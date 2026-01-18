A történet, amit minden Trónok harca-rajongónak látnia kell: jön A hét királyság lovagja

Ugyan a Trónok harca-sorozat már hat éve véget ért, a készítők nem hagyják magukra azokat, akik szeretnek kalandozni Westeroson. A Sárkányok háza idén harmadik évadával érkezik, január 19-án pedig A hét királyság lovagja debütál a képernyőn. Mielőtt azonban kezdetét venné a lovagi torna, engedd meg, hogy elkalauzoljunk a történetbe, amiből a sorozatot adaptálták!
A hét királyság lovagja története
- George R. R. Martin A kóbor lovag c. novelláját adaptálja.
- Főszereplője ser Duncan, „Dunk”, egy kóbor lovag, aki egy Egg nevű kisfiút fogad fel fegyverhordozójának.
- A kóbor lovag összetűzésbe kerül egy Targaryen herceggel.
- Egg felfedi a legnagyobb titkát.
Miről fog szólni A hét királyság lovagja?
Az HBO legújabb sorozata George R. R. Martin, A Hét Királyság lovagja c. novellagyűjteményének első darabját, A kóbor lovag c. művét adoptálja. A Dunk és Egg c. könyvsorozatból eddig három történet jelent meg, melyet a tervek szerint további művek követnek, már ha az író méltóztatik írni.
A Trónok harca eseményei előtt mintegy kilencven évvel vesszük fel a történelem fonalát, amikor még javában a sárkánykirályok uralták Westerost. Főszereplők Duncan a Magas, egy kóbor lovag, aki mestere halála után veszi át annak helyét. Épp az ashfordi lovagi tornára tart, amikor egy fogadóban találkozik egy kopasz, talpraesett kisfiúval, aki az Egg (tojás) névre hallgat. Fegyverhordozójává fogadja, akivel Sandor Clegane és Arya Stark legjobb pillanatait idéző párost alkotnak.
A tornán összetűzésbe kerül a gyengeelméjű Targaryen herceggel, Aerionnal, aki szerelmét, egy bábjátékos lányt bántalmazott – nemes egyszerűséggel arcon üti. A királyi leszármazott megleckéztetését azonban nem nézi tétlenül a királyi testőrség, ezért azonnal letartóztatják a kóbor lovagot. Ezalatt Egg is felfedi féltve őrzött titkát.
Mivel Ser Duncan, vagyis Dunk nem akarja, hogy kivégezzék a kóbor lovagnak igencsak nehéz próbát kell kiállnia, ami egész Westeros sorsát meghatározza. Szerencséjére sikerül szövetségeseket találnia.
Miért fontos a Hét Királyság lovagja sorozat története?
Ez a sorozat úgy viszonyul a Trónok harcához, mint a Hobbit a Gyűrűk urához: a gigászi fantasyeposz egy kedves, könnyed szegletébe kalauzolja el a nézőt, ami első sorban a világ tágítására szolgál. Ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a nézők unatkozni fognak, hisz az alapmű, csakúgy mint az anyasorozat esetén pörgős dialógusokat, érdekes gondolatokat vonultat fel, de látványos összecsapásokból sem szenvedhetünk hiányt.
Egyedüli dolog, amit nem láthatunk a filmben, az élő sárkányok, hisz azok a történet kezdete előtt évtizedekkel elpusztultak. Mégis, talán ez a történet erőssége, mert megmutatja, hogy a Targaryenek nem csak tűzhányó hüllőik hátán képesek uralni Westerost, hisz akkor második békés, prosperáló korszakukat élték. A hét királyság lovagja könyv és sorozat azért kulcsfontosságú a Tűz és jég dala világában, mert az itteni karakterek döntései vezetnek a Trónok harca későbbi eseményeihez.
A színészválasztás ígéretes, a látványvilág már csak a trailerek alapján is több, mint rendben van, az összesen hat, egyenként alig fél órás epizódok pedig bőven befogadhatóvá teszik a történetet. A hét királyság lovagja premierje 2026. január 19-én érkezik meg az HBO Max kínálatába.
Kinek ajánljuk a sorozatot?
Itt nem a politikai játszmák, hanem a becsület, bizalom, lovagiasság, valamint a hőssé válás dilemmái a történet mozgatórugói. Mindezt egy csupaszív mesébe ágyazva, mely fél órára elkalauzol minket egy olyan világba, ahol ámulatba ejtő kalandok és fordulatok tartják fenn a figyelmet.
