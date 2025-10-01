Elfogatóparancsot adtak ki a Halálos iramban sztárja ellen — A szomszédokat terrorizálták és gyilkoltak is a kutyái

Az egyik szomszéd jelentette fel Tyrese Gibsont, akinek nagytestű cane corso kutyái a rendőrségi dokumentumok szerint a lakóhelyük környékén kóboroltak és terrorizálták az ott élőket. A halálos iramban színésze ellen azután adtak ki elfogatóparancsot, hogy a kutyái széttépték az egyik szomszéd kistestű kedvencét.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a Halálos iramban sztárja, Tyrese Gibson ellen, akinek georgiai szomszédja azzal vádolta meg a színész négy kutyáját, hogy megtámadták a Cavalier King Charles spánieljét. Szeptember 18-án a rendőrség 911-es segélyhívást kapott Harrison Parkertől, aki az színész Buckhead-i villájával szemben lakik. Parker elmondta, hogy a kapucsengő kamerája rögzítette a kutyákat közvetlenül a támadás után — számolt be az esetről Fox5 Atlanta.
A szomszéd azt is elmondta, hogy kiengedte a kutyáját a saját kertjébe, amely nem volt kerítéssel körülvéve. A rendőrség szerint állítólag nem sokkal később holtan találta a kutyát, miután a négy cane corso fajtájú kutya megtámadta. Az 5 éves spániel, Henry, belső vérzés és szúrt sebek miatt pusztult el a bírósági dokumentumok szerint. A kutyák állítólag szabadon rohangáltak a környéken.
„Ez a háztulajdonos és állattartó részéről gondatlanság, hogy szabadon engedte őket kóborolni. És most megöltek egy ártatlan állatot” – mondta Nicole Dwyer kapitány, a Fulton megyei rendőrség állatvédelmi szolgálatának tagja.
A rendőrség szeptember 22-én házkutatási parancsot hajtott végre a Halálos iramban-filmekben Roman Pearce szerepét játszó énekes és színész, valamint kutyái ellen, de érkezésükkor a sztár nem volt otthon. A támadás után a színész állítólag azt mondta, hogy átadja kutyáit az állatvédő szolgálatnak, de amikor a hatóságok szeptember 22-én házkutatási parancsot hajtottak végre otthonában, nem volt jelen.
