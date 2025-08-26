Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Harry herceg váratlan lépése felbőszítette a királynét – Kamillánál betelt a pohár

2025.08.26.
2025.08.26.
Egy udvari forrás szerint Harry herceg váratlan lépése „felháborította és feldühítette” Kamilla királynőt, miután a Buckingham-palota tudta és engedélye nélkül repült vissza az Egyesült Királyságba.

A bennfentes állítása szerint a sussexi herceg 2024 februárjában érkezett Londonba, miután nyilvánosságra került apja, III. Károly rákdiagnózisa. A látogatás azonban feszültséget szült: Harry herceg mindössze fél órát töltött a királlyal, majd udvari körökből azonnali távozásra szólították fel.

Harry herceg kiakasztotta Kamilla királynét
Harry herceg kiakasztotta Kamilla királynét
Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg váratlan látogatása miatt Kamillánál végleg betelt a pohár

A forrás szerint Kamilla királyné kifejezetten rossz néven vette, hogy Harry a palota jóváhagyása nélkül utazott hozzájuk. „Őfelsége dühös volt, és úgy érezte, hogy a királyi protokoll teljes figyelmen kívül hagyása tarthatatlan. Évek óta rengeteg sérelem érte Harry miatt, és ez a lépés végképp felháborította” – fogalmazott a bennfentes a RadarOnline-nak.

Károly király ugyanakkor elérzékenyülve fogadta fiát a Clarence House-ban, és boldogan távozott a találkozóról. Harry később a Good Morning America műsorában arról beszélt: hálás, hogy időt tölthetett apjával, és hangsúlyozta, továbbra is szereti a családját.

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt nem mindenki boldog: így várják őket az új szomszédok

Vilmos herceg és Katalin hercegné még idén elköltözik Windsorban található jelenlegi otthonából, az Adelaide Cottage-ból. A háromgyermekes család a beszámolók szerint a Forest Lodge-ba, egy nyolc hálószobás kastélyba költözik, amelyet „örökös otthonuknak” szánnak. Bár a környékbeliek örömmel fogadják a királyi családot, vannak, akik aggódnak amiatt, mennyire tudják majd megőrizni a nyugalmukat.

Katalin hercegné imád a konyhában sürögni – ez az olcsó étel a család kedvence

A walesi hercegi pár otthonában nem a luxusmenüsor az alapértelmezett – Katalin hercegné állítólag gyakran maga főz, és van egy étel, amelyet különösen szívesen készít el az egész családnak: a curry.

Katalin hercegné új szőke frizurája sokkal több, mint egyszerű divathóbort: szakértők szerint üzenni akar vele

A walesi hercegné új frizurája nagy visszhangot keltett. Katalin hercegné a skóciai Balmoralban, egy istentiszteleten mutatta meg eddigi legvilágosabb hajszínét. Egy szakértő szerint a változás túlmutat a stílusváltáson – a kemény hónapok után az irányítás visszaszerzésének szimbóluma lehet.

 

 

