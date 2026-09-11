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Hatalmas baki történt Sarolta hercegnővel kapcsolatban − Kis híján kiszivárgott a királyi család titka

katalin hercegné Vilmos herceg Sarolta hercegnő
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A kis hercegnő érkezését a brit királyi család szerette volna néhány órán át titokban tartani, ám egy elveszett jegyzet könnyen keresztülhúzhatta volna a terveiket. A papírlapon ugyanis Sarolta születésének legfontosabb adatai szerepeltek.

Május 2-án, reggel 8 óra 34 perckor született meg Vilmos herceg és Katalin hercegné második gyermeke, Sarolta. A pár a szülés után még szeretett volna egy kis időt együtt tölteni újszülött kislányukkal, mielőtt hivatalosan is bejelentik az örömhírt. Az információ azonban kis híján már korábban nyilvánosságra került. 

Sarolta születése körül volt némi kavarodás.
Sarolta születése körül volt némi kavarodás.
Forrás: i-Images via ZUMA Press

Sarolta születésének híre csaknem idő előtt napvilágra került

Jason Knauf, aki akkoriban a királyi család segédtisztjeként dolgozott, még a hivatalos közlés előtt feljegyezte a születés részleteit. A jegyzetet azonban London központjában elveszítette. A történetet évekkel később a 60 Minutes Australia című műsorban mesélte el: „Még pár óráig nem akartuk bejelenteni a nagy hírt, nálam volt a cetli, amiről meg akartam írni a sajtóközleményt, de valahol elhagytam. Az utcán végig ott volt egy papírdarab, amelyen az állt, hogy megszületett a kis hercegnő, hány órakor és mekkora súllyal”.

A cetli végül nem került elő. Knauf szerint sem ő, sem más nem találta meg, így a rajta szereplő érzékeny információk sem jutottak el idő előtt nyilvánosságra. 

A királyi család gyereleiről az alábbi galériánkban nézegethetsz fotókat.

Vilmos herceg, György herceg,Lajos herceg és Sarolta hercegnő feszülten figyelik a Nemzetközösségi Játékokat a lelátón.
Természetesen Katalin hercegné is ott volt.
Sarolta hercegnő éppen Lajos herceggel konzultál.
Vilmos herceg a legkosebb gyerekével, Lajossal beszélget.
Lajos herceg nagyon magyaráz valamit Sarolta hercegnőnek.
És íme, lajos herceg, ahogy ismét ellopja a show-t kalapjában.
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Vilmos herceg, György herceg,Lajos herceg és Sarolta hercegnő feszülten figyelik a Nemzetközösségi Játékokat a lelátón.
PA Wire

Néhány órával később már mindenki megismerhette az újszülöttet

Végül minden jól alakult, a hivatalos bejelentést pedig még Sarolta születésének napján megtették. Vilmos herceg és Katalin hercegné néhány órával a szülés után kilépett a St Mary’s Kórház Lindo szárnyának ajtaján, karjukban újszülött lányukkal.

2015. május 2-án született Sarolta hercegnő.
2015. május 2-án született Sarolta hercegnő.
Forrás: Corbis News

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Sarolta hercegnő különleges sportot imád, és igen magas szinten űzi

Sarolta hercegnő egyre komolyabban veszi a sportot, és már az iskolán kívül is versenyszerűen játszik. A 11 éves hercegnőt szülei, Katalin hercegné és Vilmos herceg mindenben támogatják, és közben igyekeznek ugyanolyan szülők lenni, mint mindenki más.

Szívszorító és tragikus oka van annak, hogy ennyire óvják Sarolta hercegnőt a nyilvánosságtól

A szemünk láttára lett édes pici lányból kiskamasz Vilmos herceg és Katalin hercegné középső gyereke. Sarolta hercegnő boldog 11 éves, a család azonban aggódik, hogy milyen jövő vár rá. Rettegnek, hogy a töténelem megismétli önmagát.

 

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