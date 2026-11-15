Jamie Oliver thai sütőtöklevese a tél nagy kedvence lehet: krémes, fűszeres és laktató

A hideg téli napokon különösen jólesik egy tányér forró, fűszeres leves. Jamie Oliver thai ihletésű sütőtöklevese pedig azoknak is tartogathat meglepetést, akik egyébként gyakran készítenek sütőtökös ételeket. A sütőben megsült zöldségek, a vörös currypaszta és a kókusztej együtt selymes, gazdag levest adnak, amelyet rizstészta, pirított tofu és friss újhagyma tesz még tartalmasabbá. A recept ráadásul könnyen alakítható: aki nem szereti a tofut, csirkehússal is elkészítheti.

Jamie Oliver thai sütőtöklevese

Forrás: Life.hu / AI

Jamie Oliver thai sütőtöklevese rizstésztával és ropogós tofuval

Hozzávalók:

1 db sütőtök (kb. 1,2 kg)

2 db piros vagy narancssárga kaliforniai paprika

200 g rizstészta

400 g kemény tofu

2 szál újhagyma

1 db lime

2 púpozott evőkanál vörös thai currypaszta

400 ml zsírszegény kókusztej

olívaolaj

tengeri só

frissen őrölt fekete bors

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra, alsó-felső sütési módban. A sütőtököt hosszában vágd félbe, a magjait kanalazd ki, és tedd félre. A tök húsát vágd körülbelül 3 centiméteres darabokra, majd terítsd el egy tepsiben. Locsold meg egy evőkanál olívaolajjal, sózd, borsozd, és alaposan forgasd össze. Süsd nagyjából 45 percig.

2. A paprikákat csumázd ki, és vágd falatnyi darabokra. Amikor a sütőtök már körülbelül 25 perce sül, add hozzá a paprikát, majd süsd őket együtt további 20 percig. Közben egyszer forgasd át a tökdarabokat.

3. Amíg a zöldségek sülnek, tedd a rizstésztát egy tálba, öntsd le forrásban lévő vízzel, és hagyd állni a csomagoláson megadott ideig. Ezután szűrd le, és keverd össze egy kevés olívaolajjal, hogy a tészta ne ragadjon össze.

4. A tofut helyezd két tiszta konyharuha közé, és tegyél rá egy-két konzervdobozt nehezéknek. Így kipréselheted belőle a felesleges nedvességet, amitől sütés közben sokkal ropogósabb lesz.

5. Az újhagymákat tisztítsd meg, és vágd durvára. A kinyomkodott tofut forgasd össze két teáskanál olívaolajjal, kevés sóval és borssal. Egy nagy, mély, tapadásmentes serpenyőben, közepes lángon pirítsd 5–10 percig, amíg minden oldala aranybarna és ropogós nem lesz. Ezután vedd ki a serpenyőből, vágd kockákra, és reszeld rá a lime héját.