Daenerys Targaryen

Daenerys, aki nem Emilia Clarke? Ezeket a Trónok harca-szereplőket eredetileg más színész alakította volna

Daenerys Targaryen színész Trónok harca
Bába Dorottya
2026.01.21.
Minden idők egyik legnagyobb hatású fantasysorozatának castingját tanítani lehetne. Jóllehet azonban, nem lenne ilyen minőségű a sárkányos széria, ha bizonyos Trónok harca szereplők esetén az eredeti színésznél maradnak.

Mielőtt zöld utat kapott volna, a Trónok harcának volt egy hamvába holt pilotepizódja, melyről számos rémtörténetet hallhatunk. Olcsó parókák, térfigyelő kamerás látványvilág, arról nem is beszélve, hogy eredetileg George R. R. Martint is megcsodálhattuk volna pentosi kereskedőként. Azonban az elveszett pilot leggyengébb pontja nem is a látvány volt, hanem a kulcsfigurák castingja. Ugyanis bizonyos, mára legendássá vált Trónok harca-szereplőket teljesen más színészek alakítottak volna. Ismerd meg ki játszotta volna Daeneryst, Catelynt és a többiket a kultikus HBO sorozatban!

Eredeti Trónok harca-szereplők
Bizonyos Trónok harca-szereplők le lettek cserélve az eredeti tervekhez képest.
Forrás: NORTHFOTO

Recastingok a Trónok harca szereposztásában

  • Az eredeti Trónok harca pilotepizód nem kapott zöld utat a HBO-tól.
  • Daenerys Targaryen, Catelyn Stark, Illyrio Mopatis, Waynar Royce, valamint Gared eredetileg más színészek által lettek volna megformálva.

Eredetileg ezek a Trónok harca-szereplők alakították volna az ikonikus karaktereket

A Trónok harca-sorozat castingosai igencsak kitettek magukért, hisz a színészek valósággal lubickoltak szerepeikben. Azonban nem mindenki esetén volt sikeres az első próbálkozás. Lássuk kik azok, akiknél csak másodjára sikerült a szereplőválogatás!

Waynar Royce

A Trónok harca első epizódjának prológusában Wayar Royce, az éjjeli őrség fivére vezette azt a felderítő csapatot, akik felfedezik a Másokat és akiket végül egy kivétellel lemészárolnak. A kicsi, ám annál fontosabb szerepet eredetileg egy nagyágyú, az Alkonyat-frachise-ból ismert Jamie Campbell Bover alakította volna. A pilotepizódban még ő szerepelt, ám időpont-egyeztetés miatt végül Rob Ostlere-nél landolt a szerep.

Eredeti Trónok harca szereplők: Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower és Rob Ostlere
Forrás: Northfoto / Wiki of Westeros

Gared

Az említett felderítő csapat egy másik rövid életű tagja volt Gared, aki szintén otthagyta a fogát a falon túl. (Érdekesség, hogy a könyvben eredetileg ő szökik meg és őt fejezi le Eddard Stark dezertálásért, nem Willt.) A Trónok harca-szerepben végül Germot Keaney-t láthattuk, ám az első választás még Richard Ridingsre esett.

Eredeti Trónok harca szereplők: Richard Ridings
Richard Ridings és Germot Keaney
Forrás: Profimedia / Wiki of Westeros

Illyrio Mopatis

A pentosi nagykereskedő kulcsszerepet játszott abban hogy Daenerys feleségül menjen Khal Drogóhoz – gyakorlatilag eladta neki. A kövér kalmár szerepében frappáns alakítást nyújtott Roger Allam, aki viszont csak második körben került be a Trónok harca szereposztásába. Tudniillik először Ian Mecneice-nél ladolt a szerep, ám az információk szerint időpont-egyeztetési problémák miatt végül nem tudott részt venni a projektben. Ez igazán kár, mivel a könyvek alapján hozzá jobban passzolt volna a karakter.

Ian McNeice és Roger Allam
Ian McNeice és Roger Allam
Forrás: Profimedia / Wiki of Westeros

Catelyn Stark

Ma már el sem tudunk mást képzelni Catelyn Stark szerepáben, mint a mindig fantasztikus Michelle Fairley-t, pedig a pilotepizódban még Jennifer Ehle alakította a farkasok házának anyját. Csakhogy 2010-ben bejelentették, hogy a színésznő távozik a projektből, mindenfajta magyarázat nélkül. A színésznő egy 2011-es interjúban öntött tiszta vizet a pohárba: nem sokkal azelőtt született meg a lánya és nem akart hosszú távra elköteleződni, amíg családi életét egyengette.

Eredeti Trónok harca szereplők: Jennifer Ehle
Jennifer Ehle és Michele Fairley
Forrás: Northfoto / Profimedia

Daenerys Targaryen

Vitán felül a sárkánykirálynő karaktere volt az, ami a Trónok harca-sorozatot felette a térképre, ami nem lett volna lehetséges Emilia Clarke parádés alakítása nélkül. Pedig ha Tamzin Merchant nem idegenkedik a szereptől és működik a kémia közte és Jason Momoa között, akkor talán ez a mese is másképp alakult volna. Ugyanis először a Tudorok színésznőjénél landolt Daenerys Targaryen szerepe, ám hiányzott a szikra, ráadásul ő maga is kényelmetlenül érezte magát az esküvői jelenetek forgatásán, így elváltak útjaik a produkcióval. Így a szerep Emilia Clarke-nál landolt, a többi pedig már történelem.

Eredeti Trónok harca szereplők: Tamzin Merchant
Tamzin Merchant és Emilia Clarke
Forrás: Northfoto / Profimedia

A Trónok harca-szereplők zseniális castingja

Egy olyan karakter- és dialógus-központú sorozatban, mint amilyen a Trónok harca, kulcsfontosságú, hogy megfelelő színész játssza a karaktereket. Ezt tökéletesen sikerült abszolválni a sárkányos szériában, az eredeti szereplők pedig valószínűleg a falba verik a fejüket, amiért elszalasztottak egy ilyen lehetőséget.

