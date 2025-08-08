Meghalt a nyolcszoros Grammy-díjas zenészlegenda

Eddie Palmieri a 20. századi latin zene egyik legmeghatározóbb alakja volt. Első Grammy-díját 1975-ben kapta, ezzel ő lett az első latin-amerikai művész, aki ilyen elismerésben részesült.
Eddie Palmieri 1936-ban született New Yorkban. Már tinédzserként megtanult zongorázni és dobolni, és hamarosan a latin zene meghatározó alakjává vált. Karrierje az 1980-as években már szárnyalt, amikor a nemzetközi színtéren is elismertté vált mint a latin jazz globális nagykövete. Koncertezett Észak-Afrikában, Ausztráliában, Ázsiában és Európában is. Első Grammy-díját The Sun of Latin Music című 1975-ös albumával nyerte el, amely azóta is salsaklasszikusnak számít. Ezt követték olyan kiemelkedő lemezek, mint a Palo pa’ rumba (1984) és a Solito (1985), amelyek további Grammy-díjakat hoztak számára. A Harlem River Drive című albumában a fekete és latin zenei hagyományokat ötvözte, ezzel új hangzást teremtett, amely a salsa, a funk, a soul és a jazz elemeit vegyítette. Palmieri alapító tagja volt több jelentős formációnak, köztük a La Perfecta, La Perfecta II és a Harlem River Drive együtteseknek. A zenélést 80 éves koráig aktívan folytatta, és még a koronavírus-járvány idején is rendszeresen fellépett online közvetítéseken keresztül - írja a Mirror nyomán a Bors.
Egy 2010-es interjúban Palmieri arról beszélt, hogy zeneileg egyre inkább magányosnak érzi magát: „Sokan, akikkel játszottam, már nincsenek közöttünk.” A 2011-ben adott interjújában, amikor arról kérdezték, hogy van-e még be nem teljesített célja, így fogalmazott: „Megtanulni jól zongorázni. ... Zongorázni egy dolog. Zongoristának lenni az más.”
