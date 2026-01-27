Amelia Gray sokkoló részleteket árult el 14 órás műtétjéről – egy elrontott mellplasztika miatt feküdt kés alá

Amelia Gray nyíltan és részletesen mesélt arról az ijesztő egészségügyi kálváriáról, amely egy kozmetikai beavatkozást követően sürgősségi műtéthez vezetett. A 24 éves modell nemcsak a történteket idézte fel, hanem azt is őszintén elmondta, milyen esztétikai beavatkozásokon esett át az évek során.
Az amerikai modell őszintén beszélt plasztikai beavatkozásairól
- Amelia Gray 16 évesen mellkisebbítő műtéten esett át orvosi okból, hogy megelőzze a szepszist egy mellbimbó-piercing okozta fertőzés miatt.
- A fiatal modell később mellimplantátumok beültetésére vállalkozott, mert nem volt elégedett a korábbi műtét utáni hegekkel.
- Az implantátumok rosszul sikerültek, a mellei fájdalmassá váltak, és még a mindennapi mozdulatok is nehézséget okoztak.
- Emiatt sürgősségi, 14 órás rekonstrukciós műtétre volt szükség, hogy helyrehozzák a károkat.
- Amelia Gray elmondta, hogy fiatalkorában egy nála idősebb párkapcsolat befolyásolta a döntéseit.
- A modell határozottan cáfolta, hogy ajakfeltöltésen esett át.
Amelia Gray rengeteget szenvedett elrontott plasztikai műtétje miatt
Gray elárulta, hogy 16 éves korában orvosi okokból mellkisebbítő műtétet hajtottak végre rajta, hogy megelőzzék a szepszis kialakulását. A problémát egy mellbimbó-piercing körüli fertőzés okozta, amely komoly gyulladáshoz vezetett. Beakadt valamibe a piercingje, lett egy apró seb rajta, és innen indult a folyamat. A gyulladás azonban olyan súlyos lett, hogy begyulladt a melle.
„Ez volt a legrosszabb dolog, amin valaha keresztülmentem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a történtek teljesen átformálták a testképét és a beavatkozásokhoz való hozzáállását is. Később azonban újabb műtét mellett döntött, és mellimplantátumokat kapott.
„Fiatalabb koromban egy nálam idősebb emberrel voltam együtt, és hagytam, hogy az ő szépségideálja befolyásolja a döntéseimet” – fogalmazott. Elmondása szerint azért vállalta be az újabb beavatkozást, mert nem volt elégedett a korábbi műtét után maradt hegekkel. A végeredmény azonban minden várakozását felülmúlta – negatív értelemben. „Olyan állapotban ébredtem fel, amibe nem egyeztem bele. Ezt nyugodtan kimondhatjuk” – mondta a modell.
A beavatkozás annyira rosszul sikerült, hogy rövid időn belül újra kés alá kellett feküdnie. „Ez már sürgősségi orvosi műtét volt, mert a testem egyszerűen nem bírta el azt, amit belém ültettek” – idézte fel. Elmondása szerint az implantátumok nyomták az idegeit, annyira, hogy a mindennapi mozdulatok is fájdalmat okoztak. „Odáig jutottam, hogy még szappant sem tudtam pumpálni.” Végül egy 14 órás rekonstrukciós műtétre volt szükség, hogy helyrehozzák a károkat.
Reagált a róla keringő pletykákra
Az interjúban Amelia Gray a plasztikai beavatkozásokról keringő pletykákra is reagált. Bár korábban már beszélt az orrműtétjéről, határozottan cáfolta, hogy ajakfeltöltést használt volna. „Mindig is ilyen ajkaim voltak” – mondta, hozzátéve, hogy jelenleg SkinVive kezelést alkalmaz, amely egy hidratáló injekció, nem pedig töltőanyag – írja a People magazin.
