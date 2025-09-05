Megkezdődtek a spekulációk: ki örökli Giorgio Armani elképesztő vagyonát

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A fél világ találgat, ki örökli a legendás divattervező 12 milliárd dolláros vagyonát... Giorgio Armani azonban már mindent megtervezett, végrendeletet is hagyott hátra és a divatbirodalom sorsáról is rendelkezett.

Giorgio Armani, a világ egyik legismertebb divattervezője 91 éves korában hunyt el szeptember 4-én. A Forbes adatai szerint nettó vagyona halálakor 12,1 milliárd dollár, azaz több mint 4,1 billió forint volt, és sokan találgatják, ki örökli az elképesztő birodalmat, amelyet több mint négy évtized alatt épített fel.

Giorgio Armani 12 milliárd dolláros divatbirodalmat hagyott maga után

Az Armani-ház története 1975-ben indult, és egészen a tervező haláláig ő irányította a céget. A ruhatervezés mellett befektetett szállodákba és ingatlanokba, kosárlabdaklubot működtetett, sőt egy 200 láb hosszú jacht tulajdonosa is volt. Gyermekei nincsenek, így közvetlen örökös nélkül kellett gondoskodnia a jövőről.

Megírta a végrendelét és kijelölte az örökösöket is

Armani már évekkel ezelőtt, 2016-ban letétbe helyezte végrendeletét egy milánói közjegyzőnél. A Financial Timesnak adott interjúban nyilatkozott arról, kinek adja át a stafétát: „A feladataimat azoknak adom át, akik a legközelebb állnak hozzám, Leo Dell’Orcónak, a családtagjaimnak és a csapatnak” – idézte a Mirror

Az örökösök listáján szerepel húga, Rosanna, továbbá három másik közeli rokon, valamint a régóta mellette dolgozó Pantaleo Dell’Orco. A tervező jótékonysági alapítványa szintén örököl, ezzel biztosítva, hogy a cég független maradjon és a vagyon egy részét társadalmi célokra fordítsák. Unokahúgai, Silvana és Roberta Armani, valamint unokaöccse, Andrea Camerana már évek óta részt vesznek a vállalat vezetésében: Silvana és Dell’Orco a kreatív csapatot irányítják, Roberta a VIP-ügyfelekkel foglalkozik, Camerana pedig a fenntarthatósági projektekért felel.

Szigorú szabályokat hozott

A cég tőkéjét hat kategóriára bontották, a vezetők eltérő szavazati jogokkal rendelkeznek. Emellett bevezettek szavazati jog nélküli részvényeket is, amelyek révén a vállalat feletti kontroll nem kerülhet külső kézbe. A vezetők kiválasztására szigorú szabályok vonatkoznak, és a társaság tőzsdére viteléről csak öt évvel Armani halála után születhet döntés.

Az olasz divatikon halála előtt már egy ideje betegeskedett, idén nyáron először fordult elő, hogy kihagyta saját divatcsoportjának bemutatóit a milánói divathéten. A függetlenséghez való ragaszkodás végigkísérte pályáját: soha nem akarta, hogy munkássága egy másik cég fennhatósága alá kerüljön.

