Málnalevéltea titkai: hogyan maradj üde, akár a menstruáció alatt is

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor borúsabban látjuk a világot, az önbizalmunk ingadozik, a testünk meg „köszönni” sem akar. A luteális fázis, azaz a menstruációt megelőző időszak sok nőnek okoz igazán komoly kihívást. De talán megtaláltuk a pohárnyi megoldást: málnalevéltea.

Málnalevéltea, ami segít a menstruációd luetális szakaszában

Forrás: Shutterstock

Málnalevéltea – A női test (vidám) segítője

Ha van egy ital, ami évezredek óta kíséri a nőket a ciklusuk különböző szakaszaiban, az bizony a málnalevéltea. Nem, nem a málnaturmixról beszélünk − bár az sem rossz −, hanem a Rubus idaeus leveleiből készült főzetről, ami állítólag segít átvészelni a legnehezebb napokat. De vajon tényleg ennyire hatásos, vagy csak egy újabb „csodaital”, amit az internet hype-ol túl?

A luteális szakasz – Amikor semmi sem elég jó

Ismerős érzés, amikor a menstruáció előtti héten a tükör hirtelen „ellenséggé” válik, a kedvenc farmer szűkebbnek tűnik, és a hajad sem úgy áll, ahogy kéne? Ez az úgynevezett luteális fázis, amiről már korábban is írtunk. Sok nő ilyenkor kevésbé vonzónak, kimerültnek, vagy épp túlérzékenynek tartja magát. Röviden: hormonjaink ekkor kicsit átveszik az irányítást, és a testünk mindezt sajnos egyáltalán nem rejti véka alá.

Na, ilyenkor jön jól egy meleg bögre málnalevéltea, amit évszázadok óta ajánlanak a női szervezet támogatására.

A levelekben található antioxidánsok, tanninok és flavonoidok segíthetnek enyhíteni a görcsöket és a puffadást, miközben nyugtató hatást is tulajdonítanak neki – magyarázza a BBC GoodFood.

Rendszertelen menstruáció és a teatrükk

A rendszertelen menstruáció nemcsak bosszantó, hanem sokszor ijesztő is. Késik, kimarad, vagy egyszerűen teljesen kiszámíthatatlan és közben azon gondolkodsz, vajon a stressz, a hormonjaid vagy valami komolyabb áll a háttérben. A szakértők szerint ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni, mert a pajzsmirigy, a hormonális egyensúly vagy az életmód is befolyásolhatja a ciklust.

És a málnalevéltea? Bár nem gyógyír minden bajra, a benne lévő ásványi anyagok (pl. kalcium, vas, magnézium) támogathatják a női szervezetet, és segíthetnek a ciklus harmonizálásában.

Menstruációs migrén – A fejfájás, amit nem lehet csak úgy kikapcsolni

Mintha a görcsök és a hangulatingadozás nem lennének elegek, sok nőnél a menstruációs migrén is beköszön. Ez nem sima fejfájás: erős, lüktető roham, amit hormonális változások váltanak ki.