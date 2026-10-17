Makacs szőrszál az állon? Szakértő árulta el az igazi okát és azt, hogy szabadulj meg tőle

Egy-egy sötét szőrszál az állon a 30 feletti nőknél nem ritka, és hiába esünk neki egy csipesszel, újra és újra visszanő. Danielle Louise, a szépségiparban több mint 17 éves tapasztalattal rendelkező szakértő elmagyarázta, miért jelennek meg ezek a nem kívánt szőrszálak, és hogyan szabadulhatunk meg tőlük.

Szőrszál az állon: így szabadulj meg tőle.

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A harmincas éveinkben az arcon a korábban alig látható szőrszálak sötétebbé és erősebbé válhatnak.

Egyes szőrtüszők hosszabb növekedési szakasza miatt bizonyos szőrszálak feltűnően gyorsan nőhetnek.

A szőrszálak eltüntetéséhez különböző módszereket javasol a szakértő.

A hirtelen, jelentős szőrnövekedés orvosi kivizsgálást indokolhat.

Miért jelenik meg egyre gyakrabban szőrszál az állon 30 felett?

A válasz elsősorban a hormonokban keresendő. Danielle Louise szerint ezek ugyanis nemcsak a szőrnövekedést, hanem a szőrszálak tulajdonságait is befolyásolhatják.

„A hormonok hatással lehetnek arra, hogy egy szőrtüsző milyen típusú szőrszálat termel” – magyarázta a szakértő.

Ez azt jelenti, hogy a korábban szinte láthatatlan, vékony pihék idővel sötétebbé, vastagabbá válhatnak. Így fordulhat elő, hogy egy szőrszál a női állon látszólag a semmiből bukkan elő. Persze nem minden nő tapasztalja ezt harminc felett, de egy-két erősebb szőrszál megjelenése kifejezetten gyakori.

Miért nő vissza mindig ugyanaz a makacs szőrszál?

A szőrszálak az állon néha meglepően gyorsan nőnek. Louise szerint ennek egyszerű magyarázata van: minden szőrtüsző saját növekedési ciklussal rendelkezik.

Előfordulhat, hogy egyetlen szőrtüsző hosszabb ideig marad aktív növekedési szakaszban, mint a körülötte lévők. Emiatt az általa termelt szőrszál feltűnően gyorsan nőhet.

Ráadásul a csipeszes eltávolítás sem jelent végleges megoldást. „Amikor csipesszel kihúzunk egy szőrszálat, magát a szőrszálat távolítjuk el, de a szőrtüsző a bőr alatt marad” – hangsúlyozta Louise.

Amíg a szőrtüsző aktív, újabb szőrszálat termelhet, ezért találkozhatunk néhány hetente ugyanazzal a bosszantó problémával.

Szőrszálak eltüntetése: így szabadulhatsz meg tőlük

A megfelelő módszer elsősorban attól függ, mennyi nem kívánt szőrszál jelent meg az arcodon.