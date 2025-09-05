Megszülettek Penn Badgley és Domino Kirke ikrei

Még márciusban számoltunk be arról, hogy a Gossip Girl és a You sztárjának felesége várandós. Penn Badgley és Domino Kirke-Badgley akkor jelentették be, hogy ikreket várnak. A babák néhány napja megszülettek, a boldog édesapa és Domino is az Instagramon osztotta meg a világgal, megszülettek a gyerekek - írja a Page Six.
„Micsoda fordulat. Nincs varázslatosabb a váratlan ikreknél. Mi is sokkban vagyunk. Nem is tudnám ezt az utat mással elképzelni, mint veled, Penn” – írta az Instagramon Domino, amikor bejelentette várandósságát. A párnak már van egy közös gyereke, aki 2020-ban, a világjárvány idején született, Penn korábban beszélt arról, hogy így legalább otthon lehetett a gyerekekkel. „James nagyon boldog baba. Szerencsénk volt, hogy mindketten vele lehettünk úgy, ahogy amúgy nem lett volna rá esélyünk” - nyilatkozta Domino.
Mind Penn, mind Domino oldalán szaporodnak a jókívánságok: a rajongók azonban hiányolják, hogy a pár még nem mutatta meg a babákat. Sokan Badgley You-beli szerepével poénkodnak. "Ki bízna babákat Joe-ra" - írta egyikük, más pedig azt kommentelte: "El is felejtettem, hogy börtönben van".
Még április 24-én debütált a You (Te) 5. évada a Netflixen. Ez az évad egyben a befejezése is volt Joe Goldberg történetének. A karakter megtestesítője Penn Badgley akkor elárulta, örül, hogy vége a pszichothrillernek, és azt is elmondta, miért.
