Amelia Gray sokkoló részleteket árult el 14 órás műtétjéről – egy elrontott mellplasztika miatt feküdt kés alá

Amelia Gray nyíltan és részletesen mesélt arról az ijesztő egészségügyi kálváriáról, amely egy kozmetikai beavatkozást követően sürgősségi műtéthez vezetett. A 24 éves modell nemcsak a történteket idézte fel, hanem azt is őszintén elmondta, milyen esztétikai beavatkozásokon esett át az évek során.

Amelia Gray kendőzetlenül vallott plasztikai beavatkozásairól.

A modell határozottan cáfolta, hogy ajakfeltöltésen esett át.

Amelia Gray rengeteget szenvedett elrontott plasztikai műtétje miatt

Gray elárulta, hogy 16 éves korában orvosi okokból mellkisebbítő műtétet hajtottak végre rajta, hogy megelőzzék a szepszis kialakulását. A problémát egy mellbimbó-piercing körüli fertőzés okozta, amely komoly gyulladáshoz vezetett. Beakadt valamibe a piercingje, lett egy apró seb rajta, és innen indult a folyamat. A gyulladás azonban olyan súlyos lett, hogy begyulladt a melle.

„Ez volt a legrosszabb dolog, amin valaha keresztülmentem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a történtek teljesen átformálták a testképét és a beavatkozásokhoz való hozzáállását is. Később azonban újabb műtét mellett döntött, és mellimplantátumokat kapott.

„Fiatalabb koromban egy nálam idősebb emberrel voltam együtt, és hagytam, hogy az ő szépségideálja befolyásolja a döntéseimet” – fogalmazott. Elmondása szerint azért vállalta be az újabb beavatkozást, mert nem volt elégedett a korábbi műtét után maradt hegekkel. A végeredmény azonban minden várakozását felülmúlta – negatív értelemben. „Olyan állapotban ébredtem fel, amibe nem egyeztem bele. Ezt nyugodtan kimondhatjuk” – mondta a modell.