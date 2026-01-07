Hilary Duff férje keményen beleállt Ashley Tisdale-be: önimádónak és érzéketlennek nevezte

Ashley Tisdale nemrégiben nyíltan beszélt arról, hogy kilépett egy számára mérgező anyacsoportból, és személyes tapasztalatait januárban a The Cut magazinban is megosztotta. A vitába most Hilary Duff férje, Matthew Koma is bekapcsolódott.

Ashley Tisdale vallomása óriási vitát generált

Forrás: Getty Images North America

Ashley Tisdale és Matthew Koma anyacsoportos balhéja Ashley Tisdale nyíltan beszélt arról, hogy kilépett egy számára mérgező anyacsoportból.

Tapasztalatait januárban a The Cut magazinban is megosztotta.

Tisdale a cikkben névtelenül emlékezett vissza a korábbi baráti körre, hangsúlyozva, hogy a kilépés nem tesz senkit gonosszá vagy ítélkezővé.

A színésznő szerint a csoport dinamika idővel mérgezővé válhat, még ha kezdetben támogató is volt.

Tisdale arról is beszámolt, hogy a csoport kezdeti napjaiban már voltak jelek a kizárásra, de csak később vált egyértelművé, hogy többé nem hívják a közös összejövetelekre.

Hilary Duff férje, Matthew Koma is reagált Tisdale esszéjére Instagramon.

Hilary Duff férje is reagált Ashley Tisdale vallomására

A 40 éves színésznő a cikkben névtelenül emlékezett vissza korábbi baráti körére, kiemelve, hogy egy kapcsolatból való kilépés nem tesz senkit gonosszá vagy ítélkezővé, hanem lehetőséget ad arra, hogy őszinték legyünk önmagunkkal. Bár Tisdale nem mondott neveket, egyértelmű, hogy arra a csoportra gondol, amelyben többek között Hilary Duff, Mandy Moore és Meghan Trainor is benne van.

Tisdale arról is beszámolt, hogy a csoportba való belépést követő első hónapokban már voltak jelek a kizárásra, de csak később vált számára egyértelművé, hogy a továbbiakban nem hívják többé a közös összejövetelekre – írja a People magazin.

„Úgy tűnt, hogy ebben a csoportban szokás volt valakit kihagyni. És ez a valaki én lettem. Miért én? Nem tudom, és valószínűleg soha nem is fogom megtudni” – fogalmazott.

A vitába most Hilary Duff férje, Matthew Koma is bekapcsolódott. A 38 éves zenész egy Instagram-sztoriban tett közzé egy képet, amelyen egy kanapén ül egy szobanövény mellett, fekete ruhában és rózsaszín lencsés napszemüvegben. A képhez Koma a The Cut logóját és egy kitalált címsort illesztett: