Victoria Beckham gyászol: ezekkel a szavakkal búcsúzik Giorgio Armanitól

Ahogy megírtuk, szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, a kortárs stílus megalkotója, a női és férfidivat forradalmasítója. Úgy tudni, egy ideje beteg volt, ám ezt titokban tartotta és mindvégig dolgozott. A Financial Times oldalain a halála előtt néhány nappal megjelent beszélgetésben azt is elárulta, mi az az egyetlen dolog, amit megbánt az életben. A divattervezőt a hírességek közösségi oldalaikon is gyászolják, Victoria Beckham különösen szívhez szóló posztban emlékezett meg róla.

Giorgio Armanit gyászolja Victoria Beckham

Forrás: WireImage

Giorgio Armani élő legenda volt

„A divatvilág egy igazi legendát veszített el Giorgio Armani személyében – egy vizionárius tervezőt, akinek öröksége örökké élni fog. Megtiszteltetésnek érzem, hogy a barátomnak nevezhettem” - idézi Victoria szavait a Metro nyomán a Bors. Az elsők között osztotta meg gyászát Donatella Versace is és a brit Vogue korábbi főszerkesztője, Edward Enninful.

Giorgio Armani egyébként kétszáznál is több filmhez tervezett ruhákat, és előszeretettel öltöztetet fel olyan sztárokat, mint Gwyneth Paltrow, Julia Roberts vagy George Clooney, de ő tervezte Katie Holmes és Tom Cruise esküvői ruháját is.