Szakítópróbát jelenthet a kedd több csillagjegy számára. A telihold mindenkit érzékenyebbé tesz: jó, ha nem csak azt gondoljuk meg, mint mondunk, hanem azt is, hogyan. Neked mit ígérnek a csillagok? A heti szerelmi horoszkópunkból kiderül.
Heti szerelmi horoszkóp november 23–29.
Szóváltás, ingerültség vagy harmónia? A keddi teliholdnál konkrétan bármi elképzelhető, de te próbáld megőrizni a nyugalmadat. Ha netán olyat mondasz, amit magad se gondolsz komolyan, egész héten magyarázkodhatsz. Heti szerelmi horoszkóp következik minden jegynek.
KOS
Meglepő, de ezen a héten nem lesznek az égen feszültséget generáló fényszögek. Ettől még a keddi telihold és a szerdai Nap – Uránusz szembenállás szóváltás veszélyét hozza. A szóváltás arra kell, hogy kiderüljön, hogy mi a két fél elvárása. Ez akkor is fontos, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Érvelésed csütörtök előtt indulatos, csütörtöktől tárgyilagos lesz.
BIKA
Ingerültté válhatsz, ha párhuzamosan több, sőt többféle ember beszél hozzád. Mindegyik kíváncsi a reakciódra. Ez a fajta tesztelés kiboríthat. Különösen hétfőn és kedden. Ha kibírod vita nélkül, olajozottá válnak az emberi kapcsolataid. Még akkor is, ha úgy érezheted, hogy a szerelem egy nehéz csomag, amelyet ideiglenesen letennél. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs.
IKREK
Minden telihold szakító próba minden kapcsolat számára. De a keddi hatványozottan. Ugyanis szerdán egy a keddinél még feszültebb bolygószembenállás jön. Az Ikrek Uránusz kiszámíthatatlanná teszi a reakciódat. Van, aki ezt jól viseli, és van, aki nem. Szerencsére az Uránusz a Plútótól olyan szuper támogatást kap vasárnap, ami már hétfőtől egyfajta védőhálót képez körülötted.
RÁK
Tudd, hogy diszkrécióból vizsgázol ezen a héten. Szerencsére ebben nagyszerű partnered az a vasárnapi Uránusz – Plútó nagyszerű fényszög, ami már hétfőtől éberré tesz. Most nem sétálsz be abba a csapdába, ami korábban kínos szituációkat eredményezett. Vagyis nem lesz őszinteségi rohamod. Mielőtt válaszolsz egy kérdésre, kérj pontosítást! Valószínűleg ez a pároddal és egy családi, baráti ügyel kapcsolatos.
OROSZLÁN
Az önbizalmad mélyrepülésbe kezdhet, ha irigykedni kezdesz. Egy vasárnapi Uránusz – Plútó szuper fényszög szerint másokat ügyesebbnek, sikeresebbnek és értékesebbnek látsz. Párkapcsolatban is elengedhetetlen, hogy egy-egy elismerő szó elhagyja a szádat. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Pont ez a hét kihívása.
SZŰZ
Nem lesz könnyű őrizned a békét. Hét elején feszültséget generáló fényszögek lesznek az égen. Meglepő módon nem a keddi telihold lesz a legrosszabb. A család és a munkahely közé vagy kifeszítve. Ez a nyomás csak csütörtöktől enyhülhet. A Mars belép a Szűzbe, és olyan határozottságot hoz magával, amelynek a segítségével meg tudod húzni a határaidat.
MÉRLEG
Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz. Vedd észre, hogy a konfliktusok fölé kell emelkedned az intelligencia léghajóján, amit a vasárnapi Uránusz – Plútó mesteri fényszög szimbolizál. Az az óriási szerencséd, hogy ez a mesteri hatás már hétfőtől veled van. A párkapcsolati feszültségeket is mesterien kezeled.
SKORPIÓ
A szürke novemberi időjárás arra jó, hogy egyre többször gyújts mécseseket, és elkezdje felkészülni a közelgő karácsonyra. Csütörtöktől egyik bolygód, a Mars kellő türelmet és józanságot hoz. Másik uralkodó bolygód, a Plútó szerdán a Nappal, vasárnap az Uránusszal alkot harmonikus fényszöget. Ettől népszerűvé válsz, ami persze a társkeresésben is segít.
NYILAS
Arra gyanakszol a hét elején, hogy mindenki megbolondult. A keddi telihold és a szerdai Nap-Uránusz szembenállás őrületes feszültséget szimbolizál. Ha van párod, akkor is meglepődsz, hogy hol szunnyadt eddig az a düh, ami feltör belőle. Utána kell járnod a gyökér okoknak. Máskülönben el fog mérgesedni a dolog.
BAK
Vasárnap kezdődik az adventi időszak, a karácsonyra hangolódás. Jó lenne idén jó hangulatban készülődni. Úgy, hogy mindenre jusson időd. Ebben a másik ember nagy segítség lehetne. De csak akkor, ha hagyod. Máskülönben egyedül küszködsz, és közben sajnálod magadat. A korábbi években valószínűleg így ment. Itt az ideje változtatni ezen.
VÍZÖNTŐ
Érthető, ha repkedsz: a Vízöntőben járó Plútó és a Vízöntő egyik uralkodó bolygója, az Uránusz vasárnap - idén már másodszor - szuper fényszöggel kapcsolódik össze. Ez számodra felér egy lottó ötössel. Ettől az egésztől ragyogsz, és ellenállhatatlanul vonzóvá válsz. Ha van párod, akkor ő féltékennyé válhat. Mindent el kell követned, hogy megnyugtasd. Ha nincs párod, akkor a bőség zavarával kell megküzdened. Válogatnod kell.
HALAK
Hét elején a telihold és a Nap – Uránusz szembenállás jelez nézeteltérést. Majd csütörtöktől a Mars jegyváltása türelmetlen, agresszív, sürgető emberek jelenlétét szimbolizálja. Minden türelmedre szükséged lesz, hogy elviseld őket. Persze vannak, maradtak kedves emberek a közeledben. Közülük egy valaki nagyon nyomul. Ha van párod, akkor rá hivatkozva le kell állítanod. Ha nincs párod, akkor adj neki esélyt!
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