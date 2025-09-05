Boris Becker kitálalt: a volt teniszbajnok elárulta, hogy kinek a segítségével élte túl a 8 hónap börtönt

Az 57 éves volt teniszbajnok, Boris Becker 2017-ben csődöt jelentett, annak ellenére, hogy egykor 38 millió fontos vagyona volt, majd 2022 áprilisában börtönbe került, mert elrejtette vagyonát a hitelezői elől.

Boris Beckerben a felesége tartotta a lelet

Forrás: DPA

Boris Beckert eredetileg 2 és fél börtönbüntetésre ítélték

A német állampolgárságú hírességet fentiek mellett azért is elítélték, mert nem jelentette be hazájában lévő ingatlanjait. A különböző bűncselekmények miatt végül nyolc hónapot töltött rácsok mögött, szabadulása után pedig kiutasították az Egyesült Királyságból.

Közel három évvel szabadulása után a hatszoros Grand Slam-teniszbajnok a német Suddeutsche Zeitungnak mesélt a bebörtönzés brutális természetéről, amely rendkívül megterhelő hatással volt mentális és fizikai egészségére, és csak 35 éves felesége, a jelenleg első gyermeküket váró Lilian de Carvalho Monteiro jelenléte segítette megbirkózni a helyzettel.

„Ez a végtelenség felemészti a lelkedet és felforralja az elmédet” – mondta. „Hamar rájössz, hogy a börtönöket valójában a rabok irányítják. A feleségemmel való telefonos beszélgetés volt a mentőövem, és az egyetlen módja annak, hogy önmagam lehessek. Októberre már melegítőben és zokniban aludtam. Voltak éjszakák, amikor annyira hideg volt a cellámban, hogy két kabátban és két pár zokniban aludtam, és egy törölközőt tekerem a fejem köré. Az első négy hétben hét kilót fogytam. Ennek több oka is volt: érzelmi stressz, kevés étel, alkoholhiány, édesség hiánya. A vacsorát délután 4 órakor szolgálták fel. A feleségem akasztófahumorral mondta: »Boris, olyan jól lefogytál, nem kellene megkérdeznünk, hogy maradhatsz-e tovább?«”

Boris Becker teniszpályafutása során sportlegendává vált. Ő a legfiatalabb, aki megnyerte a wimbledoni egyes bajnokságot, és 64 címmel minden idők egyik legnagyobb teniszezőjeként tartják számon. Mindez azonban nem számított, amíg börtönben volt, ikonikus státusza semmit sem jelentett a vasbeton falak mögött, ugyanúgy ki kellett érdemelnie rabtársai „bizalmát”, mint mindenkinek.

„Hónapokat töltöttem azzal, hogy megbízható és tiszteletreméltó személyként megalapozzam magam az őrök körében. Ebben segített a sztoikus filozófiatanári pozícióm és a tornateremben végzett feladataim” — magyarázta a sportlegenda, aki a börtönben töltött időt többek között azzal próbálta eltölteni, hogy megrögzött román bűnözőkkel pókerezett, aminek a vége 500 font adósság lett. Ezzel ismét anyagi nehézségekbe sodorta magát, és végül külső segítségre volt szüksége, hogy kifizethesse az adósságát a rabtársainak, akik életveszélyesen fenyegették a börtönben.