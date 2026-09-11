Hatalmas baki történt Sarolta hercegnővel kapcsolatban − Kis híján kiszivárgott a királyi család titka

Május 2-án, reggel 8 óra 34 perckor született meg Vilmos herceg és Katalin hercegné második gyermeke, Sarolta. A pár a szülés után még szeretett volna egy kis időt együtt tölteni újszülött kislányukkal, mielőtt hivatalosan is bejelentik az örömhírt. Az információ azonban kis híján már korábban nyilvánosságra került.
Sarolta születésének híre csaknem idő előtt napvilágra került
Jason Knauf, aki akkoriban a királyi család segédtisztjeként dolgozott, még a hivatalos közlés előtt feljegyezte a születés részleteit. A jegyzetet azonban London központjában elveszítette. A történetet évekkel később a 60 Minutes Australia című műsorban mesélte el: „Még pár óráig nem akartuk bejelenteni a nagy hírt, nálam volt a cetli, amiről meg akartam írni a sajtóközleményt, de valahol elhagytam. Az utcán végig ott volt egy papírdarab, amelyen az állt, hogy megszületett a kis hercegnő, hány órakor és mekkora súllyal”.
A cetli végül nem került elő. Knauf szerint sem ő, sem más nem találta meg, így a rajta szereplő érzékeny információk sem jutottak el idő előtt nyilvánosságra.
A királyi család gyereleiről az alábbi galériánkban nézegethetsz fotókat.
Néhány órával később már mindenki megismerhette az újszülöttet
Végül minden jól alakult, a hivatalos bejelentést pedig még Sarolta születésének napján megtették. Vilmos herceg és Katalin hercegné néhány órával a szülés után kilépett a St Mary’s Kórház Lindo szárnyának ajtaján, karjukban újszülött lányukkal.
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