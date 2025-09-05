Giorgio Armani, a világ egyik legismertebb divattervezője 91 éves korában hunyt el szeptember 4-én. A Forbes adatai szerint nettó vagyona halálakor 12,1 milliárd dollár, azaz több mint 4,1 billió forint volt, és sokan találgatják, ki örökli az elképesztő birodalmat, amelyet több mint négy évtized alatt épített fel.

Megkezdődtek a spekulációk: ki örökli Giorgio Armani elképesztő vagyonát

Forrás: Getty Images Europe

Giorgio Armani 12 milliárd dolláros divatbirodalmat hagyott maga után

Az Armani-ház története 1975-ben indult, és egészen a tervező haláláig ő irányította a céget. A ruhatervezés mellett befektetett szállodákba és ingatlanokba, kosárlabdaklubot működtetett, sőt egy 200 láb hosszú jacht tulajdonosa is volt. Gyermekei nincsenek, így közvetlen örökös nélkül kellett gondoskodnia a jövőről.

Megírta a végrendelét és kijelölte az örökösöket is

Armani már évekkel ezelőtt, 2016-ban letétbe helyezte végrendeletét egy milánói közjegyzőnél. A Financial Timesnak adott interjúban nyilatkozott arról, kinek adja át a stafétát: „A feladataimat azoknak adom át, akik a legközelebb állnak hozzám, Leo Dell’Orcónak, a családtagjaimnak és a csapatnak” – idézte a Mirror.