Sigourney Weaver bejelentette: visszatérne Ellen Ripley-ként az új Alien filmben

Hihetetlen belegondolni, de a legelső Alien filmet 46 évvel ezelőtt, 1979-ben mutatták be a mozikban, és rövid idő alatt a világ egyik legnépszerűbb scifijévé vált. Annak ellenére is, hogy Hollywoodban akkor még szokatlan módon egy nő játszotta a film főhősét. A Sigourney Weaver által alakított Ellen Ripley a világtörténelem első női főhősévé vált, ezzel az eredeményével pedig nem csak egy Oscar-díj jelölést zsebelt be magának, hanem reményt adott az összes női kollégájának, akik blockbusterek főszerepeire vágytak.

Sigourney Weaver visszatérne az Alien filmek ikonikus szerepében

Forrás: NORTHFOTO

Sigourney Weaver már egyeztetett a Disneyvel a folytatásról

A filmsztár a Nyolcadik utas: a Halál után még 3 további Alien filmben szerepelt, azonban a 4. rész után kiírták a sztoriból. 1997 óta egyáltalán nem szerepelt a franchiseban ez pedig nagyon elszomorította a rajongókat. Most a New York-i Comic Con egyik pódiumbeszélgetésén árulta el, hogy hosszú kihagyás után elérkezettnek látja az időt arra, hogy visszatérjen. Az interjú során úgy fogalmazott:

„Soha nem éreztem, hogy elő kéne vennem a szerepet. Mindig úgy voltam vele, hogy hagyjuk pihenni, hagyjuk felépülni."

Ez a véleménye azonban merőben megváltozott, amikor az egyik jó barátja és kollégája Walter Hill írt egy 50 oldalas forgatókönyvrészletet arról, hogy milyen módon és szerepben térhetne vissza Ellen Ripley a történetbe.

Ez az egész rész nagyon különleges. Nem tudom, hogy megvalósul-e, de már egyeztettem róla a Disney-vel. Amit Walter írt, az hűen tükrözi az én elképzeléseimet a társadalomról, ami bebörtönözte az emberiség megmentőjét csak azért, mert úgy érezték, hogy problémás lehet a számukra. Szerintem nagyon erős 50 oldalról van szó, úgyhogy örülnék, ha folytathatnám a munkát Walterrel, mert kiváncsi vagyok, hogy milyen lenne a történet.

- árulta el a filmsztár. Mi nagyon izgatottak lettünk az elhangzottak után és reménykedünk benne, hogy az Alien filmek következő részében újra láthatjuk Ellen Riplay karakterét.