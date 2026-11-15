Katalin hercegné a rákdiagnózisa óta először utazik külföldre Vilmos herceggel: ide látogatnak

A Kensington-palota november 14-én jelentette be, hogy a 44 éves Katalin hercegné elkíséri férjét, Vilmos herceget Indiába, ahol a pár többnapos hivatalos látogatáson vesz részt. Az utazás apropója a november 17-én, Mumbaiban megrendezett Earthshot Prize díjátadó lesz.

Katalin hercegné először utazik külföldre a férjével a betegsége óta

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Ez lesz Vilmos és Katalin első közös hivatalos külföldi útja azóta, hogy a hercegnénél 2024-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak. A házaspár legutóbb 2022-ben, Bostonban vett részt együtt hasonló látogatáson, akkor szintén az Earthshot Prize díjátadója miatt utaztak az Egyesült Államokba.

Katalin hercegné három év után tér vissza a díjátadóra

Vilmos herceg az elmúlt három évben egyedül képviselte a családot az Earthshot Prize rendezvényein. Katalin 2023-ban azért nem utazott vele Szingapúrba, mert legidősebb fiukat, a most 13 éves György herceget akarta támogatni az iskolai vizsgái idején. A 2024-es, fokvárosi és a 2025-ös, Rio de Janeiró-i díjátadót pedig már betegsége, illetve lábadozása miatt hagyta ki.

A hercegné 2024 januárjában vonult vissza a nyilvánosságtól, miután kiderült, hogy daganatos betegséggel küzd, és kemoterápiás kezelésre szorul. 2025 elején jelentette be, hogy betegsége remisszióban van, azóta pedig fokozatosan egyre több hivatalos feladatot vállalt.

A walesi hercegi pár három napot tölt Mumbaiban. A környezetvédelmi díjátadó mellett több közös programon is részt vesznek, amelyek középpontjában az innováció, a fenntarthatóság és a fiatalok szerepvállalása áll. A szervezők minden eddiginél nagyobb eseményre készülnek: mintegy ötezer résztvevőt várnak, köztük államfőket, tudósokat, kutatókat, üzletembereket, fiatalokat, jótékonysági szervezetek képviselőit és őslakos közösségek tagjait.

A Vilmos herceg által 2021-ben alapított Earthshot Prize célja, hogy tíz éven keresztül olyan újításokat és kezdeményezéseket támogasson, amelyek segíthetnek a klímaváltozás és más globális környezeti problémák kezelésében.

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