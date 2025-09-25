Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Ben Affleck és Jennifer Garner lánya szerint mindenkinek maszkban kellene járni

sztárcsemete maszkviselés Ben Affleck Jennifer Garner Violet Affleck
Virág Emília
2025.09.25.
Ben Affleck és Jennifer Garner 19 éves lánya, Violet Affleck New Yorkban, az ENSZ egyik rendezvényén kampányolt a maszkviselés mellett. A fiatal aktivista szerint a Covid-19 továbbra is komoly fenyegetést jelent, és a társadalom túl gyorsan feledkezett meg a védekezésről.

„A legnagyobb gondatlanság a gyerekek szemébe nézni, és azt mondani: tudtuk, hogyan kellene megvédeni magunkat, de nem tettük meg” – fogalmazott. Violet Affleck hangsúlyozta: annyira vissza akartunk térni a normalitáshoz, hogy figyelmen kívül hagytuk a levegőben terjedő fertőzések és a hosszú Covid veszélyeit.

Violet Affleck a hétköznapokon is maszkot hord
Violet Affleck a hétköznapokon is maszkot hord
Forrás: Getty Images

Violet Affleck a maszkviselés mellett kampányol

A Yale egyetem hallgatója maszkban és védőszemüvegben szólalt fel, saját egészségügyi tapasztalatait is felemlegetve: egy korábbi vírusfertőzés következményei miatt maga is hosszú ideig küzdött utóhatásokkal. „A jelenünket a szemünk láttára lopják el” – tette hozzá.

Ben Affleck lánya az ENSZ Healthy Indoor Air (Egészséges Beltéri Levegő) eseményén arról beszélt, hogy a tiszta levegőnek alapvető emberi jognak kellene lennie, akárcsak a tiszta víznek. Szerinte olyan infrastruktúrát kell kiépíteni, amelyben a tisztított levegő magától értetődő és mindenki számára elérhető. Nem ez volt az első alkalom, hogy Violet Affleck kiállt a maszkviselés mellett. Tavaly egy Los Angeles-i városi tanácsülésen is felszólalt, ahol bírálta a helyi kórházak szabályozásának hiányát. Akkor személyes történetét is megosztotta: 2019-ben egy vírusos megbetegedés után tapasztalta meg, hogy sokszor nem teljes a gyógyulás még viszonylag enyhe fertőzések után sem.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2015-ben váltak el, Violet a legidősebb gyermekük.

Először szólalt meg Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi örökbefogadott kislányáról a büszke nagypapa, Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi először beszélt arról, milyen érzés, hogy nagypapa lett. A 63 éves rocksztár fia, Jake Bongiovi és felesége, Millie Bobby Brown örökbefogadással alapítottak családot, és a kisbaba máris a családjuk középpontja lett.

Boris Becker kendőzetlenül beszélt a börtönéletről: a zuhanyzóban félt a legjobban

A háromszoros wimbledoni bajnok, Boris Becker nemrég egy podcastban mesélt arról, hogyan telt az a nyolc hónap, amit egy brit börtönben töltött. A teniszlegenda elmondása szerint az ottani körülmények sokkal keményebbek, mint amit a külvilág elképzeli.

Brooklyn Beckham megtörte a csendet – először szólalt meg a családi viszályról

David és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn Beckham most először beszélt a családjában dúló háborúról. A 26 éves fiatalember a Ryder Cup All-Star mérkőzésen adott interjút, ahol leszögezte: boldog házasságban él, és nem foglalkozik a negatív véleményekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu