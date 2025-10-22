Te mennyi pénzt adnál ki egy ruháért? Összegyűjtöttük a filmtörténet legeslegdrágább kosztümjeit, amik elképesztően megdobták az árát egyes produkcióknak. Lássuk, melyek ezek a filmek!

A filmtörténet legdrágább kosztümjei

A filmek olyan komplex művészeti alkotások, amelyekben a zene, a színészi játék, a rendezés és a látványvilág is hozzájárul ahhoz, hogy a lehető leghatásosabban tudjanak mesélni történetekről, érzésekről, benyomásokról és emlékekről. A film varázsa abban rejlik, hogyan sikerül megteremteniük a stábtagoknak azt a hangulatot és atmoszférát, amire egy-egy mozgóképnél szükség van. Némely produkcióban akkora hangsúlyt fektettek az alkotók a jelmezekre és a divatra, hogy milliókat költöttek a ruhatárra. Ezek nem csupán olyan darabok voltak, amikben beöltöztették a színészeket, hanem sokkal többet jelentettek. Divatkorszakokat adtak vissza pontosan és hűen, miközben teljesen új szintre emelték a filmes luxust. Nézzük, melyik filmbeli ruhák voltak azok, amik a legtöbbe kerültek!

Titanic

A Titanic című film tükrözte, hogy James Cameron mennyire megszállottan törekszik a korhűségre. A díszletet és a jelmezeket is pazarul készítették el, nem spórolva semmin. Kate Winslet vörös ruhája, amiben a film elején le akar ugrani a tengerbe 10 000 dollárba (közel 3,5 millió forintba) került. A ruha részletei megérték az árát, mivel aprólékosan gyöngyöket és ausztriai kristályokat varrtak fel rá. A ruhára biztonsági megerősítések is kerültek, így a szépség mellett még praktikus funkciója is volt.

A Titanic című filmben nem spóroltak a ruhákon, mindent korhűen készítettek el.

A film premierje után pár évvel a jelmezt több mint 160 000 dollárért (közel 54 millió forintért) árverezték el.

My Fair Lady

Audrey Hepburn az egyik legnépszerűbb filmjében virágárus lányból előkelő dívává válik. Ezt az átalakulást tökéletesen szimbolizálja a ruhatára is. A jelmezeket Cecil Beaton készítette, amikkel azonnal elismert lett a szakma szemében.

A My Fair Lady méltán lett az egyik legkáprázatosabb film.

Ugyan az eredeti ruhák ára nem ismert, azt viszont kiderítettük, hogy 2011-ben 4,5 millió dollárért (másfél milliárd forintért) kelt el az egyik pompázatos ruhaköltemény.

A korona

A Netflix csatornáján futó brit királyi család (főként II. Erzsébet) életét bemutató sorozat épp annyira szól a korszak divatjáról, mint magáról a monarchiáról. A film költségvetése több, mint 130 millió dollár volt, amiből több ezer jelmezt készítettek a sorozatban szereplő színészeknek, kaszkadőröknek és statisztáknak. A kosztümök tökéletesen visszaadják a korabeli divatot, hiszen a tervezők archív felvételek segítségével készítették el a jelmezeket.