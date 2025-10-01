Drámai fordulat: Részletek derültek ki Nicole Kidman és Kieth Urban válásáról

Nicole Kidman és férje, Keith Urban egészen máshogy látták a házasságukat. Egy bennfentes elárulta, hogy míg a színésznő azon dolgozott, hogy megmentse a közel két évtizedes kapcsolatot, a zenész leginkább jól érezte magát a május óta tartó turnéján.

Nicole Kidman megpróbálta megmenteni a házasságát, de nem járt sikerrel

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman meglepő dátumot adott meg a válás időpontjának

Nicole Kidman szeptember 30-án, kedden nyújtotta be a válókeresetet Keith Urban ellen, ám a döntést nagyon nehezen hozta meg egy forrás szerint.

„A szakításuk drámai fordulatot vett. Nicole sértett, és úgy érzi, elárulták” – mondja a forrás. — „Meg akarta menteni a házasságukat, és hitt benne, hogy képes rá, de úgy tűnik, hogy Keith már továbblépett.”

A színésznő a válás dátumaként a pár különválásának dátumát jelölte meg, és a válás okaként összeegyeztethetetlen nézeteltéréseket adott meg, a PEOPLE magazin által megszerzett dokumentumok szerint.

Egy Urban környezetéhez tartozó forrás korábban azt nyilatkozta, hogy a countryénekes „az utóbbi időben sok mindenen keresztülment”, míg egy Kidmanhez közeli forrás szerint a zenész „már egy ideje kétes döntéseket hoz”, és a szakításuk „nem arról szólt, hogy csak úgy eltávolodtak egymástól”.

Egy harmadik forrás azonban azt mondta, hogy azok számára, akik ismerik Urbant, „ez inkább fokozatos sodródásnak tűnt, mint valami nagy, sokkoló törésnek”.

A párt legutóbb júniusban látták együtt nyilvánosan egy nashville-i rendezvényen, Kidman pedig június 25-én egy Instagram-bejegyzéssel ünnepelte 19. házassági évfordulójukat.

A sztárpár mindenről megegyezett

A beadványban Kidman és Urban megállapodtak egy szülői felügyeleti tervben, amely szerint Kidman évente 306 napot tölthet a lányaival, a 17 éves Sunday Rose-zal és 14 éves Faith Margarettel, Urban pedig 59 napot. A külön élő pár szülői felügyeleti ütemtervet is kidolgozott, és a lányokkal kapcsolatos fontosabb döntéseket közösen fogják meghozni. Egyik fél sem kap gyermektartást.

A beadvány szerint a sztárok megállapodtak abban, hogy nem mondanak rosszat egymásról vagy családtagjaikról.