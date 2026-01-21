Daenerys, aki nem Emilia Clarke? Ezeket a Trónok harca-szereplőket eredetileg más színész alakította volna

Mielőtt zöld utat kapott volna, a Trónok harcának volt egy hamvába holt pilotepizódja, melyről számos rémtörténetet hallhatunk. Olcsó parókák, térfigyelő kamerás látványvilág, arról nem is beszélve, hogy eredetileg George R. R. Martint is megcsodálhattuk volna pentosi kereskedőként. Azonban az elveszett pilot leggyengébb pontja nem is a látvány volt, hanem a kulcsfigurák castingja. Ugyanis bizonyos, mára legendássá vált Trónok harca-szereplőket teljesen más színészek alakítottak volna. Ismerd meg ki játszotta volna Daeneryst, Catelynt és a többiket a kultikus HBO sorozatban!

Bizonyos Trónok harca-szereplők le lettek cserélve az eredeti tervekhez képest.

Recastingok a Trónok harca szereposztásában Az eredeti Trónok harca pilotepizód nem kapott zöld utat a HBO-tól.

Daenerys Targaryen, Catelyn Stark, Illyrio Mopatis, Waynar Royce, valamint Gared eredetileg más színészek által lettek volna megformálva.

Eredetileg ezek a Trónok harca-szereplők alakították volna az ikonikus karaktereket

A Trónok harca-sorozat castingosai igencsak kitettek magukért, hisz a színészek valósággal lubickoltak szerepeikben. Azonban nem mindenki esetén volt sikeres az első próbálkozás. Lássuk kik azok, akiknél csak másodjára sikerült a szereplőválogatás!

Waynar Royce

A Trónok harca első epizódjának prológusában Wayar Royce, az éjjeli őrség fivére vezette azt a felderítő csapatot, akik felfedezik a Másokat és akiket végül egy kivétellel lemészárolnak. A kicsi, ám annál fontosabb szerepet eredetileg egy nagyágyú, az Alkonyat-frachise-ból ismert Jamie Campbell Bover alakította volna. A pilotepizódban még ő szerepelt, ám időpont-egyeztetés miatt végül Rob Ostlere-nél landolt a szerep.

Jamie Campbell Bower és Rob Ostlere

Gared

Az említett felderítő csapat egy másik rövid életű tagja volt Gared, aki szintén otthagyta a fogát a falon túl. (Érdekesség, hogy a könyvben eredetileg ő szökik meg és őt fejezi le Eddard Stark dezertálásért, nem Willt.) A Trónok harca-szerepben végül Germot Keaney-t láthattuk, ám az első választás még Richard Ridingsre esett.

Richard Ridings és Germot Keaney

Illyrio Mopatis

A pentosi nagykereskedő kulcsszerepet játszott abban hogy Daenerys feleségül menjen Khal Drogóhoz – gyakorlatilag eladta neki. A kövér kalmár szerepében frappáns alakítást nyújtott Roger Allam, aki viszont csak második körben került be a Trónok harca szereposztásába. Tudniillik először Ian Mecneice-nél ladolt a szerep, ám az információk szerint időpont-egyeztetési problémák miatt végül nem tudott részt venni a projektben. Ez igazán kár, mivel a könyvek alapján hozzá jobban passzolt volna a karakter.