Szakítópróbát jelenthet a kedd több csillagjegy számára. A telihold mindenkit érzékenyebbé tesz: jó, ha nem csak azt gondoljuk meg, mint mondunk, hanem azt is, hogyan. Neked mit ígérnek a csillagok? A heti szerelmi horoszkópunkból kiderül.

Heti szerelmi horoszkóp november 23–29.

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Heti szerelmi horoszkóp november 23–29.

Szóváltás, ingerültség vagy harmónia? A keddi teliholdnál konkrétan bármi elképzelhető, de te próbáld megőrizni a nyugalmadat. Ha netán olyat mondasz, amit magad se gondolsz komolyan, egész héten magyarázkodhatsz. Heti szerelmi horoszkóp következik minden jegynek.

KOS

Meglepő, de ezen a héten nem lesznek az égen feszültséget generáló fényszögek. Ettől még a keddi telihold és a szerdai Nap – Uránusz szembenállás szóváltás veszélyét hozza. A szóváltás arra kell, hogy kiderüljön, hogy mi a két fél elvárása. Ez akkor is fontos, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Érvelésed csütörtök előtt indulatos, csütörtöktől tárgyilagos lesz.

BIKA

Ingerültté válhatsz, ha párhuzamosan több, sőt többféle ember beszél hozzád. Mindegyik kíváncsi a reakciódra. Ez a fajta tesztelés kiboríthat. Különösen hétfőn és kedden. Ha kibírod vita nélkül, olajozottá válnak az emberi kapcsolataid. Még akkor is, ha úgy érezheted, hogy a szerelem egy nehéz csomag, amelyet ideiglenesen letennél. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs.

IKREK

Minden telihold szakító próba minden kapcsolat számára. De a keddi hatványozottan. Ugyanis szerdán egy a keddinél még feszültebb bolygószembenállás jön. Az Ikrek Uránusz kiszámíthatatlanná teszi a reakciódat. Van, aki ezt jól viseli, és van, aki nem. Szerencsére az Uránusz a Plútótól olyan szuper támogatást kap vasárnap, ami már hétfőtől egyfajta védőhálót képez körülötted.

RÁK

Tudd, hogy diszkrécióból vizsgázol ezen a héten. Szerencsére ebben nagyszerű partnered az a vasárnapi Uránusz – Plútó nagyszerű fényszög, ami már hétfőtől éberré tesz. Most nem sétálsz be abba a csapdába, ami korábban kínos szituációkat eredményezett. Vagyis nem lesz őszinteségi rohamod. Mielőtt válaszolsz egy kérdésre, kérj pontosítást! Valószínűleg ez a pároddal és egy családi, baráti ügyel kapcsolatos.