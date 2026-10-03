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Egyre több férfi kér arcplasztikát: nem a ráncok zavarják őket a legjobban

változás plasztikai műtét férfi
Simon Péter
2026.10.03.
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A plasztikai műtétekről még mindig hamarabb jut az eszünkbe egy nő, mint egy férfi, pedig a férfiak körében is egyre népszerűbbek az arcfiatalító beavatkozások. A szakemberek szerint sok férfi nem fiatalabbnak akar tűnni, nem ezért kéri az arcplasztikát. Egészen más céljuk van.

A férfiak, akik az arcplasztika mellett döntenek, nem a ráncaik miatt fekszenek kés alá, legalábbis a többségük nem elsősorban amiatt. A leggyakoribb panasz náluk inkább az, hogy az évek múlásával megváltozik az állvonal és a nyak, ami nagyon zavarja őket.

arcplasztika
Mi a célja a férfiaknak az arcplasztikai műtétekkel?
Forrás: 123rf

Az arcplasztika a férfiak körében is egyre népszerűbb

  • Nem csak a ráncok miatt.
  • A botox nem mindig elég.
  • A férfiak nem fiatalabbnak, kipihentebbnek akarnak látszani.

A férfiak nem a ráncok miatt mennek plasztikai sebészhez

A férfiak gyakran akkor kezdenek komolyabban gondolkodni az arcplasztikán, amikor azt érzik, hogy a testük még fiatalos és fitt, az arcuk viszont idősebbnek mutatja őket. Az áll alatti teltség, a megereszkedett bőr, a nyakon megjelenő függőleges ráncok és a kialakuló toka mind olyan változások, amelyeken a fogyás vagy a rendszeres edzés sem feltétlenül segít. Ilyenkor a korábban határozott állkapocsvonal is elmosódhat, és az arc és a nyak közötti átmenet kevésbé lesz karakteres.

Botoxszal, töltőanyagokkal vagy lézeres kezelésekkel bizonyos problémák javíthatók, de ezeknek is megvannak a határaik. Ha elsősorban a bőr megereszkedése és az arc alsó részének szerkezeti változása zavaró, egy idő után a kisebb beavatkozások már nem feltétlenül hozzák meg a kívánt eredményt.

férfi, arcplasztika
A a férfiak célja általában nem az, hogy húsz évvel fiatalabbnak nézzenek ki.
Forrás: 123rf

A legtöbb férfi nem akar „plasztik arcot”

Az egyik legfontosabb szempont számukra, hogy a változás ne legyen feltűnő. Nem szeretnék, ha a kollégák, barátok vagy családtagok azonnal észrevennék, hogy plasztikai műtéten estek át. Éppen ezért a férfiak célja általában nem az, hogy húsz évvel fiatalabbnak nézzenek ki, hanem hogy kipihentebbnek és frissebbnek tűnjenek, miközben továbbra is önmagukra hasonlít.

Egy jól sikerült arcplasztika után ezért sokszor éppen az a legjobb visszajelzés, ha a környezet csak annyit vesz észre, hogy valami megváltozott. Például azt mondják, hogy kipihentebbnek látszik, lefogyott vagy egyszerűen jobban néz ki – anélkül, hogy rájönnének, mi történt.

A férfiak növekvő érdeklődése az arcplasztika iránt egyben azt is mutatja, hogy ők is egyre inkább foglalkoznak a megjelenésükkel. A cél azonban sok esetben nem a látványos átalakulás, hanem az, hogy az arcuk jobban tükrözze azt, ahogyan érzik magukat.

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