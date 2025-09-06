Ryan Reynolds a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén került a figyelem középpontjába, miután egy gyerekriporterrel folytatott beszélgetése számos néző szerint durva és lekezelő volt.
A John Candy: I Like Me pénteki premierjén készült vírusként terjedő videón Ryan Reynolds egy gyerekriporterrrel beszélget. A felvételen látható, hogy a gyerek a színészt így köszöntötte: „Szia Ryan, örülök, hogy megismerhettem.” A 48 éves színész ezután lehajolt a sráchoz és gyorsan a tárgyra tért: „Ugorjunk a kérdésre” – mondta, amivel sokak szerint vicces szeretett volna lenni, mások szerint azonban nem volt az. „Nincs ebben semmi vicces. A gyerekek nem értik az ilyen típusú vicceket, ahol az illető durva velük. Ezt hívják gonoszságnak” – írta egy hozzászóló a felvételhez. Egy másik így fogalmazott: „Egy dolog viccelődni egy felnőttel, de egy gyerek nem fogja megérteni, az ilyen viccet”.
A kommentelők között akadt, aki Reynolds feleségét is belekeverte a történtekbe: „Ryan és Blake annyira lekezelőek és gonoszak azokkal az emberekkel, akiket nem éreznek magukkal egyenlónek” – jegyezte meg egy netező, Blake Lively korábbi interjúira célozva.
„A TIFF stábja már leállította az interjúkat, mondták Ryannek, hogy már ne álljon meg senkinek, de ő mégis megállt a gyerekriporter kedvéért, mivel számos rendezvényen beszélt már vele. Semmiképpen sem volt udvariatlan. Sok más riporter is megpróbált még az utolsó utáni pillanatban kérdést feltenni neki, ezért hajolt le a sráchoz, hogy ő tehesse fel a kérdését” – nyilatkozta egy bennfentes a Page Sixnek.
