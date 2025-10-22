Te mennyi pénzt adnál ki egy ruháért? Összegyűjtöttük a filmtörténet legeslegdrágább kosztümjeit, amik elképesztően megdobták az árát egyes produkcióknak. Lássuk, melyek ezek a filmek!
A filmtörténet legdrágább kosztümjei
A filmek olyan komplex művészeti alkotások, amelyekben a zene, a színészi játék, a rendezés és a látványvilág is hozzájárul ahhoz, hogy a lehető leghatásosabban tudjanak mesélni történetekről, érzésekről, benyomásokról és emlékekről. A film varázsa abban rejlik, hogyan sikerül megteremteniük a stábtagoknak azt a hangulatot és atmoszférát, amire egy-egy mozgóképnél szükség van. Némely produkcióban akkora hangsúlyt fektettek az alkotók a jelmezekre és a divatra, hogy milliókat költöttek a ruhatárra. Ezek nem csupán olyan darabok voltak, amikben beöltöztették a színészeket, hanem sokkal többet jelentettek. Divatkorszakokat adtak vissza pontosan és hűen, miközben teljesen új szintre emelték a filmes luxust. Nézzük, melyik filmbeli ruhák voltak azok, amik a legtöbbe kerültek!
Titanic
A Titanic című film tükrözte, hogy James Cameron mennyire megszállottan törekszik a korhűségre. A díszletet és a jelmezeket is pazarul készítették el, nem spórolva semmin. Kate Winslet vörös ruhája, amiben a film elején le akar ugrani a tengerbe 10 000 dollárba (közel 3,5 millió forintba) került. A ruha részletei megérték az árát, mivel aprólékosan gyöngyöket és ausztriai kristályokat varrtak fel rá. A ruhára biztonsági megerősítések is kerültek, így a szépség mellett még praktikus funkciója is volt.
A film premierje után pár évvel a jelmezt több mint 160 000 dollárért (közel 54 millió forintért) árverezték el.
My Fair Lady
Audrey Hepburn az egyik legnépszerűbb filmjében virágárus lányból előkelő dívává válik. Ezt az átalakulást tökéletesen szimbolizálja a ruhatára is. A jelmezeket Cecil Beaton készítette, amikkel azonnal elismert lett a szakma szemében.
Ugyan az eredeti ruhák ára nem ismert, azt viszont kiderítettük, hogy 2011-ben 4,5 millió dollárért (másfél milliárd forintért) kelt el az egyik pompázatos ruhaköltemény.
A korona
A Netflix csatornáján futó brit királyi család (főként II. Erzsébet) életét bemutató sorozat épp annyira szól a korszak divatjáról, mint magáról a monarchiáról. A film költségvetése több, mint 130 millió dollár volt, amiből több ezer jelmezt készítettek a sorozatban szereplő színészeknek, kaszkadőröknek és statisztáknak. A kosztümök tökéletesen visszaadják a korabeli divatot, hiszen a tervezők archív felvételek segítségével készítették el a jelmezeket.
A menyasszonyi ruha újraalkotása 35 000 dollárba (majdnem 12 millió forintba) került.
A sorozat el is nyerte a fantasztikus jelmeztervezésért járó Emmy-díjat.
Moulin Rouge
A párizsi montmartre-i szórakozóhelyen játszódó, tragikus végű musical költségvetése 50 millió dollár volt. Baz Luhrmann rendező pedig precízen ügyelt a stábjával arra, hogy a 2001-es zenés filmjében ne csak a dalok legyenek maradandóak, hanem a jelmezek is.
A két fő jelmeztervező, Catherine Martin és Angus Strathie több mint 450 jelmezt tervezett, melyeknél figyeltek arra, hogy a párizsi modern stílust és a kabaré fényűzését megfelelően kombinálják.
Nem véletlen, hogy a főszereplő Nicole Kidman piros, fűzős szaténruhája a film egyik meghatározó képi szimbóluma lett.
Az ördög Pradát visel
A film hivatalos költségvetése 35 millió dollár volt, ám a neves jelmeztervező és stylist, Patricia Field megoldotta azt, hogy ennek ellenére is milliókat érő dizájner darabokban léphessenek képernyő elé a színészek. Ugyanis több luxustervezőtől is beszerzett egy-egy különleges darabot, reklámért cserébe. Az egyik megjelenő Fred Leighton nyaklánc például 100 000 dollárba (közel 35 millióba) került.
Meryl Streep, aki Miranda Priestly karakterét alakította, szinte a teljes filmben Prada ruhákat viselt, kombinálva egy-két Chanel és Valentino darabbal.
Ebből is látszik, hogy szerényebb költségvetésből is lehet olyan filmet varázsolni, amiben minden sztár úgy néz ki, mintha divatbemutatón lépnének fel...csak egy jó stylist kell hozzá!
Kleopátra
Az 1963-as Kleopátra című film rekordokat döntött meg a filmbeli ruhákat illetően. Elizabeth Taylor, aki Kleopátrát játszotta, összesen 65-ször öltözött át pazarabbnál pazarabb álomruhákba. A színésznő aranyból készült főnix köpenye 24 karátos aranyszövetből és több ezer apró gyöngyből készült és a filmtörténet egyik legfényűzőbb darabja maradt mind a mai napig. Állítólag csupán a jelmezek költségvetése meghaladta a 195 000 dollárt, ami azt jelenti, hogy ma több mint egymillió dollárba (340 milliárd forintba) kerülnének.
Nem is csoda, hogy mélyen zsebbe kellett nyúlni, mivel összesen 26 000 jelmezt készítettek el, amik mind történelmileg hűek voltak és a hollywoodi ragyogást árasztották magukból.
A filmben felbukkanó parókákat szintén arany gyöngyökkel és emberi hajból készítették, ebből is látszik, hogy szó szerint semmi nem szabott határt a képzeletüknek.