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Makacs szőrszál az állon? Szakértő árulta el az igazi okát és azt, hogy szabadulj meg tőle

123rf.com -
szépség áll szőrszál
Nagy Anna
2026.10.17.
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Harminc felett nem ritka, hogy megjelenik egy-egy erősebb szőrszál az arcon. A szőrszál az állon legtöbbször természetes hormonális változások következménye, de bizonyos esetekben érdemes komolyabban venni a megjelenését.

Egy-egy sötét szőrszál az állon a 30 feletti nőknél nem ritka, és hiába esünk neki egy csipesszel, újra és újra visszanő. Danielle Louise, a szépségiparban több mint 17 éves tapasztalattal rendelkező szakértő elmagyarázta, miért jelennek meg ezek a nem kívánt szőrszálak, és hogyan szabadulhatunk meg tőlük.

Szőrszál az állon: így szabadulj meg tőle
Szőrszál az állon: így szabadulj meg tőle.
Forrás: 123rf.com
  • A harmincas éveinkben az arcon a korábban alig látható szőrszálak sötétebbé és erősebbé válhatnak.
  • Egyes szőrtüszők hosszabb növekedési szakasza miatt bizonyos szőrszálak feltűnően gyorsan nőhetnek.
  • A szőrszálak eltüntetéséhez különböző módszereket javasol a szakértő.
  • A hirtelen, jelentős szőrnövekedés orvosi kivizsgálást indokolhat.

Miért jelenik meg egyre gyakrabban szőrszál az állon 30 felett?

A válasz elsősorban a hormonokban keresendő. Danielle Louise szerint ezek ugyanis nemcsak a szőrnövekedést, hanem a szőrszálak tulajdonságait is befolyásolhatják.

„A hormonok hatással lehetnek arra, hogy egy szőrtüsző milyen típusú szőrszálat termel” – magyarázta a szakértő.

Ez azt jelenti, hogy a korábban szinte láthatatlan, vékony pihék idővel sötétebbé, vastagabbá válhatnak. Így fordulhat elő, hogy egy szőrszál a női állon látszólag a semmiből bukkan elő. Persze nem minden nő tapasztalja ezt harminc felett, de egy-két erősebb szőrszál megjelenése kifejezetten gyakori.

Miért nő vissza mindig ugyanaz a makacs szőrszál?

A szőrszálak az állon néha meglepően gyorsan nőnek. Louise szerint ennek egyszerű magyarázata van: minden szőrtüsző saját növekedési ciklussal rendelkezik.

Előfordulhat, hogy egyetlen szőrtüsző hosszabb ideig marad aktív növekedési szakaszban, mint a körülötte lévők. Emiatt az általa termelt szőrszál feltűnően gyorsan nőhet.

Ráadásul a csipeszes eltávolítás sem jelent végleges megoldást. „Amikor csipesszel kihúzunk egy szőrszálat, magát a szőrszálat távolítjuk el, de a szőrtüsző a bőr alatt marad” – hangsúlyozta Louise.

Amíg a szőrtüsző aktív, újabb szőrszálat termelhet, ezért találkozhatunk néhány hetente ugyanazzal a bosszantó problémával.

Szőrszálak eltüntetése: így szabadulhatsz meg tőlük

A megfelelő módszer elsősorban attól függ, mennyi nem kívánt szőrszál jelent meg az arcodon.

Ha csupán egy-két erősebb szőrszálról van szó, a szakértő szerint a csipesz a legegyszerűbb megoldás. Néhány szabályt azonban érdemes betartani:

  • Mindig tiszta csipeszt használj.
  • Ha nem tudod megfelelően megfogni a szőrszálat, ne próbáld újra és újra a bőrbe mélyeszteni a csipeszt.
  • Szőrtelenítés után ne piszkáld az érintett területet.

Ha nagyobb területen jelentkezik a probléma, a gyantázás, a cérnás szőrtelenítés vagy a lézeres szőrtelenítés is megfontolandó lehet.

Mikor jelezhet problémát az erősebb arcszőrzet?

Bár néhány sötét szőrszál önmagában általában nem ad okot aggodalomra, a hirtelen változásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Louise szerint fontos különbséget tenni egy véletlenszerűen megjelenő szőrszál és az arc- vagy testszőrzet mennyiségének, vastagságának, illetve eloszlásának jelentős megváltozása között.

Ha a fokozott szőrnövekedés váratlanul jelentkezik, különösen, ha más testi változások is kísérik, érdemes orvoshoz fordulni, nem pedig kizárólag kozmetikai problémaként kezelni.

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