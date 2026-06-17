A vazelin tipikusan az a szépségápolási termék, amelyet sokan csak száraz ajkakra vagy kirepedezett bőrre használnak, pedig ennél jóval több lehetőség rejlik benne. A boltok polcain egyre drágább krémek, szérumok és speciális termékek sorakoznak, így erről az egyszerű, régóta ismert bőrvédő készítményről egyre inkább elfeledkeztünk.

Elfeledkezdtünk a vazelinről, pedig igen sokoldalú termék

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Huda Kattan, aki sikeres smink- és parfümmárkát alapított, nemrég több szépségápolási trükköt is megosztott, melyeknek főszereplője a vezlin. A termék olcsón beszerezhető, ezért az sem kerül sokba, ha kísérletezni szeretnénk vele. Fontos azonban, hogy a trükkök nem mindenkinél válnak be, érzékeny vagy pattanásos bőr esetén különösen fontos, hogy először csak kis bőrfelületen próbáljuk ki.

Mire jó a vazelin?

1. Mitesszerek ellen is bevetik

A módszer lényege, hogy az orrra vazelint kell kenni, majd folpackkal lefedni, és egy ideig így hagyni. Ezután könnyebben eltávolíthatók a mitesszerek. A vazelin záróréteget képez a bőrön, és felpuhíthatja a pórusokban lévő, megkeményedett faggyút. A nyomkodásnál azomban óvatosnak kell lenni, a felpuhult bőr ugyanis sérülékeny.

2. Dúsabbnak tűnhet tőle a szemöldök és a szempilla

Ha vazelint viszünk fel a szempillákra és a szemöldökökre, az segíthet a növekedésben. Ám szakértők szerint ez így nem igaz. Mivel a vazelin záróréteget képez, benntartja a nedvességet, ezért a szőrszálakat is felpuhítja, fényesebbek és rugalmasabbak lesznek. Ettől a szempilla és a szemöldök is dúsabbnak hathat. A vazelin ugyanakkor nem tartalmaz olyan hatóanyagokat, amelyek bizonyítottan serkentenék a szőrtüszők működését. Vagyis nem valódi növesztőszerről van szó, inkább optikai hatásról.

3. A parfüm illata is tovább tarthat a vazelintől

Akik azt szeretnék, hogy a parfümjük illata hosszabb ideig megmaradjon, azok kenjenek egy kis vazelint a csuklójukra, a könyökhajlatukra, vagy a fül mögötti területés erre fújják az illatot. A vazelin segíthet abban, hogy az illatanyag tovább maradjon a bőrön, lassabban párolog el. Fontos, hogy a csuklókat ezután ne dörzsöljük össze, mert ez ronthat az illat tartósságán, engedjük, hogy magától száradjon meg.