beavatkozás

Amelia Gray sokkoló részleteket árult el 14 órás műtétjéről – egy elrontott mellplasztika miatt feküdt kés alá

beavatkozás plasztikai műtét modell műtéti beavatkozás
Rideg Léna
2026.01.27.
Az amerikai modell meglepő őszinteséggel vallott elrontott mellplasztikájáról. Amelia Gray egy interjúban mesélt arról, miért esett át egy sürgősségi, 14 órás operáción.

Amelia Gray nyíltan és részletesen mesélt arról az ijesztő egészségügyi kálváriáról, amely egy kozmetikai beavatkozást követően sürgősségi műtéthez vezetett. A 24 éves modell nemcsak a történteket idézte fel, hanem azt is őszintén elmondta, milyen esztétikai beavatkozásokon esett át az évek során.

Amelia Gray kendőzetlenül vallott plasztikai beavatkozásairól.
Amelia Gray kendőzetlenül vallott plasztikai beavatkozásairól.
Forrás: Getty Images North America

Az amerikai modell őszintén beszélt plasztikai beavatkozásairól

  • Amelia Gray 16 évesen mellkisebbítő műtéten esett át orvosi okból, hogy megelőzze a szepszist egy mellbimbó-piercing okozta fertőzés miatt.
  • A fiatal modell később mellimplantátumok beültetésére vállalkozott, mert nem volt elégedett a korábbi műtét utáni hegekkel.
  • Az implantátumok rosszul sikerültek, a mellei fájdalmassá váltak, és még a mindennapi mozdulatok is nehézséget okoztak.
  • Emiatt sürgősségi, 14 órás rekonstrukciós műtétre volt szükség, hogy helyrehozzák a károkat.
  • Amelia Gray elmondta, hogy fiatalkorában egy nála idősebb párkapcsolat befolyásolta a döntéseit.
  • A modell határozottan cáfolta, hogy ajakfeltöltésen esett át.

Amelia Gray rengeteget szenvedett elrontott plasztikai műtétje miatt

Gray elárulta, hogy 16 éves korában orvosi okokból mellkisebbítő műtétet hajtottak végre rajta, hogy megelőzzék a szepszis kialakulását. A problémát egy mellbimbó-piercing körüli fertőzés okozta, amely komoly gyulladáshoz vezetett. Beakadt valamibe a piercingje, lett egy apró seb rajta, és innen indult a folyamat. A gyulladás azonban olyan súlyos lett, hogy begyulladt a melle.

„Ez volt a legrosszabb dolog, amin valaha keresztülmentem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a történtek teljesen átformálták a testképét és a beavatkozásokhoz való hozzáállását is. Később azonban újabb műtét mellett döntött, és mellimplantátumokat kapott.

„Fiatalabb koromban egy nálam idősebb emberrel voltam együtt, és hagytam, hogy az ő szépségideálja befolyásolja a döntéseimet” – fogalmazott. Elmondása szerint azért vállalta be az újabb beavatkozást, mert nem volt elégedett a korábbi műtét után maradt hegekkel. A végeredmény azonban minden várakozását felülmúlta – negatív értelemben. „Olyan állapotban ébredtem fel, amibe nem egyeztem bele. Ezt nyugodtan kimondhatjuk” – mondta a modell.

A beavatkozás annyira rosszul sikerült, hogy rövid időn belül újra kés alá kellett feküdnie. „Ez már sürgősségi orvosi műtét volt, mert a testem egyszerűen nem bírta el azt, amit belém ültettek” – idézte fel. Elmondása szerint az implantátumok nyomták az idegeit, annyira, hogy a mindennapi mozdulatok is fájdalmat okoztak. „Odáig jutottam, hogy még szappant sem tudtam pumpálni.”  Végül egy 14 órás rekonstrukciós műtétre volt szükség, hogy helyrehozzák a károkat.

Reagált a róla keringő pletykákra 

Az interjúban Amelia Gray a plasztikai beavatkozásokról keringő pletykákra is reagált. Bár korábban már beszélt az orrműtétjéről, határozottan cáfolta, hogy ajakfeltöltést használt volna. „Mindig is ilyen ajkaim voltak” – mondta, hozzátéve, hogy jelenleg SkinVive kezelést alkalmaz, amely egy hidratáló injekció, nem pedig töltőanyag – írja a People magazin.

