapulásnak.

Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu