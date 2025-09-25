Ben Affleck és Jennifer Garner lánya szerint mindenkinek maszkban kellene járni

„A legnagyobb gondatlanság a gyerekek szemébe nézni, és azt mondani: tudtuk, hogyan kellene megvédeni magunkat, de nem tettük meg” – fogalmazott. Violet Affleck hangsúlyozta: annyira vissza akartunk térni a normalitáshoz, hogy figyelmen kívül hagytuk a levegőben terjedő fertőzések és a hosszú Covid veszélyeit.

Violet Affleck a hétköznapokon is maszkot hord

Violet Affleck a maszkviselés mellett kampányol

A Yale egyetem hallgatója maszkban és védőszemüvegben szólalt fel, saját egészségügyi tapasztalatait is felemlegetve: egy korábbi vírusfertőzés következményei miatt maga is hosszú ideig küzdött utóhatásokkal. „A jelenünket a szemünk láttára lopják el” – tette hozzá.

Ben Affleck lánya az ENSZ Healthy Indoor Air (Egészséges Beltéri Levegő) eseményén arról beszélt, hogy a tiszta levegőnek alapvető emberi jognak kellene lennie, akárcsak a tiszta víznek. Szerinte olyan infrastruktúrát kell kiépíteni, amelyben a tisztított levegő magától értetődő és mindenki számára elérhető. Nem ez volt az első alkalom, hogy Violet Affleck kiállt a maszkviselés mellett. Tavaly egy Los Angeles-i városi tanácsülésen is felszólalt, ahol bírálta a helyi kórházak szabályozásának hiányát. Akkor személyes történetét is megosztotta: 2019-ben egy vírusos megbetegedés után tapasztalta meg, hogy sokszor nem teljes a gyógyulás még viszonylag enyhe fertőzések után sem.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2015-ben váltak el, Violet a legidősebb gyermekük.