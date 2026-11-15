Jamie Oliver thai sütőtöklevese a tél nagy kedvence lehet: krémes, fűszeres és laktató

A hideg téli napokon különösen jólesik egy tányér forró, fűszeres leves. Jamie Oliver thai ihletésű sütőtöklevese pedig azoknak is tartogathat meglepetést, akik egyébként gyakran készítenek sütőtökös ételeket. A sütőben megsült zöldségek, a vörös currypaszta és a kókusztej együtt selymes, gazdag levest adnak, amelyet rizstészta, pirított tofu és friss újhagyma tesz még tartalmasabbá. A recept ráadásul könnyen alakítható: aki nem szereti a tofut, csirkehússal is elkészítheti.
Jamie Oliver thai sütőtöklevese rizstésztával és ropogós tofuval
Hozzávalók:
- 1 db sütőtök (kb. 1,2 kg)
- 2 db piros vagy narancssárga kaliforniai paprika
- 200 g rizstészta
- 400 g kemény tofu
- 2 szál újhagyma
- 1 db lime
- 2 púpozott evőkanál vörös thai currypaszta
- 400 ml zsírszegény kókusztej
- olívaolaj
- tengeri só
- frissen őrölt fekete bors
Elkészítés:
1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra, alsó-felső sütési módban. A sütőtököt hosszában vágd félbe, a magjait kanalazd ki, és tedd félre. A tök húsát vágd körülbelül 3 centiméteres darabokra, majd terítsd el egy tepsiben. Locsold meg egy evőkanál olívaolajjal, sózd, borsozd, és alaposan forgasd össze. Süsd nagyjából 45 percig.
2. A paprikákat csumázd ki, és vágd falatnyi darabokra. Amikor a sütőtök már körülbelül 25 perce sül, add hozzá a paprikát, majd süsd őket együtt további 20 percig. Közben egyszer forgasd át a tökdarabokat.
3. Amíg a zöldségek sülnek, tedd a rizstésztát egy tálba, öntsd le forrásban lévő vízzel, és hagyd állni a csomagoláson megadott ideig. Ezután szűrd le, és keverd össze egy kevés olívaolajjal, hogy a tészta ne ragadjon össze.
4. A tofut helyezd két tiszta konyharuha közé, és tegyél rá egy-két konzervdobozt nehezéknek. Így kipréselheted belőle a felesleges nedvességet, amitől sütés közben sokkal ropogósabb lesz.
5. Az újhagymákat tisztítsd meg, és vágd durvára. A kinyomkodott tofut forgasd össze két teáskanál olívaolajjal, kevés sóval és borssal. Egy nagy, mély, tapadásmentes serpenyőben, közepes lángon pirítsd 5–10 percig, amíg minden oldala aranybarna és ropogós nem lesz. Ezután vedd ki a serpenyőből, vágd kockákra, és reszeld rá a lime héját.
6. A még forró serpenyőbe tedd bele az újhagyma fehér részét és a vörös currypasztát. Rövid ideig pirítsd őket, amíg az újhagyma megpuhul. Öntsd hozzá a kókusztejet, majd a kiürült konzervdobozzal mérj hozzá két doboznyi vizet. Forrald fel az egészet.
7. Add a leveshez a megsült sütőtök és paprika körülbelül háromnegyedét, majd néhány percig főzd együtt. Botmixerrel pürésítsd krémesre. Ha jobban szereted a darabosabb leveseket, elég rövidebb ideig turmixolni. Végül ízesítsd sóval, borssal és frissen facsart lime-lével.
8. A rizstésztát oszd el mély tányérokban vagy levesestálkákban. Tedd rá a megmaradt sült sütőtököt, paprikát és a ropogós tofukockákat, majd merd rá a forró levest. Szórd meg az újhagyma zöld részéből vágott karikákkal, és azonnal tálald.
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