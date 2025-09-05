Macaulay Culkin elárulta, hogy melyik sztár vette észre először, hogy az apja egy igazi szörnyeteg

John Candy 1994-ben, 43 évesen hunyt el, szívrohamban. A ma 45 éves Macaulay Culkin 1989-ben John Hughes Belevaló papapótló című filmjében játszott Candy mellett. A Reszkessetek betörők sztárja Colin Hanks új dokumentumfilmjében, a John Candy: I Like Me-ben mesél a néhai színésszel való barátságáról. A film világpremierje szeptember 4-én, csütörtökön volt, a 2025-ös Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) nyitófilmjeként.

Macaulay Culkin és John Candy a Belevaló papapótló című filmbe játszott együtt

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Macaulay Culkin szerint John Candynek az ösztönei súgták meg, hogy valami nincs rendben

„Azt hiszem, mindig is nagyon jó ösztönei voltak. Azt hiszem, ő látta” – emlékszik vissza Culkin az új dokumentumfilmben John Candyre, és így folytatja:„Hirtelen jött a hírnév és a pénz, és ő egy hírhedt szörnyeteggé vált” – folytatta Culkin.

„Már eleve nem volt jó fiú. Azt hiszem, John kissé félszegen nézett rám, mintha azt kérdezné: »Minden rendben van nálad? Jól vagy? Jó napod van? Minden oké? Otthon is minden rendben? Rendben.« ”

Macaulay Culkin szerint ez is azt bizonyítja, hogy John Candy, aki a forgatásokon jobban vigyázott és figyelt rá, mint az apja valaha, mennyire jó ember volt.

„Bárcsak több ilyen ember lenne az életemben. Emlékszem, hogy John törődött velem, akkor is, amikor mások nem” — mondja el a dokumentumfilmben a színész, aki öccsével, Kieran Culkinnel már többször beszélt az apjáról és a köztük lévő mérgező kapcsolatáról.