Victoria Beckham gyászol: ezekkel a szavakkal búcsúzik Giorgio Armanitól

Hírességek búcsúznak az ikonikus divattervezőtől. Giorgio Armani élő legenda volt: szívhezszóló posztokban gyászolják.

Ahogy megírtuk, szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, a kortárs stílus megalkotója, a női és férfidivat forradalmasítója. Úgy tudni, egy ideje beteg volt, ám ezt titokban tartotta és mindvégig dolgozott. A Financial Times oldalain a halála előtt néhány nappal megjelent beszélgetésben azt is elárulta, mi az az egyetlen dolog, amit megbánt az életben. A divattervezőt a hírességek közösségi oldalaikon is gyászolják, Victoria Beckham különösen szívhez szóló posztban emlékezett meg róla.

Giorgio Armanit gyászolja Victoria Beckham
Giorgio Armanit gyászolja Victoria Beckham
Forrás: WireImage

Giorgio Armani élő legenda volt

„A divatvilág egy igazi legendát veszített el Giorgio Armani személyében – egy vizionárius tervezőt, akinek öröksége örökké élni fog. Megtiszteltetésnek érzem, hogy a barátomnak nevezhettem” - idézi Victoria szavait a Metro nyomán a Bors. Az elsők között osztotta meg gyászát Donatella Versace is és a brit Vogue korábbi főszerkesztője, Edward Enninful.

Giorgio Armani egyébként kétszáznál is több filmhez tervezett ruhákat, és előszeretettel öltöztetet fel olyan sztárokat, mint Gwyneth Paltrow, Julia Roberts vagy George Clooney, de ő tervezte Katie Holmes és Tom Cruise esküvői ruháját is.

BRACCIANO, ITALY - NOVEMBER 18: In this handout photo provided by Robert Evans, Tom Cruise and Katie Holmes pose together at Castello Odescalchi on their wedding day November 18, 2006 in Bracciano, near Rome, Italy. (Photo by Robert Evans/Handout via Getty Images)
Armani tervezte Katie Holmes és Tom Cruise esküvői ruháját is
Forrás: Getty Images Europe

