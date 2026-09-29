Ezt az 5 dolgot soha ne tedd a nagyszülőként, ha az unokádról van szó

A konfliktusok egyik gyakori oka, hogy a szülők és a nagyszülők eltérően gondolkodnak a gyereknevelésről.

A nagyszülőknek is tiszteletben kell tartaniuk a szülők által felállított szabályokat.

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Határok, amelyeket a nagyszülőknek nem szabadna átlépniük A nagyszülőknek is tiszteletben kell tartaniuk a szülők által felállított szabályokat.

A gyerekről készült fotót nem érdemes a szülők engedélye nélkül közzétenni.

A gyermek személyes adatait sem szabad másokkal megosztani.

Egészségügyi kérdésekben a szülők döntése az első, kivéve sürgős esetben.

A képernyőidőre és az étkezésre vonatkozó szabályokat sem célszerű felülírni.

A világos, előre megbeszélt szabályok sok családi konfliktust megelőzhetnek.

A nagyszülőnek is vannak határai

A nagyszülő a saját tapasztalataiból indul ki, a szülő viszont a saját szabályai szerint szeretné nevelni a gyermekét. Ez önmagában teljesen természetes, a problémák akkor kezdődnek, amikor az egyik fél rendszeresen felülírja a másik döntéseit.

1. Ne tegyél ki fotót a gyerekről engedély nélkül

A közösségi oldalak korában különösen fontos, hogy egy nagyszülő ne osszon meg unokájáról készült képet anélkül, hogy előtte megkérdezné a szülőket. A gyermekről készült fotók az interneten maradhatnak, és a szülőknek joguk van eldönteni, szeretnék-e, hogy ezek nyilvánosan elérhetők legyenek.

2. Ne add ki a személyes adatait

A gyermek teljes neve, életkora, lakóhelye vagy az iskola neve sem olyan információ, amelyet egy nagyszülőnek szabadon meg kellene osztania másokkal. Ez különösen igaz az interneten, de személyesen sem érdemes idegeneknek túl sokat elárulni a gyerekről.

3. Egészségügyi kérdésekben ne dönts egyedül

Ha a gyerek megbetegszik, a nagyszülőnek sürgős esetben természetesen cselekednie kell. Egyébként viszont a szülőket kell bevonni az egészségügyi döntésekbe. Érdemes előre megbeszélni, mit kell tenni, ha a gyerek rosszul lesz, különösen akkor, ha hosszabb időt tölt a nagyszülőnél.

4. Ne add oda neki a telefont csak azért, hogy csendben maradjon

A képernyőidőre vonatkozó szabályokat sem érdemes felülírni. Lehet, hogy a nagyszülőnek egyszerűbb odaadni a telefont vagy bekapcsolni valamilyen mesét, de ha a szülők korlátozzák a képernyőhasználatot, ezt nekik is tiszteletben kell tartaniuk.