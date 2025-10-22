Olaszország legsötétebb bűnügye életre kel a Netflixen – Megérkezett A firenzei rém

Ha Toszkánáról eddig a bor, a napsütés és a lankás dombok jutottak eszedbe, akkor ideje újraírni mindent a fejedben. A Netflixen október 22-étől elérhető minisorozat, A firenzei rém (Il Mostro), egészen más arcát mutatja meg az olasz idillnek. Itt ugyanis nem a bor, hanem a vér folyik — és nem a vacsoraasztalon.
Itt a Netflix új sorozat A firenzei rémről – Mikor a szerelem és a rettegés Toszkánában találkozik
A sorozat Stefano Sollima (aki a Suburra és a Sicario: A bérgyilkos rendezőjeként már bizonyította, hogy ért a feszült hangulatokhoz) új alkotása, amely a hírhedt firenzei szörny, vagyis a „Firenzei rém” megtörtént gyilkosságsorozatát dolgozza fel. Az elkövető 1968 és 1985 között nyolc szerelmespárt ölt meg Firenze környékén – és bár azóta is több tucat gyanúsított került a rendőrség látókörébe, a valódi tettest soha nem sikerült beazonosítani.
Többen voltak egyszemélyben? Ki volt a szerelmespárok sorozatgyilkosa?
A történet középpontjában a hetvenes–nyolcvanas évek Olaszországa áll, amikor a társadalom egyszerre küzdött a modernizációval és persze a babonákkal.
A Netflix-sorozat egyszerre bűnügyi dráma, pszichológiai thriller és krimisorozat, amely a „Firenzei szörny” néven ismert sorozatgyilkos rémtetteit nemcsak nyomozói, hanem társadalmi szemszögből is vizsgálja.
A forgatókönyv érzékenyen nyúl a valós eseményekhez, miközben megidézi a hetvenes évek Itáliájának sötét és szürke atmoszféráját. A korabeli sajtóban felröppent hírek szerint a gyilkosságok mögött egy sátánista szekta állhatott – mások szerint viszont maga az olasz igazságszolgáltatás manipulálta az ügyet.
A sorozat tehát nemcsak a gyilkos után kutat, hanem azt is boncolgatja, hogyan alakulhatott át egy bűnügy, nemzeti hisztériává.
Egy olasz sorozat, ami nem a tengerparton játszódik
A firenzei rémről szóló sorozat képi világa egyértelműen a Netflix prémiumkategóriás produkciói közé sorolja az alkotást. Firenze és Toszkána árnyékos utcái, az esőáztatta domboldalak és a romantikából a rettegésbe forduló tájak mind hozzátesznek ahhoz, hogy a néző egyszerre érezze magát egy szerelmesfilm és egy hátborzongató bűnügyi thriller kellős közepén. A főbb szerepekben Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Francesca Olia és Marco Bullitta láthatók.
Igaz történeten alapuló Netflix-sorozat – De mitől más ez, mint a többi krimi?
A Netflix az utóbbi években egymás után szállítja a valós eseményeken alapuló bűnügyi sorozatokat – elég csak a Dahmer vagy Ed Gein sikerére gondolni. A firenzei rém azonban nem a sokadik „sorozatgyilkos a tükör előtt” történet. Ez az olasz produkció a mediterrán hangulat, a vallási misztikum és a társadalmi paranoia keverékéből épít feszültséget, miközben nem feledkezik meg a legfontosabbról: a rejtélyről.
A sorozat egyik legizgalmasabb kérdése, hogy valóban egyetlen gyilkos állt-e a támadások mögött, vagy a firenzei rém inkább egy mítosz, amit a rendőrség és a média együtt teremtett meg. A krimirajongók és a valós bűnügyek megszállottjai egyaránt találnak majd benne elgondolkodtató pillanatokat. De addig is, itt az előzetes!