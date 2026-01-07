Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hilary Duff férje keményen beleállt Ashley Tisdale-be: önimádónak és érzéketlennek nevezte

anyaság Ashley Tisdale balhé
Rideg Léna
2026.01.07.
A színésznő vallomása miatt áll a bál. Ashley Tisdale nemrég őszintén vallott egy anyukacsoportról, ami kirekesztette őt, Hilary Duff férje pedig nem hagyta szó nélkül a történteket.

Ashley Tisdale nemrégiben nyíltan beszélt arról, hogy kilépett egy számára mérgező anyacsoportból, és személyes tapasztalatait januárban a The Cut magazinban is megosztotta. A vitába most Hilary Duff férje, Matthew Koma is bekapcsolódott.

Ashley Tisdale és Matthew Koma anyacsoportos balhéja

  • Ashley Tisdale nyíltan beszélt arról, hogy kilépett egy számára mérgező anyacsoportból.
  • Tapasztalatait januárban a The Cut magazinban is megosztotta.
  • Tisdale a cikkben névtelenül emlékezett vissza a korábbi baráti körre, hangsúlyozva, hogy a kilépés nem tesz senkit gonosszá vagy ítélkezővé.
  • A színésznő szerint a csoport dinamika idővel mérgezővé válhat, még ha kezdetben támogató is volt.
  • Tisdale arról is beszámolt, hogy a csoport kezdeti napjaiban már voltak jelek a kizárásra, de csak később vált egyértelművé, hogy többé nem hívják a közös összejövetelekre.
  • Hilary Duff férje, Matthew Koma is reagált Tisdale esszéjére Instagramon.

Hilary Duff férje is reagált Ashley Tisdale vallomására 

A 40 éves színésznő a cikkben névtelenül emlékezett vissza korábbi baráti körére, kiemelve, hogy egy kapcsolatból való kilépés nem tesz senkit gonosszá vagy ítélkezővé, hanem lehetőséget ad arra, hogy őszinték legyünk önmagunkkal. Bár Tisdale nem mondott neveket, egyértelmű, hogy arra a csoportra gondol, amelyben többek között Hilary Duff, Mandy Moore és Meghan Trainor is benne van. 

Tisdale arról is beszámolt, hogy a csoportba való belépést követő első hónapokban már voltak jelek a kizárásra, de csak később vált számára egyértelművé, hogy a továbbiakban nem hívják többé a közös összejövetelekre – írja a People magazin.

„Úgy tűnt, hogy ebben a csoportban szokás volt valakit kihagyni. És ez a valaki én lettem. Miért én? Nem tudom, és valószínűleg soha nem is fogom megtudni” – fogalmazott.

A vitába most Hilary Duff férje, Matthew Koma is bekapcsolódott. A 38 éves zenész egy Instagram-sztoriban tett közzé egy képet, amelyen egy kanapén ül egy szobanövény mellett, fekete ruhában és rózsaszín lencsés napszemüvegben. A képhez Koma a The Cut logóját és egy kitalált címsort illesztett: 

„Egy anyukacsoport-beszámoló egy apa szemével: Amikor te vagy a legönimádóbb, legérzéketlenebb ember a Földön, akkor a többi anyuka inkább a saját gyerekeire fog összpontosítani.”

Tisdale decemberi blogbejegyzésében is arról írt, hogy bár az anyacsoportok kezdetben támogató közösséget nyújtanak, a dinamika idővel mérgezővé válhat. „Amikor anya lettem, majdnem annyira vágytam a kapcsolatra, mint az alvásra. Így hát csatlakoztam egy anyacsoporthoz. De amire senki sem készített fel: az anyacsoportok mérgezővé válhatnak” – vallotta. A High School Musical egykori sztárja hangsúlyozta, hogy egy mérgező helyről való kilépés a saját jólétünk érdekében történik, és nem szabad bűntudatot érezni miatta. Kíváncsian várjuk a folytatást...

