Elutasította a bíróság Diddy fellebbezését: a rapper rácsok mögött marad

A legsúlyosabb vádpontokban nem találták bűnösnek Sean „Diddy” Combst, ám a New York-i szövetségi bíróság szerint az is épp elég ahhoz, hogy elutasítsák a felmentés iránti kérelmét és az új tárgyalást írjanak ki, amiben viszont elítélték az egykor szebb napokat megélt rappert.

Diddy egyelőre rácsok mögött marad

Forrás: GC Images

Diddyt két prostitúcióval kapcsolatos vádpontban találták bűnösnek

Szeptember 30-án, néhány nappal az október 3-án esedékes ítélethirdetés előtt tárgyalta a bíróság Diddy fellebbezését, amelyről az új bírósági dokumentumok szerint Arun Subramanian amerikai szövetségi bíró azt mondta:

„A kormány többször is bizonyította a bűnösséget. Ez önmagában is elég Combs úr fellebbezésének elutasításához” – írja a PEOPLE.

Az 55 éves egykori hiphop-mogul ítéletét két prostitúcióval kapcsolatos vádpontban október 3-án, pénteken hirdetik ki.

Az ítélethozatal előtt írt levelében exbarátnője, Casandra „Cassie” Ventura arra kérte a New York-i szövetségi bírót, hogy Diddy ítéletének meghozatalakor vegye számításba „azokat az embereket, akiknek Sean Combs visszaélései és kontrollja felforgatta az életét”.

Az ügyészek arra kérték Subramanian bírót, hogy Combsot legalább 11 év és három hónap börtönbüntetésre ítélje, a büntetéskiszabási memorandumban Combs ügyvédei viszont azt kérték a bírótól, hogy Diddyt legfeljebb 14 hónap börtönbüntetésre ítélje, ami csak néhány hónappal több, mint amennyit már letöltött a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben 2024 szeptemberi letartóztatása óta.

„A büntetéskiszabási irányelvek – valamint a fentebb tárgyalt korábbi ügyek adatai – nem veszik kellőképpen figyelembe azt a mindennapos erőszakot és az embertelen fogva tartási körülményeket, amelyekkel Combs úr az MDC-ben szembesült” – állítja a beadvány.

Diddy utoljára a júliusban véget ért tárgyalásán jelent meg a bíróságon. A zenei producert prostitúcióra szállítás bűntettében bűnösnek találták, de a nagy horderejű szövetségi tárgyalás után a zsarolás és a szexkereskedelem vádja alól felmentették.

Bár a rapper szerette volna, ha szabadlábra helyezik, a pénteki ítélethirdetésig még biztosan rácsok mögött marad, mivel az óvadék iránti kérelmét is elutasították.