A homlokod tényleg elárulja, ha sorozatgyilkos vagy? — Furcsa tévhitek a kriminológiában

Shutterstock - Lysenko Andrii
tudomány kriminológiai genetika sorozatgyilkos
Hajdu Viktória
2026.01.02.
Ha valaha a tükörbe nézve elgondolkodtál már azon, hogy a magas homlokod vajon intellektuális fölény vagy bűnözői hajlam jele… nos, van egy jó és egy rossz hírünk. De vajon mitől néz ki valaki sorozatgyilkosnak?

A 19. századi tudósok szerint elég volt egy görbe orr, egy mélyen ülő szem vagy egy „rossz arányú” fej – és máris potenciális bűnözőnek számítottál. Szerencsére ma már nem így működik az igazságszolgáltatás. De vajon van bármi igazságalapja? A sorozatgyilkos hajlam tényleg az arcunkra van írva?

A kicsi homlok és a vastag szemöldök anno a sorozatgyilkosok jellemzője volt.
A kicsi homlok és a vastag szemöldök anno a sorozatgyilkosok jellemzője volt. 
Forrás: Shutterstock

Tényleg a fejformád dönti el, hogy sorozatgyilkos leszel, vagy sem?

Volt egyszer egy korszak, amikor az emberiség komolyan hitt abban, hogy a gonoszság az arcunkra van írva. Nem átvitt értelemben – szó szerint. A 19. század végén és a 20. elején a kriminológia még gyerekcipőben járt, és a tudományos világ egyik kedvenc játéka az volt, hogy kitalálja:

Vajon a testünk bizonyos jellemzői előre megjósolhatják-e, hogy valaki bűnöző lesz. Spoiler: nem, de azért a kísérletek egészen bizarra sikerültek.

A homlok, mint sorspecsét

Az olasz orvos, Cesare Lombroso volt az, aki a 19. század végén megalkotta a „született bűnöző” elméletét. Szerinte a bűnözés nem egy tanult viselkedés, hanem genetikai rendellenesség – egyfajta evolúciós visszalépés. Lombroso elkezdte méricskélni az elítéltek koponyáit, homlokát, füleit és szemöldökét, és meg volt győződve róla, hogy a „bűnöző típus” felismerhető:

 Alacsony homlok, kiugró állkapocs, vastag szemöldök, mélyen ülő szemek.

Ha tehát az 1800-as évekbeli Olaszországban születtél ilyen adottságokkal, gyakorlatilag esélyed sem volt. A tudomány már előre eldöntötte, hogy baj van veled.

A koponya, mint térkép a lélekhez

Lombroso előtt is létezett már egy másik „tudomány”, a frenológia, amely szintén a fej formájából próbált következtetéseket levonni a személyiségről. A frenológusok különféle „gócokat” térképeztek fel a koponyán, és minden kis dudorhoz hozzárendeltek egy jellemvonást: 

Például a homlok közepén lévő kiemelkedés az erkölcsösség jele volt, míg a tarkó környéki dudor a „harciasságé”.

Egy jól irányzott mérés tehát akár eldönthette azt is, hogy papnak vagy sorozatgyilkosnak születtél. Ha mindkettő dudor megvolt, az valószínűleg identitásválságot okozott.

A „bűnözői arc” mítosza

A 20. század elején aztán jöttek a fotótechnikai kísérletek: a rendőrség és a tudósok egymás után gyártották a „bűnözői arcképek” összehasonlító albumait. Az elmélet szerint, ha elég sok bűnöző portréját vizsgálod, kirajzolódik egy mintázat – az arc, amely „rosszindulatot” sugároz.

A probléma csak az volt, hogy ezek a minták leginkább szegény, alul képzett emberekről készültek, akik eleve hátrányos helyzetből indultak. A „bűnözői arc” így inkább a társadalmi előítéletek, mintsem a biológia lenyomat lett.

A  „bűnös gén” mítosza

A 2000-es években újra fellángolt a vita, amikor kutatók az úgynevezett MAOA gén és az agresszió közötti kapcsolatot vizsgálták. A média rögtön elnevezte „harcos génnek” – ezzel mintha ismét megtaláltuk volna a modern Lombroso-féle magyarázatot.

A valóság persze ennél sokkal árnyaltabb. A gén önmagában semmit nem „okoz”, legfeljebb növelheti az impulzív viselkedés valószínűségét, főleg, ha valaki gyerekkorában bántalmazást élt át. Szóval nem, a DNS-ed nem ítél el előre – legfeljebb segít megérteni, miért reagálsz úgy, ahogy.

Amikor a tudomány is ítélkezik

A bűnelkövetés biológiai magyarázata ugyan ma már elavult, de a pszichológia és a genetika továbbra is azt vizsgálja, hogy van-e valamilyen hajlam, ami szerepet játszhat a bűnözésben. 

Mára viszont nem a homlokod vagy az orrod mérete alapján kategorizálnak, hanem az idegrendszeri működést, hormonháztartást és környezeti hatásokat elemzik.

A modern kriminológia szerint a bűnözés nem egyetlen okból fakad, hanem komplex egyveleg: családi háttér, társadalmi helyzet, pszichológiai trauma, impulzuskontroll-zavarok és sok egyéb tényező keveréke.

Az örök kérdés: látszik-e a gonosz az arcon?

A mai napig szeretjük azt hinni, hogy a „rossz emberek” valahogy felismerhetők. A filmekben a gonosz mindig borostás, sötét szemű és félmosolyú, míg a hős szimmetrikus és világos tekintetű. Ez a kulturális beidegződés mélyen bennünk él, de a tudomány mára bebizonyította: az arc nem ítélőszék.

A legkifinomultabb pszichopaták tökéletesen átlagosak lehetnek, sőt, gyakran kifejezetten megnyerőek. Ha tehát valaki mosolyog rád, az még nem garancia semmire – se arra, hogy kedvel, se arra, hogy nem rejteget valamit a pincében.

A homlokod ártatlan

Szóval nem, a homlokod mérete, az állkapcsod formája vagy a szemöldököd sűrűsége nem mond semmit arról, hogy vannak-e bűnözői hajlamaid. Az viszont elmond rólad valamit, ha még mindig hiszel az ilyen elméletekben: azt, hogy hajlamos vagy az emberi viselkedés egyszerűsítésére – ahogy Lombroso is az volt.

A tudomány az első teóriák óta sokat fejlődött, de a kérdés, hogy a „gonosz” vajon születik vagy azzá lesz, még mindig ott lebeg a levegőben. Egy biztos, ha valaki a homlokod mérete alapján ítél meg, nyugodtan hivatkozhatsz arra, hogy a 21. században ez már nem bizonyíték – legfeljebb egy rossz vicc.
 

