Erzsébet királynő kegyetlenül őszinte válasza: így reagált húga öngyilkossági fenyegetőzésére

Az ominózus eset akkor történt, amikor Margit hercegnő házassága Lord Snowdonnal teljesen összeomlott. A hercegnő kapcsolata kezdetektől fogva botrányoktól, hűtlenkedésektől és függőségi problémáktól volt terhes. Végső kétségbeesésében Margit az egyik barátját hívta fel – aki éppen vacsorapartit adott –, és könyörögve mondta neki: „Ha nem jössz át, kiugrom az ablakon!”
A barát azonnal felhívta Erzsébet királynőt, hogy tanácsot kérjen. Ő azonban – ahelyett, hogy orvosi segítséget vagy biztonsági embereket küldött volna – nevetett, majd ennyit mondott: „Ne aggódjon, nyugodtan folytassa a vacsorát. A húgom hálószobája a földszinten van.”
Margit hercegnő 1960-ban ment feleségül Antony Armstrong-Joneshoz, Snowdon grófjához, de kapcsolatuk hamar mérgezővé vált. A hercegnő futó viszonyai ugyanúgy címlapokra kerültek, mint férje hosszú távú kapcsolatai. Aztán 1973-ban Margit megismerkedett a nála 17 évvel fiatalabb Roddy Llewellynnel, akivel szenvedélyes viszonyba bonyolódott. Amikor kompromittáló fürdőruhás képek jelentek meg róluk a sajtóban, az közfelháborodást váltott ki, és sokak szerint ez adta meg a végső lökést a váláshoz. A sajtó kicsapongó és felelőtlen hercegnőként bélyegezte meg Margitot, aki sosem lett volna alkalmas a trónra.
Margit és Snowdon 1978-ban hivatalosan is elváltak, a hercegnő pedig soha többé nem ment férjhez. A botrányok és kritikák ellenére élete végéig jó kapcsolatot ápolt volt férjével, 2002-ben bekövetkezett haláláig közel álltak egymáshoz.
