Matthew McConaughey apja szeretkezés közben veszítette életét

Kendőzetlenül őszinte interjút adott Matthew McConaughey. A világhírű színész a beszélgetés során elárulta, hogy hosszú évekkel ezelőtt nem mindennapi módon veszítette el az édesapját: Matthew McConaughey apja James McConaughey ugyanis a feleségével való szeretkezés során szívinfarktust kapott, majd a kiérkező mentősök minden igyekezete ellenére elhunyt. Az Úriemberek sztárja most elmesélte azt is, hogy az édesanyja hogyan viselkedett a tragédia pillanataiban.

Matthew McConaughey apja a feleségével való szeretkezés közben veszítette életét. A sztár szerint minden férfi így szeretne meghalni

Forrás: Getty Images North America

Matthew McConaughey apja a beteljesülés pillanataiban kapott szívinfarktust

Az interjú előtt a színész pikáns részleteket is megosztott az apja haláláról a könyvében a Zöldlámpában. Ebben úgy fogalmazott, hogy:

Az apám szívrohamot kapott, amikor elérte az orgazmust. Szerintem minden férfi így szeretne meghalni.

Most pedig újabb részleteket árult el a tragédiáról a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt sztárja:

Anyám hétfőn délután hívott, hogy menjek haza, mert édesapám elment. Ekkor még nem árulta el, hogy hogyan történt. Amikor hazaértem Houstonba, akkor mondta el mi történt. Hétfő reggel szeretkeztek egymással, és a végén apám meghalt. Ezután kicipelték őt egy hordágyon, és megpróbálták a mentősök letakarni, de anyám lerántotta róla a leplet és azt mondta: Ő Nagy Jim, úgy fog elmenni, ahogy megszületett. Ne próbáljátok meg eltakarni. Ne takargassátok ezt a csodálatos embert.

- nyilatkozta a színész a People-nek. Egy korábbi interjúra során Matthew arról beszélt, hogy az apja egy hideg hóember volt, aki egy viking immunrendszerével és egy bika erejével rendelkezett, de a szeretet távol állt tőle.

Senki vagy semmi nem ölelhette őt meg édesanyánkon kívül

- mesélt akkor a sztár. Matthew azonban egész életében szuperlatívuszokban beszélt a családjáról, annak ellenére is, hogy nem voltak egy kifejezetten hétköznapi életet élő família.