Brad Pitt és Tom Cruise szívből gyűlölik egymást: egy kontinensen sem tudnak megmaradni

Tom Cruise és Brad Pitt 30 évvel ezelőtt egy hatalmas sikert hozó filmet forgattak együtt. Az Interjú a vámpírral több Golden Globe-, BAFTA- és Oscar-díjat is elnyert, de a két főszereplő nem ezért emlékszik az alkotásra, számukra a forgatásból annyi maradt meg, hogy mennyire nem jöttek ki egymással. Az ellentét azóta is éles, a köztük húzódó feszültség pedig újabb lendületet kapott most, hogy Brad Pitt Angliában forgatott, amit Tom Cruise az otthonának tart. Nem is örült neki, hogy gyűlölt kollégája is a kontinensre érkezett.

Brad Pitt és Tom Cruise az Interjú a vámpírral című filmben

"Folyamatosan provokált engem. Eljött egy pont, amikor már nagyon kezdtem neheztelni rá. Egymás szöges ellentétjei voltunk, ő az Északi-sark, én pedig a Déli-sark. Persze mindig nagy kézfogással üdvözölt, amikor találkoztunk. Viszont volt egyfajta rejtett versengés köztünk, ami minden beszélgetésünket elterelt egy másik irányba" - mesélte Brad Pitt az Interjú a vámpírral című film forgatásáról, ami teljesen kikészítette más okokból is a színészt. Brad Pitt és Tom Cruise kapcsolata azóta sem állt helyre, de útjaik eddig nem keresztezték egymást. Nemrég azonban Brad Angliába érkezett a készülő F1 című filmjének forgatása miatt - amit már a Hungaroringen folytatnak - az ellentét pedig ismét előkerült.

Tom Cruise ugyanis 2021 óra él Londonban, és Angliát már az otthonának tartja. Imád ott lenni, ezért nem nézte jó szemmel Brad Pitt színre lépését. A források szerint a színészek sosem tették túl magukat azon, hogy csúnyán összekülönböztek, amikor az 1994-es Interjú a vámpírral című filmet forgatták.

"Ez az oka annak, hogy 30 éve nem dolgoztak együtt"

- árulta el egy bennfentes. "Nyilvánosan bagatellizálják, de nem titok, hogy ki nem állhatják egymást. És most, hogy Brad az Egyesült Királyságban forgat, Tom minden alkalmat megragad, hogy szembeszálljon vele."