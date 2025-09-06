Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A színész viselkedése felháborodást keltett a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ryan Reynolds rengeteg kritikát kapott azért, ahogy reagált a gyerekriporterre.

Ryan Reynolds a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén került a figyelem középpontjába, miután egy gyerekriporterrel folytatott beszélgetése számos néző szerint durva és lekezelő volt.

Durva, lekezelő és bunkó volt Ryan Reynolds egy gyerekriporterrel
Ryan Reynolds vicces akart lenni, de nem volt az...

A John Candy: I Like Me pénteki premierjén készült vírusként terjedő videón Ryan Reynolds egy gyerekriporterrrel beszélget. A felvételen látható, hogy  a gyerek a színészt így köszöntötte: „Szia Ryan, örülök, hogy megismerhettem.” A 48 éves színész ezután lehajolt a sráchoz és gyorsan a tárgyra tért: „Ugorjunk a kérdésre” – mondta, amivel sokak szerint vicces szeretett volna lenni, mások szerint azonban nem volt az.  „Nincs ebben semmi vicces. A gyerekek nem értik az ilyen típusú vicceket, ahol az illető durva velük. Ezt hívják gonoszságnak” – írta egy hozzászóló a felvételhez. Egy másik így fogalmazott: „Egy dolog viccelődni egy felnőttel, de egy gyerek nem fogja megérteni, az ilyen viccet”. 

Blake Lively neve is felmerült

A kommentelők között akadt, aki Reynolds feleségét is belekeverte a történtekbe:Ryan és Blake annyira lekezelőek és gonoszak azokkal az emberekkel, akiket nem éreznek magukkal egyenlónek” – jegyezte meg egy netező, Blake Lively korábbi interjúira célozva. 

 „Semmiképpen sem volt udvariatlan”

„A TIFF stábja már leállította az interjúkat, mondták Ryannek, hogy már ne álljon meg senkinek, de ő mégis megállt a gyerekriporter kedvéért, mivel számos rendezvényen beszélt már vele. Semmiképpen sem volt udvariatlan. Sok más riporter is megpróbált még az utolsó utáni pillanatban kérdést feltenni neki, ezért hajolt le a sráchoz, hogy ő tehesse fel a kérdését” – nyilatkozta egy bennfentes a Page Sixnek

