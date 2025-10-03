Smink vagy természetesség? Megkérdeztük a pasikat

A smink sokak szerint a való világ photoshopja. Vannak nők, akiknek a sminkje alatt egy teljesen másik nő rejtőzik, mint aki az arcára van festve. Egyes férfiakat ez nem zavar, más férfiak szerint pedig épp csak annyira kell a smink, mint a só a levesbe: ha nem viszik túlzásba és a természetes vonásokat hangsúlyozza, akkor biztos, hogy jól lakik vele az ember szeme. Legalább így nem kell uszodába vinni randizni, hogy kiderüljön, hogy néz ki a nő smink nélkül. Megkérdeztük a szerkesztőség férfitagjait, hogy mit gondolnak a témáról.

Mennyi smink kell egy nőre?

Van, akiknek a természetes vonások sokkal jobban bejönnek, mint a full smink

A smink lehet rejtekhely vagy önkifejezési eszköz, amely kiemeli a vonzó vonásokat. Az alábbi pasik véleménye szerint az utóbbi a jó megközelítés.

„Sok nő használja arra, hogy elfedje a bőrhibáit, de ez valójában önámítás. Minél több egy nőn a smink, annál több bőrhibája lesz. Szerintem egy normális férfit egy kis karika vagy pattanás nem érdekel, az normális. Ha egy nő befejel egy púderes dobozba, mert van egy pattanása, az szerintem röhejes, mert a pattanás akkor is látszani fog. Főleg egy randin, ugyanis egy a pasi vele szemben ülve, 40 centiről fogja nézni az arcát, nem pedig a színházban egy nézőtérről, 10 méterre a színpadtól, ahol ez még akár indokolt is lehetne. Szegény végig azon fog gondolkodni, hogy vajon mi marad a nő arcából, ha megöleli…” – Péter, 36

„Nekem a minimális smink jön be, de igazából lényegtelen. Az a nő, akin hat réteg vakolat van, nekem azt üzeni, hogy sok gondja van az önelfogadással.” – Dani, 32

„Nekem abszolút nem számít. Én nem is értem, hogy a kolléganőim miért vannak hétköznap teljes harci felfestésben. Külön abszurd számomra, hogy amikor hazamennek, lemossák a sminket, majd odaülnek a kanapéra lyukas mackónadrágban és kinyúlt pólóban az egyetlen ember mellé, akinek tényleg számítana, hogy hogy néznek ki.” – Gábor, 58

...és van akinek mindegy

„Szerintem a nők sminkkel és smink nélkül is ugyanúgy szépek. Ami nekem nagyon nem tetszik, az az, amin látszik, hogy nem profi smink, vagy ha túl sok szín van az arcon egyszerre. Nem kell hivalkodónak lennie a sminknek ahhoz, hogy hozza a hatást.” – Tamás, 44