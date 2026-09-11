Hatalmas baki történt Sarolta hercegnővel kapcsolatban − Kis híján kiszivárgott a királyi család titka

Május 2-án, reggel 8 óra 34 perckor született meg Vilmos herceg és Katalin hercegné második gyermeke, Sarolta. A pár a szülés után még szeretett volna egy kis időt együtt tölteni újszülött kislányukkal, mielőtt hivatalosan is bejelentik az örömhírt. Az információ azonban kis híján már korábban nyilvánosságra került.

Sarolta születése körül volt némi kavarodás.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Sarolta születésének híre csaknem idő előtt napvilágra került

Jason Knauf, aki akkoriban a királyi család segédtisztjeként dolgozott, még a hivatalos közlés előtt feljegyezte a születés részleteit. A jegyzetet azonban London központjában elveszítette. A történetet évekkel később a 60 Minutes Australia című műsorban mesélte el: „Még pár óráig nem akartuk bejelenteni a nagy hírt, nálam volt a cetli, amiről meg akartam írni a sajtóközleményt, de valahol elhagytam. Az utcán végig ott volt egy papírdarab, amelyen az állt, hogy megszületett a kis hercegnő, hány órakor és mekkora súllyal”.

A cetli végül nem került elő. Knauf szerint sem ő, sem más nem találta meg, így a rajta szereplő érzékeny információk sem jutottak el idő előtt nyilvánosságra.

A királyi család gyereleiről az alábbi galériánkban nézegethetsz fotókat.