Harry herceg váratlan lépése felbőszítette a királynét – Kamillánál betelt a pohár

A bennfentes állítása szerint a sussexi herceg 2024 februárjában érkezett Londonba, miután nyilvánosságra került apja, III. Károly rákdiagnózisa. A látogatás azonban feszültséget szült: Harry herceg mindössze fél órát töltött a királlyal, majd udvari körökből azonnali távozásra szólították fel.

Harry herceg kiakasztotta Kamilla királynét

Harry herceg váratlan látogatása miatt Kamillánál végleg betelt a pohár

A forrás szerint Kamilla királyné kifejezetten rossz néven vette, hogy Harry a palota jóváhagyása nélkül utazott hozzájuk. „Őfelsége dühös volt, és úgy érezte, hogy a királyi protokoll teljes figyelmen kívül hagyása tarthatatlan. Évek óta rengeteg sérelem érte Harry miatt, és ez a lépés végképp felháborította” – fogalmazott a bennfentes a RadarOnline-nak.

Károly király ugyanakkor elérzékenyülve fogadta fiát a Clarence House-ban, és boldogan távozott a találkozóról. Harry később a Good Morning America műsorában arról beszélt: hálás, hogy időt tölthetett apjával, és hangsúlyozta, továbbra is szereti a családját.