Meghalt az Oscar-díjas legenda, Tom Cruise és Brad Pitt gyászol

Michèle Burke filmes és televíziós karrierje során több mint ötven nagyjátékfilmes és televíziós projektben vett részt. 1983-ban Sarah Monzanival közösen elnyerte a legjobb sminkesnek járó Oscar-díjat, ezzel az első nő lett, aki ebben a kategóriában győzött. Tíz évvel később ismét a díjazottak között szerepelt: Greg Cannommal és Matthew W. Mungle-lel a Bram Stoker Drakula sminkjeiért kapta meg a filmvilág legrangosabb elismerését

Michèle Burke kétszeres Oscar-díjas sminkmester volt

Forrás: Getty Images North America

Michèle Burke Hollywood legnagyobb sztárjai mellett dolgozott

Michèle Burke hosszú évekig dolgozott együtt Tom Cruise-zal, többek között a Mission: Impossible-filmeken. Sharon Stone-nal a Gloria című filmben működött együtt, Penélope Cruzzal a Vanilla Skyban, Brad Pitt-tel pedig az Interjú a vámpírral forgatásán - írja az Express.

Búcsúzik tőle a BAFTA

„Szomorúan halljuk, hogy Michèle Burke sminkmester 75 éves korában elhunyt. Szakmájának kiváló képviselőjeként 1992-ben BAFTA-díjat nyert a Cyrano De Bergerac című filmben való közreműködéséért, és további két díjra jelölték 1994-ben és 1995-ben Bram Stoker Drakula és Interjú a vámpírral című filmekért” − búcsúzott tőle közleményben a BAFTA.