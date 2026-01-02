A homlokod tényleg elárulja, ha sorozatgyilkos vagy? — Furcsa tévhitek a kriminológiában

A 19. századi tudósok szerint elég volt egy görbe orr, egy mélyen ülő szem vagy egy „rossz arányú” fej – és máris potenciális bűnözőnek számítottál. Szerencsére ma már nem így működik az igazságszolgáltatás. De vajon van bármi igazságalapja? A sorozatgyilkos hajlam tényleg az arcunkra van írva?

A kicsi homlok és a vastag szemöldök anno a sorozatgyilkosok jellemzője volt.

Forrás: Shutterstock

Tényleg a fejformád dönti el, hogy sorozatgyilkos leszel, vagy sem?

Volt egyszer egy korszak, amikor az emberiség komolyan hitt abban, hogy a gonoszság az arcunkra van írva. Nem átvitt értelemben – szó szerint. A 19. század végén és a 20. elején a kriminológia még gyerekcipőben járt, és a tudományos világ egyik kedvenc játéka az volt, hogy kitalálja:

Vajon a testünk bizonyos jellemzői előre megjósolhatják-e, hogy valaki bűnöző lesz. Spoiler: nem, de azért a kísérletek egészen bizarra sikerültek.

A homlok, mint sorspecsét

Az olasz orvos, Cesare Lombroso volt az, aki a 19. század végén megalkotta a „született bűnöző” elméletét. Szerinte a bűnözés nem egy tanult viselkedés, hanem genetikai rendellenesség – egyfajta evolúciós visszalépés. Lombroso elkezdte méricskélni az elítéltek koponyáit, homlokát, füleit és szemöldökét, és meg volt győződve róla, hogy a „bűnöző típus” felismerhető:

Alacsony homlok, kiugró állkapocs, vastag szemöldök, mélyen ülő szemek.

Ha tehát az 1800-as évekbeli Olaszországban születtél ilyen adottságokkal, gyakorlatilag esélyed sem volt. A tudomány már előre eldöntötte, hogy baj van veled.

A koponya, mint térkép a lélekhez

Lombroso előtt is létezett már egy másik „tudomány”, a frenológia, amely szintén a fej formájából próbált következtetéseket levonni a személyiségről. A frenológusok különféle „gócokat” térképeztek fel a koponyán, és minden kis dudorhoz hozzárendeltek egy jellemvonást:

Például a homlok közepén lévő kiemelkedés az erkölcsösség jele volt, míg a tarkó környéki dudor a „harciasságé”.

Egy jól irányzott mérés tehát akár eldönthette azt is, hogy papnak vagy sorozatgyilkosnak születtél. Ha mindkettő dudor megvolt, az valószínűleg identitásválságot okozott.

A „bűnözői arc” mítosza

A 20. század elején aztán jöttek a fotótechnikai kísérletek: a rendőrség és a tudósok egymás után gyártották a „bűnözői arcképek” összehasonlító albumait. Az elmélet szerint, ha elég sok bűnöző portréját vizsgálod, kirajzolódik egy mintázat – az arc, amely „rosszindulatot” sugároz.