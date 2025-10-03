Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghalt az Oscar-díjas legenda, Tom Cruise és Brad Pitt gyászol

smink Oscar-díj gyász
75 évesen elhunyt a kétszeres Oscar-díjas sminkmester. Michèle Burke olyan hollywoodi sztárokkal dolgozott együtt, mint Tom Cruise, Brad Pitt és Sharon Stone.

Michèle Burke filmes és televíziós karrierje során több mint ötven nagyjátékfilmes és televíziós projektben vett részt. 1983-ban Sarah Monzanival közösen elnyerte a legjobb sminkesnek járó Oscar-díjat, ezzel az első nő lett, aki ebben a kategóriában győzött. Tíz évvel később ismét a díjazottak között szerepelt: Greg Cannommal és Matthew W. Mungle-lel a Bram Stoker Drakula sminkjeiért kapta meg a filmvilág legrangosabb elismerését

Michèle Burke kétszeres Oscar-díjas sminkmester volt
Forrás: Getty Images North America

Michèle Burke Hollywood legnagyobb sztárjai mellett dolgozott

Michèle Burke hosszú évekig dolgozott együtt  Tom Cruise-zal, többek között a Mission: Impossible-filmeken. Sharon Stone-nal a Gloria című filmben működött együtt, Penélope Cruzzal a Vanilla Skyban, Brad Pitt-tel pedig az Interjú a vámpírral forgatásán - írja az Express.

Búcsúzik tőle a BAFTA

 „Szomorúan halljuk, hogy Michèle Burke sminkmester 75 éves korában elhunyt. Szakmájának kiváló képviselőjeként 1992-ben BAFTA-díjat nyert a Cyrano De Bergerac című filmben való közreműködéséért, és további két díjra jelölték 1994-ben és 1995-ben Bram Stoker Drakula és Interjú a vámpírral című filmekért” − búcsúzott tőle közleményben a BAFTA.

