Csokiimádóknak kötelezőek: isteni tusfürdők, amik édességillattal kényeztetnek

Az ősznek van valami egészen különleges hangulata: előkerülnek a puha pulóverek, a forró italok, a gyertyák, és hirtelen sokkal jobban esik egy hosszú, illatos zuhany is. Ilyenkor különösen jól tud esni egy olyan tusfürdő, amely az illatával is kényeztet. A csoki pedig szinte tökéletes őszi aroma: lehet édes, krémes, vaníliás, kakaós vagy éppen egy kis karamellel megbolondított. Ráadásul apró luxussá változtathatja a hétköznapi esti rutint – és még kalóriát sem tartalmaz.

A csokis tusfürdők édes kényeztetéssé varázsolják az esti rutint.

Forrás: 123rf

Ezekkel a tusfürdőkkel a legegyszerűbb esti zuhany is sokkal hangulatosabb lehet.

Desszertillat a fürdőszobában!

Mutatunk 5 csokis tusfürdőt, amit imádni fogsz.

Csokoládés tusfürdők körképe: ússz csokimámorban!

Nyáron sokan inkább a friss, citrusos, vizes vagy könnyed virágos illatokhoz nyúlnak, ősszel viszont jöhetnek a mélyebb, melegebb és krémesebb aromák. A kakaó ebben a tekintetben igazi jolly joker: lehet érzéki és elegáns, játékos és édes, vagy éppen meleg és visszafogott. Ha azt mondjuk, csokoládés tusfürdő, sokaknak egy rendkívül édes, szinte cukorkás illat jut eszébe. Pedig az illatjegy ennél jóval sokoldalúbb. Egyes termékekben a kakaó kesernyésebb, mélyebb karaktert kap, máshol a vanília és a karamell teszi lágyabbá, megint máshol narancsos jegyekkel párosítják. Mutatjuk a kedvenc termékeinket árakkal!

1. Nivea Dark Chocolate Cookie tusfürdő – 915 Ft; 2. Lush Chocolate Orange tusfürdő – 12 890 Ft/570 g; 3. Laiséven Chocolate tusfürdő csokoládés illattal – 1397 Ft; 4. Dermacol Aroma Moment Belgian Chocolate krémes tusoló gél – 900 Ft; 5. INTRA gourmand Hab- és tusfürdő csokoládés keksz illattal – 1799 Ft

Forrás: dm.hu; lush.com; notino.hu; rossmann.hu

Egy csokoládés tusfürdő önmagában is kellemes, de egy kis odafigyeléssel komplett otthoni spaélményt varázsolhatsz belőle. Kapcsolj le néhány erős lámpát, gyújts meg egy kellemes illatú gyertyát, készíts magadnak egy bögre forrócsokit, és ne siess sehová. Már ennyi is elég ahhoz, hogy a napi rutinból néhány perc valódi énidő legyen.

A csokoládés, kakaós és vaníliás illatok ráadásul tökéletesen passzolnak az évszak hangulatához. Akár egy hosszú nap végén használod őket, akár egy lustább hétvégi reggelen, könnyen megteremthetik azt az érzést, mintha néhány percre egy finom, édes őszi desszertbe csöppentél volna. Ősszel tehát bátran jöhet a nasi – ezúttal nem a tányéron, hanem a fürdőszobában.

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